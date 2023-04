Con nuevos nombres, se profundiza la interna electoral del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires

El video de lanzamiento de Pedro Rosemblat junto a Ofelia Fernández, quienes anunciaron sus candidaturas en CABA

Síntoma de la falta de acuerdos en las altas cumbres, en el Frente de Todos se reparten nombres y precandidatos a troche y moche para la Ciudad de Buenos Aires. El distrito, históricamente esquivo al peronismo porteño, está funcionando como un laboratorio a cielo abierto del oficialismo, donde cada sector salió a la caza de lugares en las listas e intenta incidir en el perfil que tendrá la coalición en las elecciones de octubre.

En esa saga de ensayos electorales, ayer se lanzó como precandidato el youtuber Pedro Rosemblat, una figura del ecosistema kirchnerista que ganó popularidad por su personaje humorístico “El Cadete” durante el ciclo del periodista Roberto Navarro en el canal C5N en los años del gobierno de Mauricio Macri. “Pepe” Rosemblat acompañó varios años al fundador de El Destape hasta que decidió embarcarse en proyectos propios de comunicación en plataformas de streaming, con productos de impronta juvenil como Somos Gelatina y Miamik.

Con un video de poco más de 30 segundos, Rosemblat resolvió dar un paso adelante acompañado de Ofelia Fernández. Ambos amigos desde hace años, el joven streamer y militante cuenta con el apoyo de la estructura del Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois. El anuncio se hizo por redes sociales con una actividad en Parque Rivadavia, de Caballito.

“Tiene que haber PASO. Militamos la Ciudad toda la vida y podemos hacer algo mejor que esto”, reclamó Ofelia Fernández, a quien este año se le vence su mandato como legisladora porteña. Junto a Rosemblat, prometen “recorrer todas las unidades básicas en todos los barrios posibles”.

La candidatura del humorista se había anticipado hace días de la mano del youtuber Tomás Rebord. La mención tuvo su rebote en el entorno digital y motivó algunas especulaciones políticas. Además de un vínculo de amistad, con el presentador del ciclo “El Método” comparte el hecho de que ambos entrevistaron al presidente Alberto Fernández por sus canales alternativos. Fue una de las búsquedas del mandatario para alcanzar otro tipo de audiencias/electores.

Junto a Ofelia Fernández, Rosemblat cree que el Frente de Todos tiene que renovar sus liderazgos en la Ciudad, con propuestas propias y otras lógicas de activismo partidario. En principio, se ubican en la vereda de enfrente de la conducción del peronismo porteño tradicional, que tiene entre sus principales referentes al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, un funcionario de confianza de Alberto Fernández.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

Olmos es uno de los armadores del espacio que hoy nuclea al ministro de Turismo y ex candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens, el radical frentetodista y diputado nacional Leandro Santoro, la abogada Graciana Peñafort, una funcionaria de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner pero que tomó la “decisión personal” de integrarse a este espacio. Es decir, no fue una resolución orgánica a la estrategia de su jefa política.

Este grupo, que viene trabajando en equipo desde hace un año, decidió hace semanas oficializar su vocación de disputa ante las dilaciones en la definición electoral en el distrito, que se mantuvo paralizada por la interna nacional y la situación judicial de Cristina Kirchner. La expectativa es tener un cierto margen de autonomía y de maniobra para la diseñar una estrategia porteña.

Después de semanas de cautela, el titular del PJ porteño y senador nacional de La Cámpora, Mariano Recalde, explicitó su distancia con el trío Lammens-Santoro-Peñafort. Calificó a los dirigentes de este armado como “precandidatos del albertismo” y los acusó de tener un perfil “acuerdista” con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Este sector (por Olmos) sigue teniendo un buen vínculo” con el gobierno de la Ciudad, dijo en declaraciones a Somos Radio. Y chicaneó: “No invitaron a nadie más de esa mesa. El otro día leí que era una mesa de truco”.

