En medio de las internas de Juntos por el Cambio, Córdoba se aproxima a un acuerdo: la reunión clave con intendentes

Descartada la firma del reglamento para dirimir la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba, Luis Juez y Rodrigo de Loredo comenzaron a dar señales de unidad de cara a la pelea por suceder a Juan Schiaretti. Ante el temor que comenzó a crecer entre los intendentes por una posible ruptura, los candidatos opositores encabezaron un encuentro en el que dieron detalles de su estrategia electoral y los convocaron a replicarla en sus territorios.

Según pudo saber Infobae, el Foro de Intendentes Radicales de Córdoba convocó a De Loredo a una reunión para que diera definiciones claras sobre su futuro político. Se debe a que el presidente del bloque de Evolución en la Cámara de Diputados suena para ser candidato a gobernador, intendente y hasta vicepresidente de Patricia Bullrich. En esa danza de propuestas, los correligionarios locales temen que se rompa Juntos por el Cambio y se repita el escenario del 2019, cuando Mario Negri y Ramón Mestre fueron por separados.

La reunión de Luis Juez y Rodrigo de Loredo con intendentes de Córdoba

Como adelantó este medio, Juez y De Loredo llegaron a un acuerdo: no realizarán una interna partidaria y dirimirán sus aspiraciones a través de una encuesta. “El más competitivo de los dos será el candidato”, resaltan. Con ese avance en las negociaciones pero con el temor que crecía entre los intendentes radicales, el referente de Evolución decidió llegar a la reunión a la que había sido convocado con Juez.

“Fue una buena reunión porque nos sacamos dudas”, resumió uno de los jefes comunales que participó del encuentro. En concreto, los candidatos a gobernador ratificaron que dirimirán sus diferencias en una encuesta y los convocaron a repetir la estrategia en sus territorios.

Otra de las preocupaciones de los intendentes cordobeses es por su futuro político ante la imposibilidad de reelegir. “Nos dijeron que se va a gobernar con nosotros adentro”, resaltaron. En pocas palabras, les garantizaron que en un posible triunfo los convocarán para ocupar lugares claves en el gabinete. “Creemos que vamos a ganar la provincia y el país, vamos a necesitar gente con la experiencia necesaria para ocupar lugares estratégicos”, ponderan los referentes opositores.

La reunión que encabezaron Rodrigo de Loredo y Luis Juez con el Foro de Intendentes de Córdoba

La puja provincial

La firma del reglamento que los obligaba a dirimir las candidaturas en una interna partidaria era impulsada por De Loredo. El radical creía que era la herramienta más justa para representar la propuesta de Juntos por el Cambio ante el peronismo. Pero ante la presión que recibió del PRO y la Coalición Cívica por la falta de tiempo, debió desistir e inclinarse por la encuesta.

Ahora, la preocupación de De Loredo está centrada en tres puntos: quién la realizará, cuándo se hará y qué aspectos medirá. En concreto, el radical quiere esperar a que Schiaretti defina la fecha de la elección para recién en ese momento encargar el sondeo a una consultora privada que no esté influenciada por ninguna de las partes.

La foto que logró Patricia Bullrich con los radicales en la Fiesta de la Vendimia

En cambio, en el Frente Cívico creen que no hay tiempo que perder y que Juntos por el Cambio ya debe tener el candidato consensuado en Córdoba para enfrentar al peronismo. Pese a que el gobierno provincial aún no oficializó las fechas, se estima que pueden llegar a realizarse en el mes de junio en adelante, según se desprende de la ley provincial 10.407. Es por eso que Juez quiere iniciar la campaña, aunque ante todo -según expresa a los suyos- apuesta a la unidad. “Si no estamos juntos no hay chances de ganar. El objetivo es armar el mejor equipo”, resaltan.

La gran incógnita es el rol que ocupará el dirigente que salga segundo. Ninguno habla de la posibilidad de ir por la vicegobernación. Ambos la descantan de plano. Juez está convencido que va a resultar ganador en cualquiera de los escenarios posibles. De Loredo también se muestra confiado pero, en paralelo, fue seducido con una propuesta nacional. Se debe a que Patricia Bullrich, con quien se sacó una foto en la Fiesta de la Vendimia, analiza la posibilidad de sumarlo a su fórmula.

