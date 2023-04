Maximiliano Ferraro: “Cristina Kirchner sabe que no puede ser candidata, su único objetivo es la impunidad”

Maximiliano Ferraro aseguró que a Cristina Kirchner "la enloquece su objetivo de impunidad".

Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica-ARI, aseguró que a Cristina Kirchner “no le da para ser candidata” a presidenta y que su único objetivo político este año es “garantizarse impunidad” ante la serie de causas judiciales por corrupción que enfrenta en la justicia federal.

En una entrevista con Infobae, el dirigente también habló sobre la interna de Juntos por el Cambio, se refirió al anuncio de Mauricio Macri de que no buscará volver a la primera magistratura, y ratificó que si el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, retira la postulación de Fernán Quirós, el partido que fundó Elisa Carrió tendrá un candidato propio para la sucesión porteña. Y no descartó que sea él: “Voy a ser lo que decida el partido”.

La definición toma una relevancia clave porque Larreta esta semana anunció, como pedía el ex presidente, que sólo habrá un candidato a la sucesión por el PRO.

El legislador nacional encendió una luz roja, ante “las internas que lastiman y no conducen a ningún lado” y advirtió a la primera línea de la alianza opositora: “Nadie en Juntos por el Cambio puede pecar de soberbia o creerse con la vaca atada de que el triunfo está asegurado”.

“Cristina sabe que no puede ser candidata y lo único que la enloquece es cómo se garantiza ese objetivo de impunidad”, afirmó Ferraro durante la entrevista y vinculó a esa pretensión el proceso de juicio político que el kirchnerismo impulsa en la Cámara baja. “La idea es estar todo el año con esta situación. Es rendirle pleitesía a una persona como la vicepresidenta que está desencajada por la impunidad”, afirmó.

La entrevista en los estudios de Infobae

La entrevista de Facundo Chaves al presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

- ¿Cómo tomó usted y la Coalición Cívica la decisión de Macri de no ser candidato? Trascendieron declaraciones de Elisa Carrió diciendo “chocolate por la noticia”. Cuéntenos.

Era previsible. Era algo que tanto Lilita como la Coalición Cívica veíamos como un escenario posible dentro de Juntos por el Cambio. Ojalá que esta decisión de Mauricio sirva para para ordenar principalmente al PRO.

El PRO, con el radicalismo y la Coalición Cívica, son los tres partidos fundantes de este espacio, así que nosotros esperamos que permita ordenar la situación interna que hoy atraviesa el PRO.

- Déjeme interrumpirlo en base a esto que dice ¿qué situación atraviesa el PRO?

Una situación de mucha tensión, de una cantidad de candidatos en las distintas instancias. Venimos diciendo que tenemos que ir a una interna ordenada y competitiva, que pueda ampliar el espectro de lo que quiere representar Juntos por el Cambio en la Argentina. Por eso la candidatura de Elisa Carrió, las del radicalismo, las candidaturas del PRO, la del peronismo republicano.

Que enriquezca el debate que a su vez también tenga reglas de juego claras en relación al financiamiento de las campañas, al límite que nos tendríamos que poner cada uno de los que compitamos en esa elección de las PASO de agosto, más allá de la propia autolimitación que creo que cada uno de los precandidatos o candidatos se tienen que poner.

- La decisión de no ser candidato de Macri convive con mucha tensión entre los candidatos del PRO, que tienen diferencias sobre cómo encarar el gobierno.

Era previsible la decisión de Mauricio Macri, como el líder del PRO y como un ex presidente que es socio fundador junto con Elisa Carrió y Ernesto Sanz de Juntos por el Cambio. Esperamos que ayude a ordenar al PRO, y con algo que venimos insistiendo la Coalición Cívica y Lilita durante todo el 2022: nosotros repetíamos al unísono la necesidad de unidad en la diversidad, de construir amistad política y de consolidar el acuerdo programático que le vamos a ofrecer a los argentinos.

Carrió, Sanz y Macri, la foto fundación de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Nadie en Juntos por el Cambio puede pecar de soberbia o creerse con la vaca atada de que el triunfo está asegurado.

Hoy tenemos que poder aumentar nuestra base de representación, porque tenemos que ser más que ese 40-41% que tuvo Mauricio Macri en el 2019. Lo pudimos sostener en una elección legislativa de medio término, que nos permitió ganar a lo largo y ancho del país y sacarle casi más de 10 puntos al kirchnerismo.

Ese resultado, a su vez, permitió la unidad en el Senado y en la Cámara de Diputados para ser un dique de contención y un freno a las locuras de Cristina Kirchner y al objetivo de impunidad que persigue y que se está viendo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema.

- En las últimas elecciones ganaron pero sacaron menos votos que en 2019. ¿La coalición opositora vale en términos políticos y electorales lo mismo?

Juntos por el Cambio vale mucho, más que una cuestión cuantitativa. Ese también es el cuidado y la responsabilidad que debemos tener todos los dirigentes, no creernos dueños de este espacio. Debemos profesar en nuestros discursos y en nuestra acción la importancia de la unidad, la importancia del equipo, pero también la importancia de la amistad política y la importancia de algo que no tuvimos en el 2015 -y este sí es un diferencial cualitativo- que es el trabajo que están haciendo las fundaciones de los cuatro partidos para el acuerdo programático en este 2023 y la construcción de la plataforma.

Este es un dato relevante y distintivo, porque en 2015 todo fue más aluvional. A principios del 2015 fue el encuentro de Elisa Carrió con Mauricio Macri, la Convención de la UCR en Gualeguaychú, con Ernesto Sanz, y el proceso electoral camino a la elección general del 2015.

Esto es algo distintivo que tiene Juntos por el Cambio. Pero no hay que creernos con la vaca atada.

Mauricio Macri se mostró junto a la cúpula de Juntos por el Cambio. Foto Prensa.

- ¿Se bajó Macri porque los números no le daban o se bajó como un acto de desprendimiento o por la unidad del PRO en Juntos por el Cambio?

Es una decisión que habrá tomado el propio Mauricio Macri con su equipo. Ojalá ayude para ordenar al PRO. Él es una figura importante en Juntos por Cambio, es un ex presidente de la Nación y lidera el PRO.

Que esta decisión ayude a ordenar ese partido y algo con lo que muchos en Juntos por el Cambio estamos comprometidos: cuidar y fortalecer la unidad, con una unidad que se exprese en la diversidad y en la pluralidad que hoy es JxC, la Coalición Cívica, el radicalismo, el PRO, el peronismo republicano. Que refuerce la sumatoria de otros espacios y dirigentes, como Facundo Manes en el radicalismo.

- Juntos por el Cambio se enfrenta al desafío de que no se le escapen votos hacia Javier Milei. ¿Qué respuesta tienen para ese desafío?

Juntos por el Cambio enfrenta tres situaciones estructurales importantes. Uno es cómo partir de un piso del 40% a 41% y poder acrecentar la representación en las PASO y en la elección general. Esto lo podemos hacer con una interna ordenada y competitiva, que permita crecer y garantizarse las PASO, la elección general y el posible balotaje. Es crecer un poco más.

El segundo desafío es no seguir lastimando con internas que no conducen a ningún lado. Juntos por el Cambio expresa valores e ideas que van más allá de sus partidos y dirigentes. Expresa la voluntad de millones de argentinos de poder construir una Argentina distinta.

No renuncio a la posibilidad de ser otro tipo de Argentina. No renuncio a llevar adelante las transformaciones que nos den prosperidad, desarrollo, paz, concordia y otro tipo de conversación pública.

Y el tercero es de qué manera, una vez terminada la PASO, todos jugamos para quien gane esa elección, que será el que tenga la responsabilidad -si la mayoría de los argentinos nos acompaña- de conducir la Argentina. Esa conducción y esa responsabilidad tiene que ser en equipo, de manera colaborativa y sabiendo que es una pluralidad de ideas.

Elisa Carrió respalda a Fernán Quirós como su candidato a jefe de gobierno.

- En la ciudad de Buenos Aires Carrió sostiene la candidatura de Fernán Quirós. Ya anticipó que si se baja esa postulación, la Coalición Cívica va a presentar su candidato. ¿Por qué tomaron esta decisión?

Fernán Quirós es el candidato de Elisa Carrió, pero a su vez también es el candidato apoyado por todo el partido, la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires y la Coalición Cívica a nivel nacional.

Si Fernán Quirós no fuera precandidato para competir en las PASO para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la Coalición Cívica por supuesto va a evaluar la posibilidad de tener candidatos propios.

Candidatos propios que también pueden representar muy bien muchísimos de nuestros dirigentes, que provenimos de la Ciudad de Buenos Aires. Está el caso de Paula Olivetto, Mariana Zuvic, Fernando Sánchez, y yo soy diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. También tenemos un excelente bloque de legisladores, como Hernán Reyes.

