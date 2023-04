Elisa Carrió apoyó a Luis Juez en Córdoba pese al malestar de Macri: “Vendré todas las veces que sea necesario”

Elisa Carrió expresó su apoyo a Luis Juez, acompañada de dirigentes de la CC-ARI y la UCR

Elisa Carrió dio una clara señal de apoyo este sábado a Luis Juez como candidato a gobernador de Córdoba, al encabezar una asamblea provincial de la Coalición Cívica (CC-ARI). En un acto con cerca de 300 referentes y militantes de Juntos por el Cambio, la dirigente rodeó de respaldo al senador nacional luego de una semana en la que el ex presidente, Mauricio Macri, blanqueara sus “cortocircuitos” con el cordobés.

Carrió viajó a Córdoba para expresar un mensaje político hacia la interna de la alianza de Juntos por el Cambio. Sin un candidato propio de su partido, la ex legisladora y fundadora de Cambiemos no vaciló en acompañar a Juez como principal figura electoral del espacio.

“Estamos en Cuaresma y este tiempo es sagrado y de reflexión. Cuando pase la Pascua, regresaré para hacer campaña por nuestros candidatos”, anticipó la líder de la Coalición Cívica durante el mitín proselitista, en una señal de unidad a los referentes provinciales presentes. Allí estuvieron presentes el jefe de bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, su principal aliado local; los legisladores Rodrigo de Loredo (referente del espacio de Martín Lousteau, UCR-Evolución), Leonor Martínez Villada (titular de la CC-ARI de Córdoba), Soledad Carrizo (UCR); y Gregorio Hernández Maqueda, dirigente de la CC-ARI.

Hace semanas, De Loredo se bajó de la competencia electoral provincial y quedó Luis Juez como único aspirante de JxC para suceder al gobernador peronista Juan Schiaretti. Así, el pleno del radicalismo -y ahora la Coalición Cívica- se alineó referente del Frente Cívico, el sello político provincial que tiene como plataforma el senador nacional.

Sin embargo, esta semana, Mauricio Macri hizo saber que resiste al liderazgo de Luis Juez. Habló de “cortocircuitos” y otros descuentros con él. El ex presidente pretendía un candidato del PRO para estas elecciones ya que tiene la ambición que su fuerza política, más que Juntos por el Cambio, sea quien gobierne la provincia.

Poco después, el senador nacional del Frente Cívico, en tanto, le respondió a Macri que no era “empleado de nadie”, escalando la tensión en el armado local.

En ese contexto de malestar, Carrió advirtió este sábado en el acto de la Coalición Cívica: “En Córdoba no hay ascensor para llegar al poder, y a la batalla hay que darla sin tenerle miedo a las operaciones, hay que tenerle miedo a la falta de dignidad. Amo venir a Córdoba, y soy obrera de otros. Haré lo necesario por la unidad, y vendré todas las veces que sea necesario”.

Dentro de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, el apoyo de “Lilita” a Luis Juez es interpretado como una cruzada de ella contra Macri. En otros distritos, Carrió rechazó de participar del “frente de frentes” en Santa Fe y de apoyar a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. En la puja a nivel nacional, Carrió respalda al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero amaga con una candidatura presidencial propia.

Te puede interesar: Luis Juez admitió las diferencias con Mauricio Macri: “Yo no soy empleado de nadie”

“Quiero ser gobernador, no candidato, y quiero que gobernemos todos juntos", dijo el senador Luis Juez y candidato a gobernador por Córdoba

En la actividad partidaria, Luis Juez prometió “torcer la actual realidad de Córdoba que hoy está totalmente tomada por la inseguridad”. Y envió una señal de amplitud hacia la coalición opositora: “Quiero ser gobernador, no candidato, y quiero que gobernemos todos juntos. No nos vamos a pelear nosotros en Córdoba, por eso les pido que, si van a venir a apoyarnos, vengan. Si no, quédense en sus casas, porque bastante daño nos ha hecho el peronismo estos veinticuatro años”.

Desde la Coalición Cívica también dejaron en claro que no es posible ningún acuerdo con Juan Schiaretti y su candidato a gobernador, Martín Llaryora, a pesar de que son rivales del Frente de Todos y del kirchnerismo en la provincia. Y quien tiene un vínculo en JxC con Schiaretti desde hace años es Mauricio Macri. Tanto los “lilitos” como los radicales cordobeses sospechan que el ex mandatario termine acordando con el sector del actual mandatario provincial.

“Nosotros estamos convencidos de que el peronismo en el poder se ha convertido en fascismo al no respetar la Justicia. No le interesa rendir cuentas. Llaryora es el Néstor Kirchner cordobés y, si gana, le va a entregar el poder a las mafias”, dijo Hernández Maqueda durante el acto.

"Cuando pase la Pascua, regresaré para hacer campaña por nuestros candidatos", prometió Elisa Carrió

Seguir leyendo: