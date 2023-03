Cómo es la votación mixta que Rodríguez Larreta analiza aplicar en CABA para destrabar la interna de JxC

Macri presiona a Horacio Rodríguez Larreta para que apoye a Jorge Macri como candidato en la Ciudad

Juntos por el Cambio (JxC) inició la larga marcha del ordenamiento interno. Ese el camino hacia la consolidación del liderazgo opositor. Con el renunciamiento electoral de Mauricio Macri, el horizonte quedó despejado para esa disputa. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son los principales anotados para esa contienda y cada cierre de lista provincial se vive como un campo de batalla entre ambos. Pero hay un distrito que es sine qua non: la ciudad de Buenos Aires, casa matriz del PRO.

Macri no será candidato, pero eso no quiere decir que estará exento del armado opositor. De hecho, está muy activo y al tanto de todo. Hay dos aspectos que lo desvelan: ganar la provincia de Buenos Aires y que el PRO retenga la Ciudad. Esta última es su principal motivación. Como anticipó Infobae, es algo que el ex presidente le hizo saber a Rodríguez Larreta ni bien aterrizó de su reciente gira por Europa.

El PRO tiene tres candidatos para competir por la sucesión de Rodríguez Larreta. Jorge Macri, apoyado por su primo Mauricio y por Patricia Bullrich, y los funcionarios larretistas Fernán Quirós, ministro de Salud, y Soledad Acuña, ministra de Educación. A ellos se les suma Martín Lousteau, líder de Evolución Radical y representante del radicalismo porteño dentro de JxC. También están anotados los liberales de la coalición Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, pero rompieron su vínculo político y no definieron si sostendrán sus candidaturas hasta el final.

Macri rechaza el acuerdo político entre Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en la Ciudad

Macri rechaza el acuerdo entre Rodríguez Larreta y el radicalismo, cuyo candidato en CABA es Lousteau. Para el ex jefe de Estado, cederle el gobierno porteño a la UCR sería un pacto mefistofélico. De hecho, esta semana Macri se lo dijo textual a Jorge Lanata en un reportaje en Radio Mitre: “Con todo el respeto que le tengo, la verdad que no me imagino a Lousteau como jefe de Gobierno”, sostuvo el ex presidente. Inmediatamente, presionó a Larreta para que respalde la candidatura de su primo: “Horacio se va a jugar por Jorge Macri porque al final, las cosas caen por su propio peso”, sentenció el fundador del PRO.

En este contexto, Macri sostiene que será “ecuánime”, lo cual nada tiene que ver con ser “imparcial”. Es algo que conocen tanto Bullrich como Larreta. El líder del PRO ejecutará un criterio de “justicia” conforme a sus ideas (o intereses políticos). En la Ciudad de Buenos Aires, verbigracia, no aflojará la presión hasta que Jorge Macri sea ungido como el candidato único de su partido.

Te puede interesar: Lousteau ratificó su candidatura pese a la preferencia de Macri y aseguró: “En CABA gobierna Juntos por el Cambio, no el PRO”

Elecciones desdobladas pero no tanto

Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Mauricio Macri, Fernán Quirós, Soeldad Acuña y Jorge Macri pulsean las candidaturas porteñas de JxC

La interna nacional de JxC traba la negociación en la Ciudad. Jorge Macri rechaza que Bullrich y Larreta le den la boleta presidencial a Lousteau. Porque pretende impedir el eventual arrastre que eso podría generar para el candidato radical. Atento a esa puja, el radicalismo porteño impulsa que en la Ciudad haya un “desdoblamiento concurrente” de la elección.

Es una alternativa que estudia el larretismo por estas horas. Aunque aún es poco probable: desdoblar la elección porteña está descartado en un 90%. Por eso, una posible salida es que la elección nacional y la de la Ciudad sean concurrentes -es decir, el mismo día- pero con sistema de votación mixto: Las candidaturas nacionales (presidente y diputados nacionales) se votan con boleta sábana tradicional; mientras que para las candidaturas de la Ciudad (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única Papel o electrónica.

El Código electoral de la Ciudad permite esa posibilidad. Se trata de una forma de desdoblar la elección sin hacerlo. De esa manera, las candidaturas nacionales estarían desconectadas de las categorías porteñas. Por un lado, la boleta presidencial y, aparte, la boleta única con los candidatos a jefe de Gobierno.

Macri no está muy convencido con esa idea. Su primo Jorge pretende descartarla. Por su parte, Bullrich lo ve con desconfianza y considera que la justicia electoral puede impugnar ese artificio. Parte de la UCR porteña sostienen que “si las reglas de juego no son parejas, se puede romper JxC” en la Ciudad. El dilema no será sencillo para Rodríguez Larreta: buscará la mejor opción para beneficiar su plan presidencial sin disolver su entendimiento con la UCR -necesario para llegar a la Casa Rosada-. ¿Cómo lo hará? La respuesta no llegará antes de mediados de abril.

Jorge Macri apuesta a ser el único candidato a jefe de Gobierno del PRO

El cocktail que buscará unir a figuras de JxC en medio de la interna

En este contexto, Rodríguez Larreta volverá a mostrarse esta tarde con Lousteau, Quirós y Acuña en un evento organizado por “La Generación”, una organización de dirigentes sub 40 de JxC y espacios afines. La preside Manuel Vidal, jefe de Gabinete de la ministra de Educación porteña y uno de sus armadores políticos. También está invitado Jorge Macri. ¿Habrá otra foto de todos los candidatos porteños de la coalición? En el equipo del intendente de Vicente López en uso de licencia aún no confirmaron asistencia.

También están invitados dirigentes como los candidatos a gobernador bonaerense Diego Santilli, del larretismo, y Cristian Ritondo, alfil de María Eugenia Vidal; Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura porteña; Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; los diputados radicales Emiliano Yacobitti, Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz y Dania Tavela; el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, y de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; los legisladores porteños Roberto García Moritán, Darío Nieto, Claudio Romero, Hernán Reyes y Manuela Thourte.

Además, recibieron invitación al cónclave de La Generación funcionarios del gabinete de Rodríguez Larreta, como Felipe Miguel, Eduardo Macchiavelli, Clara Muzzio y Enrique Avogadro.

Con la interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich consolidada, tras el renunciamiento de Macri, los dirigentes de JxC calculan especialmente en qué foto participan y cuál esquivan. El de esta tarde aportará nuevas postales al álbum electoral de la oposición.

Seguir leyendo: