La crisis en Rosario activó el Senado y buscan aprobar los pliegos de los jueces santafesinos el próximo 30 de marzo

Sesión preparatoria del Senado, el 21 de febrero de 2023, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina. FotoS: /Comunicación Senado) Honorable Senado de la Nación Departamento de Fotografia Dirección Comunicación Institucional

Pasado el mediodía de hoy un grupo de senadores de Juntos por el Cambio avanzaban por el segundo piso de la Cámara Alta rumbo al despacho del presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans. Habían acordado el encuentro para darle comienzo a las conversaciones que tienen como objetivo sacar del letargo en el que está sumido el Senado de la Nación.

Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de JxC; Luis Naidenoff, presidente del bloque de la UCR; y Humberto Schiavoni, presidente del bloque del PRO; ingresaron al despacho del segundo piso y conversaron por poco más de una hora con el principal referente de los senadores del oficialismo. El resultado, en un principio, fue bueno.

Mayans propuso que los legisladores vuelvan al recinto el próximo 30 de marzo para avanzar con un listado de temas pendientes que ya cuentan con acuerdo de ambos bloques. Mientras tanto, la idea es avanzar con el trabajo en las comisiones.

“Mayans propuso llevar al recinto una serie de temas y nosotros pusimos como condición que se aprueben los pliegos de los jueces que ya tienen dictamen de comisión”, explicaron a Infobae desde Juntos por el Cambio.

“Se acordó avanzar con las comisiones y realizar una sesión la ultima semana de marzo con temas de consenso”, señalaron a Infobae desde el bloque del oficialismo.

Aunque desde ambos lados explicaron que este encuentro significa el comienzo de las conversaciones y no que ya esté acordado la fecha y hora de la sesión, el encuentro es visto como el deshielo de una relación que no tenía puntos de encuentros desde finales del año pasado. Además, esto también significa que JxC modifica su postura de no sesionar hasta que se retire la demanda de juicio político contra la Corte Suprema.

Entre los temas de consenso con los que se buscará avanzar figura la ley de Alcohol Cero y la Ley Lucio. Pero, lo que va a concentrar la atención son los pliegos de los jueces para nombrar en Rosario.

Hasta ahora hay tres jueces con acuerdo listo para que sean designados en Rosario. Están sus pliegos listos desde 2022, pero el oficialismo no lograba sumar el número porque tenía a varios legisladores con problemas de salud. Luego, llegó el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el interbloque de la oposición definió no dar quórum para ningún tema. Eso hizo que el Senado estuviera sin sesionar los últimos cuatro meses.

Los pliegos que tienen dictamen son los de Eduardo Daniel Rodríguez Da Cruz, Elena Beatriz Dilario y de Gastón Alberto Salmain. Los dos primeros fueron propuestos para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 y el tercero para el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1.

El Poder Judicial de la Nación tiene 19 cargos de jueces en Rosario de los cuales cinco están vacantes. El Consejo de la Magistratura ya realizó los concursos y en este momento hay cuatro nominados que esperan acuerdo del Senado y una sola terna que está en el Poder Ejecutivo Nacional.

En lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, en Rosario hay siete fiscalías, de las cuales cuatro están cubiertas y las otras tres están vacantes a la espera de que lleguen los nuevos fiscales que también tienen que ser designados por el Senado.

En las últimas horas se sumó el llamado a un concurso para ocupar una de las vacantes de las fiscalías en Rosario, proceso que aún está comenzando.

“No está definido ni cerrado, se está conversando y se busca avanzar en estos temas en donde ya hay dictamen de las comisiones y, sobre todo, hay acuerdo y consenso”, le dijo a este medio una fuente que participó del encuentro en el despacho del segundo piso del Senado.

Por las dudas, y quizás para hacerle sentir el rigor de haberse ido, no fue parte del cónclave el senador Guillermo Snopek, flamante presidente del bloque Unidad Federal.

Seguí leyendo: