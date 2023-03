El impacto del anuncio de Macri en el Gobierno: sorpresa y la necesidad de acelerar la definición de candidaturas

En la coalición oficialista hubo sorpresa pero también aceptación de que la decisión de Macri era la esperada

La decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente sacudió la agenda política del fin de semana. Después del anuncio de Cristina Kirchner de que no competirá - más allá de que en las últimas semanas dejó abierta la puerta para volver a hacerlo - el mensaje que el líder del PRO emitió este domingo es la definición más importante con impacto real en el escenario electoral.

En el Frente de Todos hubo dirigentes que se sorprendieron porque pensaban que Macri, finalmente y después de tantos gestos ambiguos, se iba a inclinar por competir en los comicios de este años. Pero también hubo otros que ya tenían asumido que no competiría. El análisis político sobre la jugada electoral del ex mandatario era un ejercicio permanente dentro del peronismo.

Alberto Fernández se encuentra en República Dominicana junto a una pequeña comitiva de funcionarios. Uno de ellos, el canciller, Santiago Cafiero, brindó una definición escueta ante la consulta de Infobae: “Qué lástima que no se bajó hace 8 años”, afirmó, con una fuerte impronta de ironía, en referencia a su candidatura a presidente en el 2015.

“Me sorprendió la decisión. Estaba convencido de que iba a ser candidato. Se termina bajando para facilitarle la definición a su espacio”, aseguró un importante ministro nacional apenas conoció la noticia. Además, consideró que el anuncio de Macri tendrá impacto directo en la vida interna de la coalición oficialista.

¿El motivo? “Esto nos obliga a empezar a definir y es lo que necesitamos. Nos acelera el proceso de organización”, explicó. En el corazón del gobierno nacional existe la necesidad de empezar a tomar decisiones que aceleren la dinámica de organización del espacio político. Es decir, actuar en espejo.

La definición de Mauricio Macri impactó de lleno en la vida interna del Frente de Todos

Otro encumbrado ministro del Gobierno explicitó una mirada diferente. “Siempre pensé que no iba a ser candidato. No me genera sorpresa ni me cambio el panorama político. Su decisión no tiene la misma importancia en el escenario político que en la vida interna de ellos”, reflexionó.

En esa misma línea, sostuvo: “Hacia fuera, Macri es el menos potente electoralmente de Juntos por el Cambio. Si por capricho de ser candidato terminaba perdiendo las elecciones en un balotaje, iba a tener que cargar él solo con la derrota”.

En el oficialismo hay análisis en espejo. La imposibilidad de ganar las PASO o la elección general, pero perder en un eventual balotaje, es la proyección que dentro del peronismo se hace sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner. Son buenos candidatos para el inicio del proceso electoral, pero no para el final.

“La principal diferencia que hay entre Juntos por el Cambio y nosotros ahora es que ellos tienen dos candidatos de 15 puntos instalados y nosotros tenemos una hilera de nombres que no supera los 8 puntos”, resaltó un influyente funcionario nacional con acceso al despacho presidencial.

Noticia en desarrollo...