Carrió llegó a Córdoba para apoyar a Luis Juez, el candidato resistido por Macri

Elisa Carrió

La titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, ya se encuentra en Córdoba como parte de lo que es su gira de campaña. Aunque la excusa principal es la de participar de un encuentro de su partido en la provincia, su visita a la tierra prometida del macrismo se enmarca en la campaña política que su fuerza política ya empieza a desplegar.

En ese contexto, y mientras sigue posteando el evangelio del día en sus redes sociales, la ex diputada no cambia en su actitud de apoyar a quien cree que es el mejor candidato dentro de Juntos por el Cambio en cada uno de los distritos. Y este es el caso de Córdoba.

Sin un postulante de su fuerza política, Carrió hizo público su apoyo a Luis Juez, el hombre que finalmente encabezará la lista de Juntos por el Cambio en la provincia para el cargo de gobernador imponiéndose al radical Rodrigo De Loredo, que lo podría acompañar en la fórmula como vice.

La visita ya estaba programada, pero llega en un momento en el cual Mauricio Macri hizo públicos los desencuentros con el actual senador cordobés, lo que le valió un ninguneo como respuesta de parte de Juez, quien aclaró que no era “empleado de nadie”.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo

El ex presidente pretendía un candidato del PRO para estas elecciones ya que tiene la ambición que su fuerza política, más que Juntos por el Cambio, sea quien gobierne la provincia. Juez no solo que no es del PRO, sino que es de un partido local y suele mostrar bastante independencia respecto de las directrices que baja el ex mandatario.

Carrió, una histórica aliada del radical cordobés Mario Negri, no dudó en apoyar a Juez a pesar de las diferencias que planteaba Macri hace meses, cuando aún no se sabía si el ex presidente iba a competir o no. Y hoy lo volverá a hacer público ese apoyo.

Fuentes provinciales confiaron a Infobae que esta noche habrá un encuentro entre Carrió y Juez y que seguramente habrá una foto que certifique el apoyo de la líder de la CC-ARI al cordobés, que llegó hoy a su provincia luego de participar ayer de la fallida sesión en el Senado.

Dentro de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, ese apoyo de “Lilita” es leído como un movimiento más de la ex diputada en su cruzada contra Macri, que se suma a la negativa de participar del “frente de frentes” en Santa Fe y de apoyar a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, en donde amenaza con llevar a un candidato propio si el PRO baja de la carrera al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Mauricio Macri junto a Elisa Carrió

Por el lado del resto de los miembros de JxC, observan que el disgusto de Macri se tradujo en los guiños al gobernador de la provincia mediterránea, el peronista Juan Schiaretti, con quien lo une una relación de muchos años. Tanto es así que entre los “lilitos” y los radicales meditarráneos se repiten las sospechas de que Macri termine acordando con el peronismo cordobés -que es particularmente anti kirchnerista- antes de ver a un “díscolo” que no le responde como gobernador.

Además del encuentro programado para esta noche, no se descarta que mañana Luis Juez asista a otro organizado por la CC-ARI.

“Lilita” asistirá este sábado a la asamblea provincial de su partido en la provincia donde se ratificará la pertenencia a Juntos por el Cambio, su candidatura presidencial y el apoyo a Juez por parte de su fuerza. Por lo que se espera que el hombre del Frente Cívico por Córdoba esté presente luego en una conferencia que dictará Carrió con eje en los desafíos que deberá enfrentar el país durante el 2023.

Otro punto en donde seguramente va a tallar la líder de la CC es en quién acompañará a Juez en la fórmula. Todo hace suponer que irá el radical de Evolución Rodrigo de Loredo. Aunque la CC y De Loredo no tienen el mejor de los entendimientos, la posibilidad de dejar afuera de la fórmula para competir en la provincia al PRO parece ser un premio lo suficientemente importante para olvidar las diferencias.

Seguir leyendo: