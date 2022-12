El PRO comienza el 2023 con el desafío de ordenar la interna en CABA: quién es quién en el laberinto electoral porteño

(Roberto Almeida)

El futuro llegó hace rato. Las internas en las principales coaliciones políticas anticiparon el clima electoral y el 2022 tuvo tono de 2023. Finalmente, el calendario giró ayer la última página y dio paso a la cuenta regresiva de la carrera electoral. Este año se ponen en juego 22 ejecutivos provinciales más la conducción de la Casa Rosada. Para Juntos por el Cambio (JxC) será una elección bisagra -porque puede consolidar o implosionar al espacio- y, en ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires se les presenta como la madre de todas las batallas.

El PRO, accionista fundador de JxC, tiene su casa matriz en CABA. Este año, el partido fundado por Mauricio Macri cumplirá 20 años de su primera incursión electoral. Desde 2007 gobierna ininterrumpidamente la Ciudad. Desde allí se edificó el edificio político que hoy tiene terminales en todas las provincias argentinas y en 2015, aliado al radicalismo y la Coalición Cívica, llegó a la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

Si bien JxC trabaja en un armado multipartidario en todo el país, la importancia electoral de CABA es determinante para la subsistencia del espacio, especialmente para el PRO. El oficialismo porteño pone en juego el corazón de su proyecto político y no están dispuestos a ceder poder con sus otros socios de JxC. Por eso, el 2023 empieza con una constelación de nombres para suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Hasta el momento, hay al menos ocho candidaturas.

En CABA, el PRO atraviesa un laberinto político y aún no encuentran el hilo de Ariadna. El oficialismo porteño tiene cuatro candidatos lanzados. Tres pertenecen al riñón (y a la estrategia) de Rodríguez Larreta: Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. El cuarto es Jorge Macri, quien licenció la intendencia de Vicente López en 2021 y cuenta con el respaldo de su primo Mauricio y de Patricia Bullrich para ocupar el sillón de Uspallata.

En el PRO hay incertidumbre por la estrategia de Larreta: sostener múltiples candidatos sin bendecir a ninguno. En el entorno larretista aseguran que llegarán a la PASO con un solo candidato. Tener varios resultaría arriesgado: divide el voto PRO y le allana el camino a Lousteau.

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta

¿Pero quién será el candidato? ¿Cómo lo definirán? La mesa política del intendente de Vicente López asegura que será mediante encuestas. El bullrichismo, a su vez, entiende que será cuestión de “negociaciones políticas”. En cambio, en Uspallata confían en que se impondrá la lapicera del jefe de Gobierno. “La Ciudad la gobierna Horacio y su definición sobre el candidato nuestro va a ser decisiva”, desliza un funcionario larrestista.

No obstante, un armador político que lo frecuenta desde hace años, le aseguró a Infobae que Rodríguez Larreta “hará lo que sea necesario para ser presidente”. Es una respuesta que supone una construcción de poder. El ala Halcón de JxC considera que el alcalde porteño “no va a poder cerrar todos los distritos como él quiera”. Es decir, para imponer su candidato en algunas provincias, de la negociación política con sus socios podrá resultar que deba ceder nombres en otras. En ese ajedrez, el cierre electoral en la CABA dará lugar a una batalla política álgida.

En este contexto, María Eugenia Vidal suena como un nombre de consenso que podría diluir la interna del PRO. Una candidatura en Ciudad de la ex gobernadora es algo que cuenta con la anuencia de los principales caciques del partido con sede en Balcarce 412. Sin embargo, quien aún no ha aprobado esa idea es ella misma. Por su biografía política, Vidal tiene peso propio y su decisión será determinante respecto a su futuro electoral.

Recorrida de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por el conurbano

Por estos días, la diputada nacional sostiene su plan presidencial. El propio Macri la subió a ese ring y desde principios de 2022 recorre quincenalmente el país. A su vez, es la más joven de los referentes del PRO -aún no cumplió 50 años- y gobernó la provincia más grande de Argentina. “No se va a apurar, le sobra hilo en el carretel”, le dijo a Infobae un dirigente del entorno de Vidal.

