Juan Zabaleta tomó distancia de la propuesta de Alberto Fernández para armar una mesa nacional: “Lo mejor son las PASO”

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se expresó este jueves en contra de la mesa nacional que propuso Alberto Fernández para diseñar la campaña electoral de este año y, en ese sentido, consideró que las PASO son la mejor instancia para dirimir las diferencias dentro del Frente de Todos.

“Esta claro que el Frente de Todos tuvo y tendrá matices. Y no es uniformidad de pensamiento. Las tensiones que se están viviendo son producto de estos matices y me parece que tiene que haber un ámbito para resolverlos y creo que el mejor son las PASO”, apuntó Zabaleta durante una entrevista con Radio 10 y agregó: “Hay quienes creen que debe existir una mesa política y yo creo más en lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, que cada uno saque su bastón de mariscal y salga a la cancha”.

También se refirió a la inflación al resaltar que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está enfocado todos los días en resolver”. “En este sentido cuenta con los municipios. Es un gobierno que tiene obra pública, vivienda, inversión con el gasoducto Néstor Kirchner. Esta claro que faltan cosas, que falta profundizar la política de redistribución del ingreso pero tengamos en cuenta de dónde venimos”, añadió.

“Tratemos de enojarnos más con lo que no pudimos resolver y dejemos de enojarnos entre nosotros. A veces hacemos reuniones entre cuatro paredes para hablar de unidad y luego salimos públicamente lo que no tenemos que decir porque los argentinos no quieren mirar para atrás”, enfatizó. “Estoy yendo a entregar certificados de créditos para que las pymes sigan generando producción. Yo viví como intendente entre 2015 y 2019 cuando las políticas del macrismo volaron por los aires la matriz productiva en el Conurbano Bonaerense y la Argentina. No podemos volver ahí”, concluyó.

Alberto Fernández junto a Juan Zabaleta

En los últimos días se conoció que Alberto Fernández considera necesario tener en funcionamiento a la mesa nacional frente al comienzo de la campaña, pero sólo dará ese paso interno si no se lo toma como una claudicación personal a su objetivo de disputar la reelección presidencial.

Desde esta perspectiva, en gobierno explicaron que la mesa nacional debería tener representación de todos los sectores del frente oficialista y asumir que será convocada sólo para discutir reglas de juego y estrategias de campaña.

Si Alberto Fernández finalmente logra esa instancia -sostienen en Balcarce 50-, es porque en el kirchnerismo ya tiene entendido que no bajará su candidatura a pesar de la presión constante de la Vicepresidenta.

“Si lo hubiera hecho hace un año hubiera sido otro cantar. Es un buen gesto, pero no tenemos demasiada expectativa en que prospere”, definió un funcionario de la órbita de Cristina Kirchner.

La creación de la mesa nacional se conoció luego del encuentro en Merlo de los principales dirigentes alineados con la Vicepresidenta con base en la provincia de Buenos Aires. Ese cónclave funcionó como un método de presión de parte del kirchnerismo sobre los moderados para forzar la creación de un espacio de debate nacional del oficialismo, con el objetivo de máxima de tomar el control sobre los nombres en las listas, sobre la campaña, y por consecuencia, sobre la gestión. La reunión fue organizada y publicitada, con el aval de Cristina Kirchner, nada menos que por su hijo, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto al gobernador Axel Kicillof.

