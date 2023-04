Rodríguez Larreta afianza el apoyo evangélico con Cinthia Hotton y avanza en las primeras medidas “celestes”

Rodríguez Larreta y Cinthia Hotton, en el anuncio de esta semana

De la mano de Cinthia Hotton, recientemente incorporada a su proyecto presidencial, Horacio Rodríguez Larreta ratificó su alianza política con sectores de la fe evangélica. En un acto junto a “mil pastores”, el jefe de Gobierno porteño puso en marcha una agenda de temas sociales y acciones sensibles al interés de las iglesias pentecostales. Aunque no solo eso. También tendrán una participación en las medidas que se implementen.

Es el caso del anuncio realizado este martes en el Golden Center de Parque Norte. Hotton, a cargo de presidir el Consejo Social de la Ciudad, avanzó con la implementación de la Ley 27.611 -también conocida como “Ley de los 1000 días”- que tiene como objetivo proteger y acompañar el cuidado integral de las madres y personas gestantes con niños en sus primeros 3 años. Se hará a través de un convenio con la Red Nacional de Embarazo Vulnerable, que es gestionada principalmente por la ONG “Fundación Vida en Familia”, una organización civil “pro vida” que cuenta con el apoyo de entidades religiosas como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

El acuerdo firmado entre la ONG, Hotton y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós establece la difusión a la línea telefónica de contención 0800-333-1148 (VIDA) desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable.

“Se lo dijimos a Horacio y me junté com la ministra de Desarrollo Humano, María Miglore y Fernán Quirós para ver cuál era el mejor camino para difundir ‘La Ley de los 1000 días’. La red 0800-VIDA, que ya existía, es el primer disparador para que exista información en los hospitales y centros de salud”, sostuvo Hotton a Infobae. Si bien se delega la implementación de esta política social en una entidad sin fines de lucro vinculada al credo evangélico, “la idea es seguir avanzando en esta contención integral desde el Estado”, aclaró Hotton.

La iniciativa tiene una reminiscencia a la disputa entre “verdes” y “celestes” por la legalización del aborto. La ley 27.611, aprobada por unanimidad y en simultáneo con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), fue una suerte de concesión del Gobierno a los argumentos “celestes” que exigían que se apoye a las familias pobres que desearan continuar con un embarazo. De hecho, la Red Nacional de Acompañamiento del Embarazo Vulnerable surgió en 2018 en plena efervescencia durante el primer debate sobre el aborto.

“No estamos debatiendo acá si aborto sí o aborto no. En la Ciudad de Buenos Aires ya se está aplicando la ley 27.610 de IVE, algo que ya en su momento lo lamentamos muchísimo. Este 0-800 es para aquellos que quieren seguir con un embarazo, decidieron esa elección y tienen ese derecho adquirido. Esto es lo más simple en difusión, porque la ley abarca muchísimo más y prevé también un subsidio que cubre Anses”, aclaró la titular del Consejo Social.

La cartelería que se publicará en hospitales públicos porteños de la línea 0800-VIDA

Según Hotton, el convenio por ahora consiste solo en difusión de cartelería y folletos en los centros de salud, y tal vez la participación de voluntarios en los establecimientos, sin ninguna partida económica específica adicional. En 2019, la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había hecho un acuerdo similar para promover la línea telefónica durante la presidencia de Mauricio Macri, pero implicó una erogación económica.

En lo operativo, la línea 0800-VIDA funciona a través de una mayoría de voluntarias mujeres que “escuchan a las personas que están en vulnerabilidad”. Sectores del feminismo cuestionaron a esta red por “desinformar” sobre el aborto voluntario antes de que se sancionara la ley. “Hay situaciones de todo tipo, hasta de abuso. Luego se deriva a profesionales correspondientes, como abogados o asistentes sociales, hospitales o áreas de municipios. A veces la asistencia implica dar algo de ropa o comida”, ejemplificó Hotton.

Una alianza con proyección política

Desde hace décadas, los sectores evangélicos intentan hacer pie e incidir en los debates públicos de la política. Los vínculos trascienden a las identidades y cuentan con terminales no solo en Juntos por el Cambio, sino también en el peronismo y el Frente de Todos. Alberto Fernández recibió a representantes de Aciera en la Casa Rosada y funcionarios de su cartera participaron de los festejos de los 40 años de la entidad.

La influencia del culto evangélico creció en las últimas décadas. Según la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, este credo en 2008 representaba un 9% de la población y en 2019 pasó a ser de un 15,3 por ciento.

Hotton es una fiel del pentecostalismo evangélico que asiste regularmente a la “Iglesia Rey de Reyes”, de los pastores Claudio y “Betty” Freidzon. Tiene una red de contactos muy asidua con los miembros de Aciera a quienes la conocen “de chiquita”. En particular, tuvo un vínculo muy estrecho con Ruben Proietti, ex presidente de la entidad, que falleció de COVID-19. Sin embargo, cuida de separar lo político de “la comunidad” y sus instituciones religiosas.

