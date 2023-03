Ley Alcohol Cero: el director de la Agencia de Seguridad Vial cuestionó los dichos del titular de la Corporación Vitivinícola contra el proyecto

Pablo Martínez Carignano y José Alberto Zuccardi

Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que depende del Ministerio de Transporte, salió al cruce de los dichos del presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), José Alberto Zuccardi, quien había cuestionado el proyecto de ley de Alcohol Cero, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y está a la espera de ser tratado en el Senado.

Durante el desayuno anual que Coviar organiza todos los años en el marco del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el empresario tildó el proyecto de “completo absurdo”. “Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional y ahora puede ser el primer país vitivinícola de relevancia en tener una ley de Tolerancia”, señaló.

En ese sentido, consideró que la normativa es inviable: “Es una ley demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una ley de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0.5 a 0 cuando está probado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0.5. El 0.5 no es alcohol al volante. Los países con menores tasas de accidentes viales tienen tolerancias que van del 0.5 al 0.8″.

Te puede interesar: El Alcohol Cero al volante es ley en la provincia de Buenos Aires: qué sanciones y penalidades pueden recibir los conductores

Zuccardi agregó que, por el contrario, junto a la organización que integra están “a favor de una ley de Seguridad Vial que priorice la educación, la prevención, el control y la penalización”. “Hablar de 0.5 no es hablar de alcohol al volante. Hablar de Tolerancia Cero es una discusión absurda en Argentina”, insistió.

En consecuencia, les pidió a los legisladores que “no lo conviertan en ley”. “Y si eso ocurriera, les pedimos en particular a las provincias vitivinícolas que no adhieran a esta ley. El vino es parte de la cultura de los argentinos, de la alimentación y forma parte de la mesa familiar”, concluyó.

Actualmente, 13 provincias tienen normativas de tolerancia cero de alcohol

Tras ello, Martínez Carignano hizo referencia a los dichos del empresario a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. “En el país del lobby, que la voluntad libre y honesta de los senadores se imponga”, escribió citando el discurso de Zuccardi. Luego contó una anécdota: “Me junté con Zuccardi tres veces. Siempre fue muy amable. Pero como no me pudo convencer de bajar la ley, pasé a ser persona no grata”.

Te puede interesar: Los efectos de la Ley de Alcohol Cero: se redujo a la mitad de conductores alcoholizados en las rutas a la Costa

El titular de la ANSV resaltó que “el pueblo de Mendoza quiere esta ley por inmensa mayoría, incluso quienes trabajan la tierra y producen las vides”. Sostuvo esa afirmación compartiendo los resultados de una encuesta realizada a fines del año pasado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Aconcagua de Mendoza. Ese relevamiento incluyó a 600 personas de entre 16 y 70 años.

“Como pasó en Uruguay, Paraguay y Brasil, esta ley salvará vidas, que es lo que todos queremos”, finalizó el funcionario.

Además de las provincias, otros 40 municipios tienen normativas del mismo sentido

Actualmente, son 13 provincias y más de 40 municipios los que tienen una normativa que no permite conducir con ninguna graduación de alcohol en sangre en sus territorios. La última jurisdicción en donde se aprobó fue Buenos Aires, que se sumó a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La ley de tolerancia cero prevé multas, arresto y retención de la licencia e inhabilitación para quienes la incumplan. Desde la ANSV subrayan que “la medida apunta a disociar al alcohol de la conducción, una de las principales causas de siniestros viales graves, ya que en al menos 1 de cada 4 incidentes de tránsito con víctimas, alguno de los conductores circulaba bajo los efectos del alcohol”.

Seguir leyendo: