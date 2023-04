Sergio Berni: “Hay un estado social de crispación muy grande”

Sergio Berni en la manifestación del lunes, donde fue agredido por colectiveros que reclamaban por la muerte de Daniel Barrientos (Luciano González)

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, continuó dando explicaciones luego del crimen del colectivero en Virrey del Pino, y tras haber sido agredido brutalmente por manifestantes que reclaman justicia por la víctima.

“Hay un estado social de crispación muy grande”, manifestó el funcionario bonaerense, quien a la vez puso el foco en la crisis económica en la que se encuentra el país: “La exclusión social es uno de los principales factores desencadenantes del aumento del delito”.

“Lo de Daniel Barrientos (el chofer asesinado) duele más que cualquiera de los golpes que uno puede tener”, lamentó Berni, quien enfatizó que continúa “trabajando para erradicar una enfermedad endémica como la inseguridad”.

No obstante, el ministro señaló que el índice de homicidios “bajó casi 20%” durante su gestión: “En 2019 hubieron 905 homicidios y en 2022 735, es una provincia que tiene dos homicidios por día″. En este marco, insistió con la “crisis de recursos humanos” que atraviesa la policía bonaerense, y si bien admitió ser “responsable” de la seguridad, reconoció que “no es un tema de hoy, ni de ayer, ni de Vidal (María Eugenia), ni de Scioli (Daniel), ni de Solá (Felipe)… es un tema que vino complicándose y a partir de 2015 comenzó a solucionarse”.

Con respecto al incidente que vivió este lunes con los manifestantes que lo increparon, lo arrinconaron y lo golpearon, Berni dijo que “muchas veces” le pegaron de esa forma en su “vida deportiva” y que “en la provincia de Buenos Aires todos los días hay momentos de tensión, bronca y discusión”. No obstante, aclaró que no intentó reaccionar a las agresiones: “La violencia no se combate con más violencia, hay que bancar lo que se venga”. “La herida que duele es la del colectivero muerto, uno siente esa impotencia”, agregó y reivindicó poner el cuerpo a los conflictos como suele hacer: “La seguridad no se gestiona desde un escritorio, la seguridad se gestiona en la calle estando con la gente”.

El ministro insistió sembrando la duda de que el crimen del chofer “fue raro” y explicó: “No es habitual, normal, ni lógico como se llevó adelante”: “No es normal que dos personas suban armadas con un auto de apoyo que le cruce el colectivo a la madrugada; nos encontramos con armas calibre 40 que no son habituales, son de profesionales, de sicarios”.

Berni respondió a las críticas de Patricia Bullrich: “Me gustaría saber qué hizo ella cuando fue ministra de Seguridad”

Tras la polémica que se originó con Patricia Bullrich y la oposición, Berni dijo que le “encantaría” tenerla en frente a la titular del PRO “para poder discutir de seguridad”: “Me gustaría saber qué hizo ella cuando fue ministra de Seguridad; quiero un debate con Bullrich, Santilli (Diego) y todos los candidatos que fueron ministros de Seguridad tanto a nivel nacional y provincial”.

El funcionario bonaerense recordó que “la única vez” que la escuchó a Bullrich “decir algo sensato” fue en el año 2003 durante un debate para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el que la actual candidata del PRO se enfrentó a Mauricio Macri: “Ella andaba con un cartel que decía ‘Macri ladrón’, no sé qué pasó en el medio que cambió tan rápido de opinión; no me olvido que fue la que le sacó el 13% a mis abuelos cuando era ministra de trabajo (de Fernando De la Rúa)”, chicaneó Berni.

En diálogo con Todo Noticias (TN), cuestionó “la mirada reduccionista de pensar que la inseguridad es un problema exclusivamente policial”. “La policía es un eslabón de una gran responsabilidad que termina en el servicio penitenciario, en la Justicia”, continuó y apuntó contra el fiscal Gastón Duplaá de la UFI de homicidios de La Matanza: “A partir de las 9 de la noche no atendió el teléfono y los allanamiento que tendríamos que haber hecho ayer, se hicieron hoy (martes) a las 2 de la tarde”.

“No puede ser que estemos sin dormir para dar con estos delincuentes y el fiscal no atienda el teléfono después de las 9 de la noche; y hoy (por ayer) detuvimos a un segundo sospechoso y pararon la investigación hasta mañana a la mañana”, reprochó.

Por último, al ser consultado sobre por qué eligió ser ministro de Seguridad, con ironía respondió: “Si me daban a elegir, me encantaría ser ministro de Turismo y en este momento estar en un hotel 5 estrellas con empresarios esperando el fin de semana largo”.