Para Hotton, el culto evangélico está “subrepresentado en la política” y por eso fundó el partido “Más Valores”, una organización declaradamente con una identidad confesional. “Defendemos y proponemos una plataforma de fe. Muchos evangélicos, pero no solamente -hay católicos y judíos- se sienten representados por nuestras propuestas. Como pertenezco a la comunidad evangélica, eso moviliza mucho para que me acompañen”, aseguró. Y diferenció su agrupación de otros dirigentes y experiencias de identidad evangélica que participan en política: “Nosotros tenemos un partido político, con candidatos, profesionales, institutos de capacitación y red de fiscales”.

Rodríguez Larreta junto a Hotton en el lanzamiento de la agenda 2023 del Consejo Social de la Ciudad

Rodríguez Larreta busca que el acuerdo político con Cinthia Hotton trascienda las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires y que la titular del Consejo Social sea un puente con ese sector. Así lo insinuó durante el evento del martes: “Con Cynthia vamos a trabajar codo a codo para combatir las dificultades que tanto sufren los argentinos”. La gran mayoría de los fieles evangélicos, según los datos de Conicet, provienen de las clases trabajadoras y barrios vulnerables sobre todo jóvenes.

Si bien desembarcó como funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires, Hotton está interesada en la provincia de Buenos Aires donde en 2021 consiguió el 3% de los votos en las eleciones de medio término. En el conurbano bonaerense, el culto evangélico puede alcanzar el 20% de los creyentes.

“Estaré en alguna boleta. Todavía no se definió, veremos con el tiempo el tema de las candidturas. No hay muchas mujeres en el territorio de la provincia de Buenos Aires que la hayan recorrido a pulmón y juntado 260 mil votos, con seis mil fiscales y sin recursos. Eso se valora”, destacó la ex diputada nacional.

Una agenda dirigida a “los valores”

A medidados de marzo, Cinthia Hotton junto a Rodríguez Larreta presentó la agenda 2023 del Consejo Social de la Ciudad, que tendrá cinco ejes: el mencionado caso del “embarazo vulnerable”, adopción, adicciones, discapacidad y adultos mayores. Se trata de problemáticas en las que intervienen activamente las iglesias evangélicas.

En lo que respecta a la “ley de los mil días”, Hotton citó que con la implementación de la norma se podía evitar el caso de la beba de 3 meses que falleció frente a la Casa Rosada. “Fue un hecho muy doloroso para todos. Uno de los puntos es que no se puede obligar a los adultos a ir a un refugio. En el marco de la interpretación de esta ley, se puede obligar a los padres a estar bajo techo. Estamos trabajando con los abogados”, sugirió la funcionaria de Rodríguez Larreta.

“En adopción estamos pensando en acciones tanto de cortísimo plazo, como conseguir turnos para los hogares con niños institucionalizados, o cuestiones de largo plazo como convocar a ONG’s, abogados y legisladores para presentar una ley nacional de adopción”, agregó.

La agenda impulsada por Hotton está fuertemente atravesada por temáticas vinculadas a modelos de familia, asuntos reproductivos y cuestiones de vulnerabilidad social desde una perspectiva de la fe cristiana y “los valores”. Según revelan las encuestas del Conicet, los evangélicos sostienen las posturas más tradicionalistas y conservadoras frente a estas problemáticas. Es decir, las creencias inciden en actitudes sociales que suelen ser debatidas y legisladas por la política.

En la muestra publicada en 2019, siete de cada diez evangélicos sostenían que el único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer. Los creyentes evangélicos también eran quienes más se oponían al aborto, alcanzando el 41,9 por ciento. Además, es el culto que se opone en mayor medida a la legalización de las drogas, con el 38,5% de los consultados que consideran que “deben estar prohibidas siempre”. En lo que respecta a eutanasia, el 80% de los creyentes también opinan que ante una enfermedad terminal “dejaría que se haga la voluntad de Dios”.

La red de apoyos de la agenda social de Hotton se extiende más allá de su grupo de trabajo específico. El organismo cuenta con un Consejo Honorario integrado por cerca de representantes de 150 organizaciones como la “Red Evangélica de Adicciones”, “Semillas de Esperanza”; “Asociación Mujeres por la Nación”, “Abrazo del Cielo Argentina”. La mayoría están identificadas con el culto evangélico y credos religiosos, aunque no exclusivamente.

En el marco de la campaña nacional y su rol en el Consejo, Cinthia Hotton llevará esta agenda el próximo lunes a Córdoba, donde se reunirá con dirigentes del PRO, pastores y empresarios, entre ellos, el referente local del partido Más Valores, Wilson Genesio, concejal de Arroyito. Lo que se pretende es replicar, como en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo con la Red Nacional de Embarazo Vulnerable en otros distritos. Según la ex diputada nacional, ya hay conversaciones para implementarlo con los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti, de Lanús. En Jujuy también hay avances.

