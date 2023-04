Sergio Berni participará de la segunda reunión con Nación por el envío de fuerzas federales al conurbano

Axel Kicillof en la reunión de hoy con empresarios de la Cámaras de transporte

Finalmente, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires se encaminan a acordar el despliegue de efectivos de fuerzas federales en el conurbano bonaerense a través de los Comandos Unificados Conurbano. Este lunes, el ministro de Seguridad de la gestión de Axel Kicillof, Sergio Berni, confirmó que participará de la reunión con secretarios de seguridad municipal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, que vienen dándose para coordinar dónde desplegar efectivos de fuerzas de seguridad en distintos puntos de la zona metropolitana.

La presencia de Berni, implica un principio de entendimiento en medio de la interna entre el gobierno nacional y el kirchnerismo por éste y otros temas. En lo que refiere al Comando Unificado de Conurbano, se trata de cinco centros operativos en que operarán en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, pero con intervención en todos los distritos del conurbano. Fue oficializado a fines de marzo por el Gobierno nacional luego del pedido de los intendentes, en un requerimiento que se le hizo al presidente Alberto Fernández a fines del año pasado. Detrás de la avanzada de intendentes estaba el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

“A todos lados donde me invitan estoy siempre, lo aprendí de chiquitito”, contestó este lunes Berni para oficializar que el martes estará en el reunión de la que participarán representantes de los municipios que estarán alcanzados por el Comando 2, que incluye a los distritos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y por el Comando 5 -La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas-. La reunión, dividida en dos bloques, está pautada para las 10 de la mañana.

“Vamos con la mejor de todas las expectativas con la recepción de poder contar con cualquier tipo de apoyo en una emergencia crítica que tenemos en materia de personal y no es de ahora. Es desde el mismo día que asumimos”, detalló Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni (foto: Aglaplata)

Las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense se dieron tras la reunión que encabezó junto a Kicillof, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onforio, y los representantes de cámaras empresarial de transporte en la gobernación bonaerense, en La Plata, para acelerar la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos, tras el asesinato del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos.

“Desde el 2020 estamos esperando esas respuestas tan ansiadas, uno diez, cien, mil o diez mil efectivos, bienvenido sean”, dijo Berni sobre el despliegue de fuerzas federales.

La reunión se da tras los últimos cruces entre el gobierno provincial y el propio Aníbal Fernández que se acentuaron luego del primer encuentro que llevó adelante la cartera de Seguridad de Nación con los secretarios de seguridad de algunos municipios del conurbano, del que no participó el gobierno provincial.

“Le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia. Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”, había planteado la semana pasada el Jefe de Asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También le dijo al ministro de Seguridad de la Nación que si conocía tanto la provincia podía presentarse a una PASO contra Kicillof.

Los dichos del funcionario de Kicillof fueron tras la ausencia del gobierno bonaerense en las primeras reuniones que el área que conduce Fernández mantuvo con los intendentes. Allí, según pudo reconstruir Infobae, se marcaron los distintos puntos calientes donde desplegar fuerzas federales. De ese encuentro participaron también Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Cámaras de seguridad y cacheos en colectivos

En otro orden, Berni también habló del operativo de cacheos a pasajeros de colectivos desplegado por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense, que se llevó adelante el viernes pasado en La Matanza. La decisión de realizar esa práctica, dijo el ministro, “fue un pedido de los propios trabajadores de las líneas de colectivos”.

Te puede interesar: Tras el crimen del chofer, fuerzas especiales de la Bonaerense realizan controles a los pasajeros en los colectivos del Conurbano

“Cacheos que en los fines de semana en los propios partidos de fútbol hacemos al menos de 100 mil y nadie levantó la voz. Si le molestan sacamos los cacheos en las canchas de fútbol también. Es una situación estructural, grave, endémico en materia de seguridad”, remarcó el titular de la seguridad bonaerense.

Berni tampoco descartó que los operativos de este tipo no vuelvan a repetirse. “Fue un requerimiento de los trabajadores, pidieron una metodología de trabajo y eso es lo que hicimos y vamos a hacer todos lo que tengamos que hacer”, aclaró.

Kicillof junto a parte de su gabinete reunido con cámaras empresariales de transporte

En lo que respecta a las cámaras de seguridad en los colectivos, en la reunión de este lunes de la que participó Kicillof, se acordaron detalles para avanzar en la conexión al centro de monitoreo del gobierno bonaerense de las cámaras que ya están instaladas en colectivos; un centro de monitoreo que se encuentra ubicado en el puesto policial de Puente 12. Desde la gestión provincial informaron que se continúa con la instalación del sistema en todo el parque automotor y que se trabajará en la opción de implementar botones antipánico en aquellas unidades que todavía no cuentan con monitoreo.

Sin embargo, el vocero de los empresarios del transporte, José Troilo de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, admitió que por las importaciones se torna complejo la adquisición de dispositivos de filmación. “Hay un problema de disponibilidad. Por ese motivo, una alternativa es ir abriendo la instalación de botones de pánico que podría ser más inmediata. Todo es sujeto a muchas cuestiones que hasta nos excede en este momento. La voluntad del sector está”, explicó Troilo tras la reunión en La Plata.

Seguir leyendo: