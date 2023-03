Lacalle Pou habló sobre la llegada de argentinos: “Uruguay es un país que genera certidumbre y eso da confianza”

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou analizó los motivos por los cuales muchos argentinos deciden radicarse en el país que gobierna.

“Muchos de los argentinos que están en un Uruguay tenían su casa de veraneo o pasaban algún tiempo acá. Uruguay generó mecanismos de atracción respecto a residencia e inversiones y eso creo que de alguna manera puede haber estimulado a algunas personas”, introdujo.

Y detalló: “Uruguay es un país de puertas abiertas para los argentinos y para todos los que quieran venir a desarrollarse con su familia en paz y en tranquilidad, a encontrar certidumbre; todos en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos a adultos, queremos planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia, es algo inherente al ser humano y Uruguay es un país que genera certidumbre y eso da confianza”.

Según explicó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, hay muchas familias de argentinos que se radicaron en Montevideo, Maldonado y Punta del Este, entre otras ciudades. Y en todos los casos se encuentra con un denominador común cuando habla con ellos: están muy contentos con la decisión adoptada.

Cabe mencionar, que según datos oficiales de la Cancillería de Uruguay, en 2019 fueron 2.042 la cantidad de argentinos que solicitaron la residencia, mientras que en el 2020 fueron 6.816, en 2021 unos 12.489 y por último en 2022, hubo 7.209 solicitudes para residir en territorio oriental.

Por qué bajan los impuestos en Uruguay

La semana pasada, en el marco de la apertura de sesiones del Congreso de Uruguay el Presidente del país oriental anunció una rebaja general de impuestos. “Este 2 de marzo anunciamos una rebaja en los impuestos, que son para los laburantes básicamente. Unos cambios en el impuesto de la redistribuciones personales, de las personas físicas, a aquellos que son asalariados, que la pelean todos los días, aquellos que no reciben asistencia por parte del estado. Y al mismo tiempo, vamos a generar una rebaja de impuestos para las Pequeñas y Medianas Empresas, incluidos los monotributistas, que son los que están en la franja de la formalidad”, aseguró el mandatario uruguayo.

“Eso va a generar un alivio económico en los bolsillos de la gente, y genera un efecto virtuoso en la zona, porque esa gente no va a comprar bonos del tesoro o se va a ir de viaje al exterior, sino que va a pagar las cuenta o va a ir al almacén y va a consumir algo más, lo que va a reactivar la economía de los barrios. Nos parece una muy buena decisión”, expresó.

El Presidente de Uruguay reveló cómo llevó adelante la medida de rebaja de impuestos en su país

Por su parte, el Presidente del país vecino admitió que recibieron fuertes críticas sobre la medida. “La primer crítica fue que para este año tenemos la plata, pero ¿los próximos años se puede bancar esta renuncia fiscal de 150 millones de dólares? Y el equipo económico lo tiene incorporado hasta que nos toque irnos, que es en el 2025, en los número macro del Uruguay”.

Asimismo, y también sobre este tema, Lacalle Pou recordó que durante el período de la pandemia por Covid, no se aplicó ningún impuesto extra para la sociedad, pero sí para un grupo en particular. “No pusimos impuestos porque era un compromiso. Si pusimos un impuesto a los altos salarios públicos y políticos, como el mío, el de los senadores y los ministros. Pusimos dos meses de ese tributo, para los salarios que estaban arriba de los dos mil dólares, y después lo extendimos un mes más”, manifestó.

“Por suerte nadie se quejó. Se lo comuniqué a los sindicatos públicos, antes de dar a conocer la medida, y obviamente a nadie le gusta pero Uruguay entendió que era el momento de dar un empujón solidario porque se venía muchos gastos, sobre todo para los que menos tenían”, dijo.

