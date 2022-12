Alberto Fernández redujo su agenda de audiencias oficiales en 2022

Alberto Fernandez al recibir en abril al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la Casa Rosada (REUTERS/Agustin Marcarian)

A lo largo del 2022, Alberto Fernández mantuvo 165 audiencias oficiales en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en su rol de mandatario, según los datos del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, analizados por Infobae al viernes pasado. Fueron menos que en 2021, cuando había informado 183. La merma podría leerse como un reflejo del poder que fue perdiendo el Presidente en su tercer año de gestión. Un centenar de ellas fueron en la casa de Gobierno y 62 en la Residencia presidencial, de acuerdo a lo consignado oficialmente.

El canciller Santiago Cafiero, de extrema confianza del Presidente, es el funcionario que más aparece como “solicitante” de audiencias, en 27 oportunidades en el año. Este número revela que sigue muy cerca de Fernández y su gestión, más allá de haber sido trasladado, en 2021, de la Jefatura de Gabinete a ministro de Relaciones Exteriores. Le siguen el ex ministro de Producción Matías Kulfas con 8, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, con 5. Los tres integraron su círculo más estrecho cuando llegó al poder y, excepto Kulfas que dio un paso al costado en junio, siguen siendo parte.

Producto de la disputa con el sector kirchnerista de la alianza que lo llevó al poder, el primer mandatario no informó ninguna audiencia oficial informada con Cristina Kirchner, ni con su hijo Máximo, quien renunció a la jefatura del bloque oficialista el 1ro de febrero de este año en disconformidad con el acuerdo alcanzado con el FMI.

El funcionario más cristinista del Gabinete nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, solo aparece en tres reuniones oficiales, y nunca a solas con el Presidente. El 30 de marzo el encuentro fue solicitado por el propio ministro del Interior y participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y otros 15 gobernadores oficialistas. Realizado en el Salón Eva Perón, el motivo consignado fue una “agenda federal”, sin especificaciones.

El 2 de junio, la reunión fue en el despacho presidencial y, además de De Pedro, participó el gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez. Finalmente, el 19 de agosto, el tercer encuentro oficial del ministro de La Cámpora con el Presidente fue pedido por el ex ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sin una agenda especificada, y tuvo lugar en el Salón de las Mujeres. Participaron media docena de gobernadores peronistas, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y otros funcionarios nacionales y provinciales.

El Registro que publica el Ministerio del Interior puede ser consultado online y es de acceso público. Constituye uno de los mecanismos de Acceso a la Información Pública y Participación ciudadana previsto en el decreto 1172/2003 y es de cumplimiento obligatorio para los funcionarios públicos de rangos superiores, desde el Presidente de la Nación hasta el cargo de subsecretarios y directores generales. El objetivo es transparentar posibles intentos de influir en en las decisiones de un funcionario u organismo del Poder Ejecutivo Nacional por parte de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que piden la audiencia. Infobae publicó ayer quiénes fueron los ministros y secretarios del Gabinete Nacional que concedieron más reuniones oficiales en 2022.

Gobernadores del oficialismo

Además de las tres reuniones con De Pedro en la que participaron distintos gobernadores, Fernández tuvo otras dos con una quincena de mandatarios oficialistas. Una convocada por Manzur, y la otra por Vitobello, de la que participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ex jefe de asesores, Juan Manuel Olmos. En ninguna de las dos se especificaron los motivos más allá de una “agenda federal”.

A solas, el Presidente de la Nación se reunió en la Casa Rosada y/o Olivos con 11 mandatarios a lo largo del año, todos del oficialismo o aliados, según el Registro de Audiencias analizado por Infobae, con varios más de una vez.

El ranking lo lidera Alberto Rodríguez Saá (San Luis) con tres encuentros, dos en el despacho presidencial, y el último en el Salón Eva Perón, el mes pasado, con deportistas destacados en Trinquete de distintas partes del país, entre ellos, uno puntano.

Con otros cinco mandatarios, tuvo dos encuentros oficiales a lo largo del año, en su mayoría en la Casa Rosada. Se trata del fueguino Gustavo Melella, electo por FORJA pero aliado del Frente de Todos; los peronistas Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca) y Gildo Insfrán (Formosa); y Axel Kicillof, el único kirchnerista puro. Pese a la importancia de la provincia de Buenos Aires en el escenario político y económico nacional, el mandatario más cercano a Cristina Kirchner pisó solo dos veces el despacho presidencial en todo el año, de acuerdo al Registro de Audiencias.

El gobernador Axel Kicillof tuvo solo dos audiencias oficiales con el Presidente en su despacho en 2022

Los otros gobernadores a los que recibió Fernández, una vez en el año, fueron el sanjuanino Sergio Uñac, el santafesino Omar Perotti, el riojano Ricardo Quintela, el chaqueño Jorge Capitanich y la rionegrina Arabela Carreras, quien si bien fue electa por la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro, es considerada por el Frente de Todos como una aliada. La cuñada de la vicepresidenta, la santacruceña Alicia Kirchner, no estuvo a solas con Fernández en Casa de Gobierno, sino siempre en encuentros con los gobernadores peronistas. El cordobés Juan Schiaretti, peronista con juego propio y distante de la alianza gobernante, directamente nunca pisó la Rosada durante esta gestión.

