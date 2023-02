Axel Kicillof toma distancia del Gobierno, pero confirmó su presencia en la mesa del Frente de Todos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su presencia en la mesa política del Frente de Todos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mira con cierta distancia los últimos movimientos políticos del presidente, Alberto Fernández. Pese a que no estará presente en la jura de Agustín Rossi como nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, en lugar de Juan Luis Manzur y tampoco acompañará a Fernández durante un acto posterior en el municipio de Florencio Varela, donde el presidente inaugurará un nuevo espacio educativo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), sí confirmó presencia en la reunión de la mesa del Frente de Todos que se llevará adelante este jueves en la sede del Partido Justicialista (PJ), en Matheu al 130

El mandatario provincial evaluó su presencia hasta último momento, ya que se conoció en la que previa, que si no había certezas sobre qué se va a discutir y quiénes van a estar presentes, no iba a participar. Desde Gobernación confirmaron a este medio que Kicillof irá a la sede del Partido Justicialista, donde además es el vicepresidente. Lo hará en su doble condición de gobernador y referente del espacio kirchnerista. Se traduce como un primer gesto de acercamiento político al Jefe de Estado, ya que en lo que va del año no estuvo con el presidente en ninguno de los actos que Fernández encabezó en territorio bonaerense.

Pese a su presencia en la reunión de este jueves la distancia con el presidente se sostiene. De hecho, mientras Fernández le tome juramento a Rossi, el gobernador estará en el municipio de San Pedro, en la Segunda sección electoral. Se espera que allí mantenga una reunión con sectores productivos de la región y luego, ya entrada la tarde, realice su Conferencia de Verano, en la que repasa cómo viene la temporada estival y realiza algún anuncio. Es una mecánica de trabajo que -generalmente- se lleva adelante los miércoles de cada semana. Ya se realizó en los municipios de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, General Alvarado, Monte Hermoso y Tandil.

El cruce y desencuentro de agendas es una foto de cómo está hoy la relación política entre el presidente y el gobernador bonaerense. El vínculo se ata meramente a la cuestión protocolar. Todo se da a horas de la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos que el presidente convocó para este jueves. En el caso de Kicillof, el gobernador no había recibido invitación oficial explicaban en La Plata. En Casa Rosada respondían que eso era potestad de los gobernadores, que ese grupo tenía que definir a quiénes enviaba como representación del grupo que el año pasado estuvo bastante activo bajo el sello de la Liga de Gobernadores. Finalmente, la misiva llegó y el mandatario provincial confirmó presencia.

La liga de gobernadores

Misma secuencia se daba con el ala kirchnerista: debería ser la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner quiénes elegirían embajadores o embajadoras. Hasta el momento, la única confirmación es que irá el ministro del Interior “Wado” de Pedro, tras un fino trabajo de deshielo en su vínculo con el presidente que terminó de asentarse el sábado último con una reunión entre ambos en Olivos.

Por su doble condición de gobernador y dirigente kirchnerista, la figura de Kicillof cobra peso como presencia en la mesa nacional. La provincia de Buenos Aires representa al 38% del padrón electoral y con Kicillof enfocado en su reelección, parecía complejo discutir una estrategia electoral sin el eventual postulante bonaerense. En la previa a su confirmación desde el entorno del gobernador deslizaron a Infobae que el mandatario iría a la mesa siempre y cuando se supiera el temario del encuentro y las presencias. Hoy, ese horizonte empieza a clarear.

Antes de la reunión, para este jueves Kicillof tiene agenda de gestión en la ciudad de Chivilcoy. Inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Agraria “Valentín Coria” y estará acompañado por el intendente del municipio de la Cuarta sección electoral, Guillermo Britos, la diputada nacional del Frente de Todos, Constanza Alonso y el director de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En lo que respecta a la mesa, las diferencias pasan por el qué. Puntualmente, el planteo del kirchnerismo es qué sentido tiene que esa mesa discuta una estrategia electoral -como desea el presidente, calculando su eventual candidatura a la reelección- mientras la vicepresidenta, a quien Kicillof y el ala kirchnerista la consideran como la dirigente de mayor peso político y electoral, se encuentra fuera de ese escenario. Cristina Kirchner denunció que la Justicia la proscribió con el fallo de vialidad y desde ese entonces, hasta tanto no se resuelva esa situación, para el kirchnerismo no hay estrategia electoral posible.

“Sin Cristina esa mesa no existe”, se animan a deslizar cerca del mandatario bonaerense para dejar en claro cuál es su postura. Si fuera por su deseo personal, Kicillof quisiera que la vicepresidenta sea candidata a la presidencia, pero sabe que la cuestión no se rige por ese estado.

Mientras tanto, Fernández sigue recorriendo el conurbano escoltado por intendentes peronistas que públicamente no se autoperciben albertistas, pero hablan más con el presidente que con la vice o con el propio Kicillof, que además no viene participando de los actos de Fernández. El presidente dijo que los intendentes estarán en el primer encuentro de la mesa nacional del Frente de Todos. Todavía no hay mayores certezas de si habrá sillas para ellos y quiénes las ocuparán.

Este martes, en declaraciones a Futurock, la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza aseguró sobre la mesa: “El tema no es solamente los nombres y las candidaturas, sino los modelos y proyectos que se llevan adelante”, y apuntó contra Fernández al marcar que: “El Presidente del PJ, y de la Nación, debería haberla convocado hace tiempo -a CFK-, no solo en el momento de la estrategia electoral”.

El kirchnerismo ya garantizó su presencia en el encuentro convocado por el Presidente, pero que los enviados no serán ni Cristina ni Máximo Kirchner. Asimismo, aclararon que hay que plantear un tema central: la proscripción político electoral denunciada por la Vicepresidenta tras la condena por la causa Vialidad.