El rol de Macri será clave para ordenar el laberinto electoral porteño. Si bien todavía hay dudas sobre su futuro electoral -no habrá definiciones hasta antes de marzo-, el ex presidente no tendrá un rol pasivo en el cierre de listas de la Ciudad. En ese sentido, la interna porteña será uno de los temas que deliberará con Rodríguez Larreta en la cumbre que ambos tendrán en Cumelén.

Quién es quién en la interna porteña

Ferán Quirós

El ministro de Salud de la Ciudad oficializó en noviembre su intención de competir en las PASO de JxC. Aunque no lo admite públicamente, es el “favorito” de Rodríguez Larreta. Además, cuenta con el apoyo de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

Según los sondeos que consultan en Uspallata, el médico tiene buena imagen y un alto nivel de conocimiento, por su gestión sanitaria durante la pandemia. Sin embargo, los armadores larretistas entienden que imagen no es lo mismo que votos. El principal desafío de Quirós es mostrar un perfil político que trascienda la gestión sanitaria.

Soledad Acuña

De todos los candidatos, la ministra de Educación porteña es quien hace más años que trabaja junto a Larreta. Se conocen hace cerca de dos décadas. Al igual que Quirós, Acuña ganó notoriedad durante la pandemia, durante su pelea con el gobierno nacional y bonaerense por mantener las escuelas abiertas. La politóloga también apuesta a mostrarse discursivamente más versátil, en temas que vayan más allá de lo educativo. Si bien sigue conectada, fue mamá hace algunos días y estará de licencia hasta febrero.

Soledad Acuña y Martín Lousteau (Luciano González)

Emmanuel Ferrario

Ferrario es el vicepresidente primero de la Legislatura porteña. Desde la salida del gobierno de CABA de Diego Santilli -para concentrarse en su candidatura bonaerense-, el legislador preside las sesiones y está al frente de la agenda parlamentaria del oficialismo. Es el más joven de los candidatos. Ferrario se muestra como “la renovación del PRO” y, al mismo tiempo, defiende una agenda de “diversidad e integración”. Si bien es íntimo de Rodríguez Larreta, también tiene una excelente relación con Martín Lousteau, con quien trabajó antes de llegar al gobierno porteño. Su principal desafío es aumentar su nivel de conocimiento ante el electorado.

Martín Lousteau

El radicalismo porteño está encolumnado detrás de la candidatura del senador nacional. Lousteau cuenta con el respaldo del aparato de la UCR Capital, que tiene al diputado Martín Yacobitti como su principal armador electoral. Pese al pacto político del ex ministro de Economía con Uspallata, el jefe de Gobierno manifestó públicamente en las últimas semanas que pretende que el PRO siga con el control de la Ciudad. Los dirigentes de Evolución entienden que Lousteau es un candidato “competitivo”, capaz de ganar las PASO porteña de JxC. Aunque apuestan a ganar, en el PRO no subestiman al economista y coinciden con esa lectura.

Jorge Macri

Tras los acuerdos de las legislativas de 2021, Jorge Macri licenció la intendencia de Vicente López y se cruzó la General Paz para convertirse en ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta. Desde ahí, el primo del ex presidente empezó a moverse como candidato a jefe de Gobierno. Sin embargo, el alcalde porteño no dio signos claros de apoyo a su candidatura.

Por otra parte, Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán encarnan la expresión liberal de la coalición. Ambos tienen voluntad de competir en terreno porteño. La decisión del exministro de Economía será determinante dentro de Republicanos Unidos. Si se define a competir por la jefatura de Gobierno, García Moritán no descarta ser candidato a presidente.

Por su parte, la pata peronista de JxC, liderada por Miguel Ángel Pichetto, aún no definió candidaturas en Ciudad, pero aseguran que jugarán “fuerte” dentro de la interna porteña.

