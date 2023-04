“Chino” Navarro habló del conflicto tras el crimen del colectivero en La Matanza: “Hay que separar quiénes actúan para la tribuna”

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita

En medio de la polémica por el asesinato del chofer de colectivo de La Matanza, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, pidió unidad en la política, exigió que los responsables que “se hagan cargo” y lanzó: “Hay que separar quiénes actúan para la tribuna”.

El lunes por la madrugada mataron a un chofer de la línea de colectivos 620 en Virrey del Pino en el marco de un robo, en el que los ladrones ingresaron a la unidad, arrebataron algunas pertenencias a los pasajeros y dispararon a quema ropa contra el conductor. La víctima fue identificada como Pedro Daniel Barrientos y su muerte reavivó un reclamo de larga data de los choferes de colectivos que exigen mejores medidas de seguridad.

En consecuencia, también se desató un gran conflicto político entre los principales referentes de Seguridad del oficialismo y la oposición. Frente a esto, Navarro reconoció que “la clase dirigente y política está en deuda”, ya que “carece de una política de seguridad que pueda ser detenida como una política de estado”.

Sin nombrar a los titulares de la cartera de Nación y de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, y Sergio Berni, respectivamente, el dirigente del Movimiento Evita fue contundente al decir: “Que se hagan cargo porque además se cuestionan públicamente”.

En ese sentido, recordó cuando le tocó alcanzar acuerdos cuando se desempeñó como presidente de bloque en la Legislatura bonaerense durante la gobernación de Felipe Solá, momento en el que estableció una “coherencia” con la oposición para avanzar en materia de seguridad. Por esto mismo, planteó que “hay que ser respetuoso, hablarse bien y no echar culpas”.

El chofer de la línea de colectivos 620 en La Matanza

“Hay que separar quiénes actúan para la tribuna, a quiénes les importa un carajo el bienestar de los ciudadanos y quiénes trabajamos en los problemas cotidianos, con aciertos y errores”, expresó firmemente el funcionario del Gobierno nacional durante un diálogo con Radio Con Vos. De igual forma, reconoció que le tiene “afecto y respeto” a ambos.

Al ser consultado sobre sus diferencias con personas que integran su mismo partido, Navarro sostuvo que no piensa “cerrar la boca”, por lo que enfatizó que su “lealtad” está con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el hecho de “defender las instituciones”.

En materia de política de seguridad, el secretario del Gabinete del presidente analizó que, en este momento, “el funcionario más eficiente es el que llega más rápido al delito”, pero señaló que, en realidad, “hay que llegar 30 segundos antes para evitar que maten al chofer” y “no ver quién llega más rápido”.

Tras el hecho, Axel Kicillof y Sergio Berni deslizaron la posibilidad de que este hecho haya tenido alguna vinculación política, impulsada por ciertos sectores de la oposición. Pese a que Navarro no se mostró “extrañado” de que existan ciertas maniobras, instó a los funcionarios a aceptar la responsabilidad sobre lo sucedido al decir: “El asesinato del chofer tiene que ver con algo que no pudimos resolver”.

Desde la Gobernación, avanzaron con imponer penalidades a las empresas que recibieron fondos para la instalación de cámaras de seguridad, pero que realizaron un proyecto “a medias”.

Sin embargo, Navarro cuestionó las medidas que barajó implementar en el territorio bonaerense, puesto que aclaró que el problema es “mucho más profundo”. “¿De qué sirven las cámaras, los chalecos antibalas, si no hay escuelas que funcionan a pleno, clubes? No es sólo la represión. No resuelve problemas”.

Por esto mismo, afirmó que, a su parecer, lo que “resuelve problemas es una sociedad justa”. “Las sociedades más seguras son las más justas, no las más armadas, las más representativas”, puntualizó.

