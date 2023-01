Patricia Bullrich: “Con Mauricio Macri trabajamos sobre el cambio y el coraje que el país necesita”

Guillermo Yanco, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos en el country Cumelén

Es la foto que Horacio Rodríguez Larreta no tuvo o no quiso tener, pero Patricia Bullrich le acaba de sacar ventaja: difundió la foto con Mauricio Macri y las parejas de ambos en el country Cumelén, en Villa La Angostura. ¿Tiene algún significado político que el ex presidente haya avalado que se conociera la foto con la titular del PRO y no la del encuentro que tuvo en el mismo lugar con el jefe de Gobierno?

Para un sector de la política argentina, que se maneja más por imágenes que por contenidos, la foto Macri-Bullrich es la que grafica un acuerdo. En el bullrichismo se celebró esa postal sureña como un gol de Lionel Messi en la final del Mundial. Para los larretistas, no representa nada en sí misma.

“Con Mauricio Macri tuvimos un encuentro de mucha profundidad, que nos permitió trabajar sobre el cambio y el coraje que el país necesita”, dijo Bullrich esta mañana antes de regresar a Buenos Aires, luego de pasar casi dos días en plan político-familiar con el ex presidente en su casa de Cumelén. Fue una invitación de Macri, quien le pidió especialmente que fuera con su esposo, Guillermo Yanco.

El tuit de Patricia Bullrich para agradecerle a Mauricio Macri haberla invitado al sur

La jefa del PRO anticipó: “Vamos a enfrentar las trampas de Massa y explicar la bomba que se está gestando en la economía”. Y confirmó lo que ya se sabía de la interna del partido: “Nuestro compromiso es que los argentinos elijan en las PASO el candidato que representará a Juntos por el Cambio”. Cuando aterrice el avión, a última hora, se espera que Bullrich brinde más precisiones de su experiencia en el sur con el ex presidente. Rodríguez Larreta no dijo una palabra sobre su encuentro con Macri del 31 de diciembre y de las otras 3 oportunidades que lo vio en el country neuquino, en algunas de las cuales estuvo con su novia, Milagros Maylin, y amigos en común.

Bullrich llegó a Villa La Angostura a media mañana de este lunes y al mediodía compartió el almuerzo con Macri. Estuvieron acompañados por Yanco y Juliana Awada, la esposa del ex mandatario. El clima fue muy distendido, aunque la decisión del dictador venezolano Nicolás Maduro de cancelar su visita a la Argentina acaparó gran parte de la conversación. A las 17, y durante casi dos horas, el ex presidente y la titular del PRO caminaron a solas por Cumelén. La interna partidaria y de Juntos por el Cambio fue uno de los temas centrales. Bullich está satisfecha con el encuentro: admitió haber disfrutado los momentos de intimidad en familia con Macri que nunca había tenido.

La ex ministra de Seguridad estaba eufórica porque interpreta que el viaje del se frenó por la presentación ante la DEA para solicitar la captura de Maduro si aterrizaba en nuestro país. Macri recién tuiteó sobre el tema a las 22.09 de este lunes (“Maduro tuvo miedo. Se dio cuenta de que algo está cambiando en la Argentina”, fue su mensaje). Por entonces, ya había tenido la caminata a solas con Bullrich por Cumelén. Antes de esa recorrida, Bullrich estuvo en contacto con sus colaboradores para sacar provecho de su estrategia ante la frustrada visita del presidente venezolano. Consensuó un tuit en el que celebró haber “frenado al narcotraficante de Maduro” y también dictó una dura respuesta ante el pedido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de que “la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones”.

Patricia Bullrich participó de una protesta contra la llegada a Argentina del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro

Al hablar sobre su encuentro con Macri con LN+, Bullrich dijo este lunes: “Estuvimos hablando del futuro de la Argentina, de algo que queremos alertar al pueblo sobre lo que hace Massa, sobre cómo engordan un problema, con más inflación, más pesos y más deuda. Están queriendo correr los problemas para adelante porque para eso tienen que tomar decisiones que no quieren tomar”.

Reconoció, además, que si Juntos por el Cambio llega al gobierno se proponen plantear de entrada los problemas heredados de la gestión de Alberto Fernández: “Antes nos acusaron de no ser totalmente explícitos de cómo estaban los problemas en el país, pero ahora queremos ser explícitos”, señaló.

Por otra parte, mostró su alegría por haber frustrado la visita del dictador venezolano a la Argentina, algo que se consiguió, entre otros motivos, por la presentación ante la DEA que hizo el domingo pasado: “Estamos conmovidos y orgullosos de haber logrado, junto a los venezolanos y demócratas argentinos, frenar la llegada de Maduro a la Argentina mediante una cantidad de recursos, fallos y denuncias, como la que hicimos a la DEA, que lo involucra como jefe de un cartel de narcotráfico con una recompensa de US$15.000.000″.

Mauricio Macri estuvo el sábado pasado un foro del PRO en San Carlos de Bariloche

“En primer lugar -contó Bullrich-, hice una denuncia por los canales formales. Mandé un mail al Cartel de los Soles, una página especial abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y luego hablamos con responsables de la DEA que hemos conocido y que hicieron que esa denuncia se moviera y se pusieran en alerta los mecanismos existentes”.

Para la titular del PRO, “el país tiene un convenio con Estados Unidos en los que si se detecta a personas con pedido de captura se debe actuar para detenerlos”. Afirmó que también habló con la embajada de EEUU en la Argentina. “Creemos que todo eso fue determinante en la decisión de Maduro”, resaltó.

Horacio Rodríguez Larreta fue más ecuánime al destacar las causas por las cuales el dictador venezolano no visitó nuestro país: “Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia”, dijo este martes en Twitter.

Horacio Rodríguez Larreta recibió a venezolanos para expresar su rechazo a la llegada al país de Nicolás Maduro

“Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática y a todos los dirigentes y líderes que, utilizando las herramientas institucionales correspondientes, hicieron las denuncias que evitaron su llegada”, dijo el jefe de Gobierno.

De esta forma, Rodríguez Larreta se refirió a la actitud de Bullrich y también a la presentación efectuada ante la Justicia por Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, quien, como titular del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), denunció en Comodoro Py a Maduro y a sus colegas de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, por “la persecución política contra organizaciones civiles y personas físicas”.