Para La Cámpora, definir quienes serán los precandidatos para las primarias del 13 de agosto en la Ciudad es prematuro. Mariano Recalde también se refirió a las precandidaturas “solas” de Pedro Rosemblat y de Elizabeth Gomez Alcorta, la ex minista de Mujeres, Géneros y Diversidad. “Falta todavía para la definición de nombres. Yo sé que algunos quieren instalarse”, dijo el senador. Sobre Rosemblat, Recalde evitó desmentir que “El Cadete” tiene el apoyo del diputado nacional Maximo Kirchner -de estrecha relación con Grabois-, pero aseguró “no es un precandidato de La Cámpora”.

“Los nombres van a ser al final. Algunos son más contemplativos y otros más combativos, pero todos somos peronistas”, matizó Recalde parafraseando al histórico líder justicialista.

Juan Grabois y Ofelia Fernández, que apoyan la candidatura de Rosemblat, mantienen un vínculo de estrecha cercanía política con Máximo Kirchner (@OfeFernandez_)

Entre los precandidaturas que se estudian, y que son afines al kirchnerismo, está el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, un dirigente de estrecha cercanía al gobernador Axel Kicillof que también busca disputar la conducción del Club Velez Sarsfield. Sin embargo, nadie quiere confirmarlo públicamente y hay hermetismo ante cualquier indicio de estrategia electoral.

En el armado de Lammens-Santoro-Peñafort rechazan el mote de La Cámpora de buscar representar el “albertismo”. Recuerdan que es el propio Presidente que aclara que ese espacio nunca se constituyó y no existe como tal. “Es una chicana que lo único que contribuye es generar tensión. La Cámpora decodifica todo en clave de interna y de confrontación contra ellos. Que nos nos inventen una pelea que no queremos”, sostuvo una fuente allegada al ministro de Turismo y Deportes, quien hace días mantuvo una actividad oficial con el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en Santiago del Estero.

Por su lado, Elizabeth Gomez Alcorta culminó en marzo la primera etapa de sus recorridas de campaña para jefa de Gobierno porteño. La abogada de derechos humanos tiene como plataforma política el espacio “Movemos”, que cuenta con el apoyo explícito de dirigentes sociales y sindicales como el titular de la CTA Ciudad y de ATE-Capital, Daniel “Tano” Catalano, el secretario general del sindicato del subte, Norberto “Beto” Pianelli, el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, entre otros.

Dado el perfil del espacio, la ex ministra de Mujeres seguramente esté acompañada por un “dirigente sindical de peso” encabezando los cargos legislativos, algo que se terminará de definir en el mes de abril. También hay conversaciones muy avanzadas para cerrar el apoyo de su candidatura como el espacio “Soberanxs” que lidera la ex embajadora en el Reino Unido Alicia Castro; y el partido del Socialismo para la Victoria, que tiene como principal referente bonaerense a Jorge Rivas, ex diputado nacional y ex vicejefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En las próximas semanas, y con el eslogan “coraje” como consigna, Gómez Alcorta se concentrará en una “campaña de cercanía” con vecinos y participará de asambleas ciudadanas en cada una de las 15 comunas para discutir las propuestas electorales, indicaron fuentes allegadas a la ex funcionaria.

Eli Gomez Alcorta en Villa 20

Tanto el lanzamiento de Rosemblat, como la apuesta de Lammens-Santoro-Peñafort y el armado de “Movemos” de Gomez Alcorta no esconden la vocación de una abierta competencia en las PASO ante posibles desacuerdos en las listas. Y coinciden, en general, de que se jerarquice una agenda porteña propia que no sea un furgón de cola de las candidaturas presidenciales nacionales.

Por lo pronto, el Frente de Todos porteño tiene una agenda unificada con vistas al próximo 13 de abril. Ese día, el peronismo de la Ciudad, el Frente Renovadory sectores de la CGT y CTA se movilizarán en una marcha en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta Tribunales contra “la proscripción”.

