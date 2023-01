Para Urtubey, es “un disparate” el juicio político a la Corte y el bloqueo de Juntos por el Cambio a los otros proyectos del Gobierno

Juan Manuel Urtubey se metió en la disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

El ex gobernador de Salta y precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, se mostró en contra del proyecto de ley de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el gobierno nacional. Tampoco aprueba la medida de la oposición de “bloquear” otros proyectos de ley que se presenten en el Congreso de la Nación.

“El grave problema de los argentinos, históticamente, es que no nos hacemos cargo que toda esta lógico de ‘unos contra otros’, de la confrontación permanente, te termina generando este problema. Entonces ‘como esto no me gusta’, unos van y le meten juicio político a la Corte, un disparate total. Y a eso le contestan los otros, con otro disparate total, y dicen: ‘hasta que no levanten el juicio político, no apruebo ninguna ley’. Así no se construye un país, hay que salir de esa lógica, es autodestructiva”, manifestó Urtubey.

Y agregó: “Nos estamos cagando a trompadas arriba del bote, en vez de agarrar el balde para sacar el agua de adentro”.

Te puede interesar: El Gobierno publicará mañana el DNU con el llamado a Sesiones Extraordinarias para avanzar contra la Corte Suprema

El ex gobernador de Salta se expresó en contra de la decisión de Junto por el Cambio de no acompañar proyectos del oficialismo mientras siga el juicio político a la Corte. “La lógica del bloqueo automático, porque ‘presentaron una ley que no me gusta’, no. Andá, votales en contra y ganales. Si yo estoy en contra de un Juicio Político, voy voto en contra y se termina. Porque si no ponemos de rehén a todos los sectores productivos, sociales y económico de la Argentina”, dijo en diálogo con Radio 10.

Asimismo, el dirigente peronista se mostró crítico de la política argentina, ante la falta de resolución sobre la Ley de Coparticipación, y tener que recurrir a la Justicia: “La política le transfirió a la justicia la impotencia de no poder resolver un problema político. Porque la constitución de 1994 obligó al sistema político a sancionar una nueva ley de coparticipación. Como eso no se hizo y cada uno la fue interpretando como quiso, hoy se lo termina delegando a la Justicia, para que ellos terminen interpretando lo que nosotros no hicimos. Entonces después no te quejes de que se meta en la política, porque se lo transferimos nosotros”.

El ex gobernador de Salta pidió que se discuta el "federalismo económico"

Sobre este tema, el nuevo precandidato a presidente planteó una visión diferente respecto al tratamiento de la Ley de Coparticipación. “Yo lo que necesito saber de la Justicia, es si somos un país federal o no. Porque el famoso cuento de la pelea, es de un distrito contra otro, pero cuando empezó la ley de coparticipación era 50% para la Nación y 50% para las provincias. ¿Qué pasó desde ese momento hasta ahora? La Nación se queda con el 75% y las provincias reparten el 25% restante. Entonces, ¿vamos a eternizar esa discusión entre pobres para ver cómo repartimos ese 25% o discutimos si volvemos a un sistema más justo? Donde las provincias administran la mitad de los recursos”, explicó.

Y concluyó: “Lo que yo quiero discutir es federalismo económico. ¿Cuánto me cuesta a mi tener una PyME en Salta y cuánto le cuesta en otro lugar de la Argentina? Ahí te das cuenta por qué tenés más desarrollo en un lugar que en otro”.

Presentó su alianza entre Schiaretti

Luego de compartir un almuerzo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, el martes, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey anunciaron un acuerdo electoral. Ambos expresaron su decisión de ser postulantes nacionales y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista.

En el encuentro, los dirigentes peronistas aclararon que no van a ir “a ninguna PASO con el kirchnerismo”.

Esta semana, Urtubey y Schiaretti anunciaron que serán candidatos a presidente en un nuevo espacio “por fuera de la grieta”

Vale recordar, que no es la primera vez que el cordobés y el salteño inician un emprendimiento electoral, ya que en junto a Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa habían encabezado Alternativa Federal, un espacio que tomó forma en 2019 pero a medida que se acercaban las elecciones se fue diluyendo.

Seguir Leyendo