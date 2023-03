Martín Lousteau habló de la interna en Juntos por el Cambio y aseguró: “Hay quienes tienen miedo de lo que va a pensar Mauricio Macri”

En medio de la interna de Juntos por el Cambio y la expectativa que genera la definición de Mauricio Macri en la coalición opositora, el senador radical Martín Lousteau apuntó contra quienes “tienen miedo de decir lo que piensan” por la opinión que pueda tener el ex presidente.

En sintonía con los mensajes “anti grieta” que viene expresando el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, Lousteau señaló que tanto en la oposición como en el oficialismo hay quienes se “aprovechan” de la grieta. Pero también puso el foco en “los dirigentes que no tienen carácter para enfrentarse a liderazgos en su propio espacio y tienen miedo de decir las cosas”.

“Veo a Kirchneristas que le tienen miedo a Cristina (Kirchner) y por ahí piensas otras cosas; y en nuestro espacio hay quienes tienen miedo de lo que va a pensar Mauricio y tienen miedo de decir lo que piensan”, manifestó el senador radical advirtiendo que “así no es posible encontrar soluciones”. “El carácter es decir las cosas cuando el otro tiene poder y decirlas igual, sino -como dijo Gerardo Morales- son halcones de pico, en público dicen una cosa y en privado dicen exactamente lo contrario”, reprochó.

“En algunos temas la grieta es muy profunda, en los extremos hay personas que hacen mal, y es tarea de nosotros ver cómo se cierran las cuestiones. No puede ser que no tengamos una instancia de reflexión”, agregó el economista.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), planteó que “hablar con el otro no es falta de carácter” como suelen acusar dirigentes como Patricia Bullrich: “¿Horacio (Rodríguez Larreta) tiene gestión? Sí; pero Patricia ¿tiene carácter? Sí... creo que cada uno de nosotros tiene un atributo que vale dentro de Juntos por el Cambio para fortalecer lo que hay que hacer”. En ese sentido resaltó que su rol estuvo en dedicarse a que “al radicalismo le fuera mejor” y se fortalezca dentro de la coalición.

De cara al inicio de la campaña electoral, Lousteau también apuntó contra los dirigentes que buscan el apoyo de Macri para postularse: “El problema es ir a buscar bendiciones para ser candidato. Para transformar la Argentina hay que ir a buscar votos, tener propuestas y demostrar que uno tiene carácter”. “Yo no me busco fortalecer así, discrepo de esas cuestiones. Si uno tiene convicciones las manifiesta independientemente de lo que piense el otro”, remarcó.

“Para mí el problema de ir a buscar bendiciones de alguien que uno piensa que está más arriba es si después esa persona se equivoca no te animás a decirle que se está equivocando. Yo construyo de una manera colectiva, no voy a ir a buscar ninguna bendición”, continuó el senador radical que sostiene su precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, aclaró que mantiene “buena relación” con el ex presidente.

Por otra parte, el ex ministro de Economía se refirió a la ruptura del bloque del Frente de Todos en el Senado. Consideró que fue “una ruptura genuina”, que no forma parte de un acuerdo con Cristina Kirchner y opinó que los legisladores “se desprenden del bloque cuando ven lo que está pasando, cuando ven que la Vicepresidenta no mide en sus provincias”.

