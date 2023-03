Horacio Rodríguez Larreta enviará un proyecto a la Legislatura para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito

El anuncio del gobierno porteño sobre la eliminación del "impuesto a los sellos", que se aplica sobre los resumenes de las tarjetas de crédito

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy que enviará un proyecto a Legislatura para eliminar “inmediatamente” el impuesto a las tarjetas de crédito, que se viene aplicando desde que comenzó la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.

En una rueda de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en el barrio porteño de Barracas, Rodríguez Larreta recordó que el impuesto a los sellos era un tributo “provisorio” hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia, y como el máximo tribunal le dio la razón al reclamo porteño con una medida cautelar, ahora cumple su promesa de eliminarlo pese a que, según relató, el gobierno nacional sigue sin cumplir el fallo del máximo tribunal.

“Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política y yo no voy a quedarme quieto viendo cómo un Gobierno que quiebra las instituciones toma de rehén a los argentinos”, explicó el jefe de Gobierno.

“Esto es una visión de lo que necesitamos en la Argentina. Vamos a quitar el peso muerto del Estado”, agregó el alcalde capitalino en tono de campaña electoral.

El conflicto por los fondos de la coparticipación comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández resolvió transferir una parte de los fondos porteños por coparticipación hacia la Provincia de Buenos Aires, en medio de un caldeado conflicto protagonizado por la Policía bonaerense. Por entonces, el Gobierno nacional defendió esa medida con el argumento de que esos recursos que disponía la Ciudad habían sido definidos por decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el gobierno de Mauricio Macri.

Según informó el gobierno porteño, desde ese momento hasta el 31 de diciembre de 2022, la Ciudad de Buenos Aires ya dejó de percibir 252.000 millones de pesos, lo que equivale al 12% de su presupuesto total. Por eso, el GCBA avanzó para compensar la pérdida con el “impuesto a los sellos”, que se aplica sobre los saldos de los resúmenes a las tarjetas de créditos emitidas en la CABA.

Luego del anuncio, el gobierno porteño indicó que continuará con su reclamo judicial.

“Esto no implica renunciar a nuestra lucha por el federalismo y por recuperar los recursos que te corresponden a vos y a cada uno de los que viven y visitan la Ciudad. Y confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo y que los fondos empiecen a llegar con normalidad y de acuerdo a la ley. No puede haber discusión al respecto”, subrayó Rodríguez Larreta.

Noticia en desarrollo