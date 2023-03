Con un video, Martín Yeza anunció que no irá por la reelección en Pinamar

Martín Yeza, jefe comunal de Pinamar, informó a través de sus redes sociales que no se presentará en las próximas elecciones: “Necesitamos una nueva cultura del poder”. El mensaje de apoyo de Horacio Rodríguez Larreta

A paso lento avanza la campaña electoral con dirigentes reafirmando sus postulaciones; otros que continúan midiendo sus chances; y hay sobre quienes se les posa una lupa para mirar en detalle gestos que disipen las especulaciones. Alcanzar el poder y mantenerlo es la norma que comparten en ambos extremos de la grieta, sin embargo en las últimas horas un intendente que ya lleva dos mandatos al frente del municipio que gobierna anunció que no irá por la re reelección.

Se trata de Martín Yeza, jefe comunal de Pinamar, nacido políticamente en el PRO y que hoy forma parte de Juntos por el Cambio.

Este miércoles, luego del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y del propio ante el Concejo Deliberante, comunicó su decisión y la fundamentó.

En un video en el que se lo ve vestido de traje azul, sentado sobre un tronco en uno de los característicos paisajes boscosos de Pinamar, Yeza relató que llegó al poder -a sus 29 años- en 2015 cuando fue elegido entre 19 candidatos a intendente que tenía la localidad costera. “Entendí desde el primer momento que no me habían elegido para hacer lo mismo que habían hecho los anteriores”, expresó y ejemplificó: “Teníamos dos grandes modelos: o un intendente que estuvo muchos años, o intendentes que eran destituidos o que no duraban mucho más de un año”.

“Creo que la Argentina necesita una nueva cultura del poder, y eso implica: políticos que hagan lo que dicen que van a hacer; que sepan que no son imprescindibles; que hay que saber trabajar en equipo; que hay que fortalecer los partidos políticos; que el sistema democrático necesita alternancia y que si tus ideas son lo suficientemente buenas, también tienen que saber propagarse a lo largo de los años”, continuó.

“Por eso tomé la decisión de no volver a presentarme como intendente”, anunció aclarando que la legislación en la provincia de Buenos Aires le permite presentarse por otro período de cuatro años. “Soy de la idea que en esta nueva cultura de poder que necesita la Argentina desesperadamente, lo que necesitamos son políticos que hagan lo que dicen, que hagan lo que dijeron”, enfatizó.

Tweet de Hernán Lombardi

Yeza concluyó su mensaje resaltando que entendió que “los pinamarenses me eligieron para hacer las cosas de una manera diferente y así lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi mandato”. “Lo que sí, hasta el último día, hasta el 10 de diciembre de 2023, voy a defender a Pinamar con uñas y dientes, voy a defender nuestro estilo de vida y también para que nuestra ciudad pueda contar con una ciudad sólida institucionalmente, que tenga un camino trazado, con una historia y con un futuro que es el que queremos todos los pinamarenses”, concluyó.

El jefe comunal compartió el video en su cuenta de Twitter y remarcó que “la alternancia democrática es saludable en el tiempo” y recordó que la ciudad “no tiene un ex intendente, porque los otros fueron destituidos”.

El tuit de Martín Yeza, cosecho el respaldo de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, entre los que se destacó Hernán Lombardi. El diputado destacó al intendente como “un ejemplo”. “Entre tantas mezquindades, un soplo de aire fresco”, agregó el referente opositor. “Gracias querido sensei”, respondió Yeza.

“Un orgullo Martín que seas parte de este equipo. Un ejemplo de gestión y de persona”, dijo por su parte el diputado Cristian Ritondo. A los saludos se sumó el senador de Juntos por el Cambio, Alfredo de Angeli: “La honestidad y el cumplir con lo que se dice es fundamental”.

