Después de la Vendimia, la interna de Juntos por el Cambio se trasladará esta semana a San Nicolás

Sigue la interna en la principal coalición opositora

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) no conoce horizonte de tregua. A tres meses y medio de los cierres de listas, los tiempos electorales se aceleraron y la disputa opositora se da en varios frentes y escenarios. El fin de semana estuvo en el foco político por la foto de Patricia Bullrich junto a un grupo de dirigentes del radicalismo. La postal se dio durante la fiesta de la Vendimia en Mendoza y exasperó los ánimos entre la presidenta del PRO y Horacio Rodríguez Larreta, el otro presidenciable del partido.

Cuando todavía hay resonancias de aquella imagen -y del “radio pasillo” mendocino-, esta semana la interna opositora se trasladará a la provincia de Buenos Aires. Con motivo de una feria agrícola ganadera, todas las figuras nacionales de JxC desfilarán por San Nicolás, distrito que es sede de ExpoAgro desde 2017. También está previsto que asistan ministros nacionales, dirigentes del Frente de Todos y gobernadores. De hecho, mañana estarán Axel Kicillof, mandatario bonaerense, y Wado De Pedro, ministro del Interior, para hacer el corte de cinta de apertura junto a Manuel Passaglia, intendente anfitrión. El jefe comunal es un joven dirigente de JxC que tiene cercanía con el propio Mauricio Macri.

La feria tendrá su apertura formal hoy. No obstante, el lunes por la noche hubo una cena en el Hotel Colonial de esa localidad con espacio para la deliberación y las fotos políticas entre dirigentes de todo arco político. Entre carnes asadas y vino no faltaron chicanas y rispideces entre los asistentes. Hubo ministros nacionales, diputados y senadores nacionales, intendentes bonaerenses, gobernadores, así como también empresarios y productores vinculados al sector agrícola ganadero.

Desde la oposición, asistirá la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien también oficializó su candidatura presidencial por el PRO. La ex gobernadora presentó su búnker de campaña junto a Macri, el 22 de febrero. Desde entonces recorre el país y esta semana pasará por San Nicolás.

La foto de Patricia Bullrich junto a dirigentes radicales en la fiesta de la Vendimia

Vidal irá junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y su candidato a gobernador bonaerense. Además, la acompañarán Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Nación y uno de los referentes económicos del PRO, y Leonardo Sarquís, su ex ministro de Agroindustria en la provincia.

El miércoles será el turno de Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la Ciudad llegará a San Nicolás y hará una recorrida por el predio ferial para dialogar con productores del mundo agro. Allí, Larreta tiene previsto dejar un mensaje en favor del campo y cuestionar al gobierno nacional y provincial por la sequía que afecta a la producción agraria.

El alcalde porteño se mostrará junto al diputado nacional Diego Santilli, su alfil para competir por la gobernación bonaerense. El larretismo está molesto por la foto de Bullrich y los radicales en la vendimia y consideran que ExpoAgro es un espacio para volver a subir el perfil.

El sábado, la presidenta del PRO fue el centro de una postal que reunió a Rodolfo “Rody” Suárez, mandatario local, Alfredo Cornejo, senador radical y candidato a gobernador de Mendoza, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Facundo Manes, diputado nacional y candidato a presidente de la UCR, Carolina Losada, senadora radical y dirigente que suena como candidata en Santa Fe, Luis Naidenoff, senador radical por Formosa, y Emilio Monzó, diputado nacional de JxC.

Rodríguez Larreta se mostró con Omar de Marchi

Rodríguez Larreta había tenido un paso fugaz por la feria vitivinícola, el jueves pasado. Su visita a la tierra del vino fue en medio de la discusión por las candidaturas en esa provincia. Allí, el larretismo sostiene la candidatura de Omar De Marchi, quien amaga con competir por fuera de JxC. Desde principios de año, Cornejo presiona al jefe de Gobierno para que “ordene” al diputado larretista a que compita dentro de las PASO de JxC en Mendoza.

“Tocamos la fibra justa”, le dijo a Infobae un operador bullrichista que fue testigo de la foto “anti Larreta” en Mendoza. “Fue para mojarle la oreja a Horacio, pero nosotros no vamos a entrar en esa”, le respondió a este medio un integrante de la mesa chica del larretismo.

JxC atraviesa semanas turbulentas y de incertidumbre política. Con el calendario electoral acelerado, los presidenciables de la oposición avanzan en sus respectivos armados, a la espera del regreso de Europa de Macri. El ex jefe de Estado aterrizará en Ezeiza el 20 de marzo y mantendrá la intriga sobre su futuro electoral, por lo menos, hasta abril.

En este contexto, San Nicolás será el nuevo campo de batalla discursivo y audiovisual. Quien también llegará el miércoles a ExpoAgro es Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y otro de los candidatos a presidente de la UCR. El jujeño tiene un vínculo político aceitado con Rodríguez Larreta. Por el contrario, tiene matices con Macri y Bullrich, así como con Cornejo -con quien mantiene diferencias políticas de larga data-. ¿Habrá otra foto de Larreta y Morales, en respuesta a la postal de la Vendimia? No hay nada descartado aún.

El mismo día que Morales y Rodríguez Larreta irá Manes. El neurólogo generó un cortocircuito con la facción larretista por su acercamiento a Macri y Bullrich. En el larretismo consideran que el encuentro del médico con el ex Presidente en Los Abrojos y con la ex ministra de Seguridad (en la Vendimia) fue una “provocación” al jefe de Gobierno porteño. El entorno de Manes asegura que el diputado radical acelerará su proyecto presidencial y evitará los roces de la interna del PRO. Mientras tanto, el miércoles podrá cruzarse con Morales y Rodríguez Larreta, ¿habrá encuentro y foto? Es otro de los interrogantes que llegará a San Nicolás.

Patricia Bullrich y Facundo Manes

Por su parte, Bullrich estará en ExpoAgro el jueves. La presidenciable del partido amarillo asistirá acompañada por Hernán Lombardi, Federico Angelini y Sebastián García De Luca, diputados nacionales y miembros de su equipo de campaña, así como por Damián Arabia, armador bullrichista en el interior del país.

Quienes también estarán junto a la presidenta del PRO son Joaquín De La Torre, senador bonaerense, y Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento. Son dos de los tres candidatos a gobernador del bullrichismo. El tercero es Néstor Grindetti, intendente de Lanús, quien estará enfocado en recorridas por el conurbano y no podrá asistir a San Nicolás.

El ex ministro de Energía hará una recorrida solo por la mañana y a la tarde se encontrará con Bullrich en el predio. Mientras que De La Torre llevará cartelería en apoyo al sector ganadero y contra la agenda ambientalista. “Las vacas no contaminan”, reza una pancarta firmada por el ex intendente de San Miguel.

Otros intendentes del PRO que confirmaron su asistencia son Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata). Además, quienes también desfilarán por San Nicolás por parte de JxC esta semana son Valdés, gobernador de Corrientes, Losada y Monzó.

