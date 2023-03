María Eugenia Vidal apoyó a Luis Juez y Rodrigo de Loredo en Córdoba: “Es el kilómetro 0 del cambio”

María Eugenia Vidal se mostró con los referentes opositores en Córdoba

María Eugenia Vidal visitó este jueves a la provincia de Córdoba en medio de las tensiones que vive el PRO por los mensajes cruzados entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Allí recordó que el territorio que hoy gobierna Juan Schiaretti fue determinante para el triunfo de Cambiemos en 2015 y agregó: “Es el kilómetro 0 del cambio y el corazón del 41% que desde 2019 resiste al kirchnerismo”.

“Siempre Córdoba ha elegido a Juntos por el Cambio porque sabe que es la fuerza política que mejor los representa, porque sabe que el kirchnerismo lo que propone es un camino contra el sector privado, contra el que produce, contra el que trabaja”, resaltó Vidal.

La diputada nacional es una de las candidatas a presidenta del partido amarillo que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, un hecho que quedó demostrado con el gesto de la visita del ex presidente a la inauguración de su búnker.

La ex gobernadora bonaerense arribó en la noche de ayer a la provincia con la idea de mantener distintas actividades que se extenderán hasta mañana, en el marco de la recorrida nacional que viene llevando adelante con vistas a las elecciones PASO.

María Eugenia Vidal visitó la provincia de Córdoba

Vidal planea una reunión con autoridades de FADA, (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina). Luego visitará una fábrica de botas y también mantendrá las habituales caminatas por el centro de la ciudad, oportunidad donde se entrevistará con comerciantes, productores y vecinos.

Además, la diputada prevé recorrer una fabrica de bioetanol y una histórica chocolatería de Villa General Belgrano. En tanto que en Río Tercero compartirá una agenda de actividades con el intendente local radical Marcos Ferrer y otros dirigentes de Juntos por el Cambio provincial.

La interna provincial

En la provincia de Córdoba Juntos por el Cambio tiene solo dos candidatos. Ante la ausencia de la instancia PASO, De Loredo y Juez acordaron utilizar una encuesta para dirimir sus aspiraciones.

Rodrigo de Loredo junto a María Eugenia Vidal

En un principio, el referente de Evolución exigía la firma de un reglamento que los obligaba a dirimir las candidaturas en una interna partidaria. El radical creía que era la herramienta más justa para representar la propuesta de Juntos por el Cambio ante el peronismo. Pero ante la presión que recibió del PRO y la Coalición Cívica por la falta de tiempo, debió desistir e inclinarse por la encuesta.

En cambio, en el Frente Cívico creían que no había tiempo que perder y que Juntos por el Cambio ya debía tener el candidato consensuado en Córdoba para enfrentar al peronismo. Pese a que el gobierno provincial aún no oficializó las fechas, se estima que pueden llegar a realizarse en el mes de junio en adelante, según se desprende de la ley provincial 10.407. Es por eso que Juez quiere iniciar la campaña, aunque ante todo -según expresa a los suyos- apuesta a la unidad. “Si no estamos juntos no hay chances de ganar. El objetivo es armar el mejor equipo”, resaltan.

Según pudo saber Infobae, los consultores Francisco Venturini y Rodrigo Vega están a cargo de la encuesta domiciliaria que trabajará en 1.400 casos entre la capital e interior de Córdoba. En ese sentido, en el equipo de Juntos por el Cambio estiman que la semana próxima estarán los resultado y, a partir de allí, harán un análisis y tomarán una decisión sobre las candidaturas.

En la encuesta se medirán variables como intención de voto con hipótesis de distintos escenarios de candidatos y de fórmulas, así como potencialidad de los candidatos, imágenes y problemáticas ciudadanas. En ese sentido, además de anunciar el nombre que enfrentará a Martín Llaryora, del oficialismo, no descartan que también se defina el candidato a vice.

Consultada sobre Juez y De Loredo, Vidal dijo: “Creo que es una muy buena noticia para los que nos dicen ‘no se peleen, estén unidos’, que ellos hayan llegado a un acuerdo y que es responsabilidad de los dirigentes nacionales, respetar ese acuerdo”.

“Hace un tiempo cuando vine a Córdoba, decía que “mas que quién es el candidato, importan las reglas que definan quién es el candidato. Nosotros vamos a acompañar al que sea, en función de esas reglas”, concluyó.