Seguiremos insistiendo y se lo transmitimos también a Horacio Rodríguez Larreta y al resto de los que integran Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a defender y sostener una candidatura como la de Fernán Quirós y si el PRO decide otra situación o el propio jefe de gobierno apoya otra candidatura, la Coalición Cívica evaluará seriamente la posibilidad de otras candidaturas.

- ¿Por qué sí Fernán Quirós y no Jorge Macri? ¿No lo quieren al primo del ex presidente?

Con Fernán nos unen valores, ideas y principios que están más ligados a la historia, al presente y al futuro de la Coalición Cívica. Fernán tiene una mirada mucho más recostada sobre el humanismo, sobre las políticas de cuidado que se necesitan para esta nueva etapa que se abre en la ciudad de Buenos Aires.

En un trabajo en equipo con gente del PRO, de la Coalición Cívica y del radicalismo, puede ser que Quirós sea quien mejor expresa y el que mejor puede cuidar el proceso de transformación que nosotros valoramos que se dio en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 17 años. Tanto Lilita como la Coalición Cívica y cada uno de nosotros tenemos el derecho de poder elegir un candidato como Fernán Quirós.

El diputado Ferraro no descartó ser candidato a jefe de gobierno porteño, si Larreta baja a Fernán Quirós.

Si eso no fuera posible porque el PRO resuelve otra cosa, porque Horacio Rodríguez Larreta, en acuerdo con Mauricio Macri o con quien sea resuelve otra cosa, también la Coalición Cívica tiene el derecho de poder tener candidatos para que representen lo que -mucho o poco, eso lo dirá la gente a través de su voto- representa este partido y representa un liderazgo como el de Lilita.

- ¿Qué significa la candidatura presidencial de Elisa Carrió?

Aporta a la pluralidad necesaria de Juntos por el Cambio. Va en el sentido de una estrategia para que Juntos por el Cambio aumente su representación. Eso se logra con una interna competitiva, responsable, seria, respetuosa, con límites al financiamiento de las campañas políticas, con la propia autorregulación que hagan cada uno de los de los candidatos.

Que vaya acompañado con la unidad en el acuerdo programático y trabajar -para no seguir embarrando por abajo y horadando a Juntos por el Cambio- en la construcción de listas de unidad en los cargos de diputados nacionales y senadores a lo largo y ancho del país.

Mandato de impunidad

- Hablemos del juicio político a la Corte Suprema. ¿Cómo está este proceso y qué sigue para adelante?

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. (foto Adrián Escandar)

Como hemos visto en las distintas reuniones, han convertido a la Comisión de Juicio Político en una AFI paralela. Se ve en cómo tratan a los testigos que han pasado hasta el momento, principalmente en la figura de Rodolfo Tailhade. Se intimida a cada testigo que asiste, pero también previo a que asistan a la Comisión hay información y planteos del Frente de Todos que son de una gravedad importante.

Por eso la Coalición Cívica y muchos diputados de Juntos por el Cambio estamos ahí para que se garantice el debido proceso, para que cada testigo -que son más de 120 que citó por el oficialismo- no sea intimidado o no se ensañen los diputados del Frente de Todos.

- ¿Pero qué buscan, si no puede aprobarlo en la Cámara baja?

Es parte de la locura y del objetivo de impunidad del kirchnerismo.

- Pero no tiene traducción efectiva, no tienen mayoría para aprobarlo en el recinto.

Por supuesto, y lo saben desde un principio, pero la idea es estar todo el año con esta situación. Es rendirle pleitesía a una persona, como la vicepresidenta que está desencajada por la impunidad.

Y hoy es el juicio a la totalidad de la Corte Suprema, pero también era la reforma judicial, la embestida contra la Procuración General, el aumento de los miembros de la Corte Suprema y fue constante. Deslegitimar lo que fue de contundente el alegato fiscal, el fallo vinculado a Vialidad Nacional y que todos vimos.

Tiene que ver con eso y con la realidad que ellos están viviendo, que es un fin de ciclo de la locura kirchnerista que se instaló durante todos estos años en la Argentina.

- ¿Qué piensa del desorden que hay ahora en el Gobierno, con internas cruzadas y medio caótico?

Que ninguno se haga el distraído, ni mire para otro lado. Este es el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa y todo el PJ. Después, el desorden que tienen es un problema de ellos. Estoy más preocupado por ordenar y llevar adelante un Juntos por el Cambio verdaderamente competitivo.

Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner (NA)

- Pregunto porque puede ser peligroso en términos institucionales, políticos y económicos que haya este desorden en la cúpula del poder.

El impacto de eso ya lo estamos teniendo y se da con una inflación que no para, que ha llegado a más del 103% interanual, con el descalabro macroeconómico, con seguir insistiendo con recetas que han fracasado en la Argentina y que han fracasado en el mundo. El caos, la imprevisibilidad y el derrotero ya están.

- ¿Tienen que seguir el ejemplo de Macri Cristina Kirchner y Alberto Fernández de no postularse?

Cristina sabe que no puede ser candidata y que lo único que la enloquece es cómo se garantiza ese objetivo de impunidad. Es consciente de que no le da y que no es la misma que supo o intentó ser. Hoy lo único que le pide a los suyos es que le garanticen eso.

Se ve en el Senado, en la Cámara de Diputados, en muchísimas otras provincias cómo les son serviles nada más ni nada menos que a ese objetivo, que tiene que ver con garantizarse una tranquilidad en base a la impunidad.

Santa Fe y los narcos

- Habló Carrió de una complicidad y connivencia entre la política de Santa Fe y el narco. Incluso rompió con el Frente de Frentes. ¿Por qué pasó eso?

Gendarmería fue enviada a Rosario en medio de una crisis de inseguridad por el avance de los narcos.

Lilita no dijo nada distinto de lo que viene diciendo hace más de 20 años sobre el narcotráfico en Santa Fe. No dijo nada distinto de lo que ya venía denunciando, pero parece que cuando lo dice Lilita es un escándalo político institucional y no lo es cuando dice algo similar el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, sobre la complicidad y connivencia de muchísimos fiscales o personas del ámbito político o de la Justicia con el narcotráfico.

- La pregunta es concreta, porque quedó dando vueltas como que apuntaba al Socialismo y, específicamente, a Antonio Bonfatti. ¿Hay algo de esto?

Las diferencias de Elisa Carrió y de la Coalición Cívica con el ex gobernador Bonfatti son por todos conocidos. El problema acá es que algunos sectores de Juntos por el Cambio se preocupan más por construir candidaturas solamente a gobernador y no construir otras candidaturas que son importantes, si es que se quiere cambiar verdaderamente a Santa Fe.

Tener buenos candidatos a gobernadores, una buena lista de legisladores provinciales y que nos animemos a cambiar de una buena vez por todas a muchísimos de los senadores provinciales. No es solamente por una cuestión vinculada a la tragedia que hoy está viviendo Rosario. Miles de rosarinos quieren vivir en paz, como vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Es darle una mayor calidad institucional que la provincia necesita desde hace tiempo.

Deseos de futuro

- ¿Cómo se imagina el país a partir del 11 de diciembre?

Un país difícil, un país desmembrado. Pero no renuncio a la posibilidad de que la Argentina pueda ser otra cosa.

El sindicalista Roberto Baradel y el gobernador Axel Kicillof.

- ¿Cree que gremios que no hicieron paro estos tres años recuperarán la memoria? ¿Los sindicatos docentes que nunca hicieron paro volverán a ser combativos, los piqueteros traerán otra vez piedras?

Será un país muy difícil y va a tener tensiones. Muchos, si nos toca gobernar, van a poner todos los impedimentos posibles donde sea, en la calle, en el Parlamento. Por más que tengamos esa dificultad para atravesar como equipo, como Juntos por el Cambio, no hay que renunciar a la posibilidad de ser otra Argentina. Se puede ir a un proyecto transformador de desarrollo, que sea acompañado con otro tipo de conversación pública, con paz, sin violencia y con una concordia que necesita el argentino de a pie, que necesita el que labura todo los días.

- Esa concordia no es lo que plantea Patricia Bullrich, por ejemplo. Más bien todo lo contrario.

Este es el mensaje de la Coalición Cívica. Un mensaje de no violencia, de construir en base a la paz que necesitan los argentinos, lo que quiere el argentino de a pie que se levanta todas las mañanas a laburar, a ir a su pequeña o mediana empresa. Que deje de haber un Estado o una dirigencia política que le ponga el pie sobre la cabeza y le impida crecer, desarrollarse o tener posibilidades de prosperidad.

Ese es el gran desafío que tiene Juntos por el Cambio: volver a reconstruir una Argentina que en muchos aspectos supimos ser y que hoy la decadencia de este gobierno y de muchísimos dirigentes nos pusieron en este triste lugar. ¿Eso invalida que podamos ser otra cosa? Lo podemos hacer entre todos, no sólo el que surja como candidato a presidente de Juntos por el Cambio, sino con millones de argentinos que están pensando otra cosa.