Pocos intendentes

En cuanto a intendentes, actores clave en la política territorial, el Presidente recibió a solas apenas a 4 jefes comunales, en audiencias solicitadas por ellos. El único no alineado con el Gobierno nacional fue Raúl Jaton, de la ciudad de Santa Fe, perteneciente al Frente Progresista Cívico y Social, con quien se reunió en Olivos. Los otros tres - todos del oficialismo - concurrieron al despacho presidencial en Balcarce 50: Martín Gill (Villa María, Córdoba); Emir Felix (San Rafael, Mendoza), y Mario Ishii (José C. Paz). Este último es uno de los intendentes del Conurbano bonaerense de mejor relación con el Presidente, y al que invitó a su distrito en varias oportunidades. La escasa concurrencia de intendentes del Conurbano bonaerense a la Rosada y a Olivos revela que el Gran Buenos Aires sigue siendo un territorio donde pisa fuerte Cristina Kirchner, con su hijo Máximo como interlocutor privilegiado, sin espacio para el Presidente.

En una audiencia gestionada por el diputado bonaerense Juan Pablo De Jesús, el primer mandatario recibió, en enero de este año, en el despacho presidencial a Cristian Cardozo, intendente del Partido de la Costa.

El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, con Alberto Fernandez y el diputado bonaerense Juan Pablo De Jesús

Y en dos oportunidades, en abril y julio, a los jefes comunales Juan José Mussi, de Berazategui y Alberto Descalzo, de Ituzaingó, en reuniones solicitadas por el diputado nacional y ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

El mes pasado, en una convocatoria realizada por Manzur, Alberto estuvo reunido en el Salón Eva Perón nuevamente con Descalzo y otros cinco intendentes del Conurbano bonaerense oficialistas: Fernando Espinoza (La Matanza), Federico De Achával (Pilar), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando). Estuvieron junto al jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; Gustavo Menéndez, presidente del Grupo Provincia, el diputado bonaerense Mariano Cascallares; el ministro de Economía, Sergio Massa; Vitobello; y el Secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk. El total, si se contabilizan todas las audiencias con jefes comunales consignadas, no llegan a una decena este año.

Los empresarios que fueron a la Rosada

A lo largo del 2022, Fernández informó haber recibido a una decena de empresarios. Todos fueron a su despacho en la Casa de Gobierno invocando un interés “colectivo”, según lo consignado en el Registro analizado por Infobae.

El Presidente se reunió a mediados de marzo con Enrique Gatti, representante local de State Grid Corporation of China, la poderosa empresa asiática de distribución y transmisión de energía. A través de su subsidiaria China Electric Power Equipment and Technology Co (CET), y su sucursal argentina, la empresa había acordado en enero con la Secretaría de Energía una inversión de USD 1.100 millones en transporte eléctrico para el mejoramiento del servicio a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A principios de mayo recibió a Alejandro Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy, una de las cuatro empresas que dominan el sector de exploración y producción de crudo en el país. A fines de diciembre de 2021, Alberto Fernández había anunciado un proyecto para promover los autos eléctricos, que establecía 2041 como fecha tope para la venta de vehículos a nafta y a gasoil en la Argentina. La iniciativa, además de implicar un nuevo cortocircuito con el kirchnerismo, generó malestar en las empresas petroleras ya que quitaba incentivos para inversiones futuras en la extracción de crudo.

En mayo el mandatario se reunió también en la Rosada con las autoridades de la organización civil israelí Keren Kayemet LeIsrael (KKL) - Fondo Nacional Judío (JNF), especializada en el cuidado del medio ambiente. Según tuiteó ese mismo día Manzur, fue para impulsar “un trabajo colaborativo, de intercambio técnico, científico, productivo y académico” vinculado al agro y las ciencias.

Fernández se reunió el 1ro de junio con directivos de la empresa danesa Rohde Nielsen. La firma se presentó en 2021 en la licitación para el dragado y balizamiento de la Hidrovía, en una unión transitoria con la argentina EMEPA, de Gabriel Romero, e impugnó su descalificación. La licitación quedó envuelta en una disputa judicial que sigue abierta. La empresa se presentó ese mismo mes de la reunión con el Presidente en la licitación para el dragado del río Uruguay, que finalmente mantuvo la belga Jan De Nul,

Hacia finales de junio, el mandatario recibió a Gerardo Ferreyra, ex dueño de Electroingeniería, que este año cambió su nombre a Grupo Eiling SA. La firma tiene a cargo, junto con la china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo SA, la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. Su finalización sigue demorada por problemas en el financiamiento desde bancos de crédito chino, que el ministro de Economía Sergio Massa estuvo gestionando destrabar. Tras haber estado detenido por la causa de los cuadernos de las coimas, junto con su ex socio Osvaldo Acosta cedieron sus acciones a sus hijos, y la empresa cordobesa pasó a estar manejada, desde 2019, por dos gerentes históricos de la firma. Si bien desde ex Electroingeniería aseguran que Ferreyra - afín al kirchnerismo - está desvinculado de su manejo, en el Registro aparece como solicitante de la audiencia, en representación del Grupo Eling SA, y con cargo de “asesor académico” de la firma. El motivo consignado de la reunión a solas con Fernández fue genérico: “agenda productiva”. Justamente, uno de los déficit del Registro de Audiencias es que no brinda mayores precisiones sobre el interés real del solicitante y lo hablado o acordado en el encuentro.

Captura de la audiencia de Gerardo Ferreyra con Alberto Fernández, tal como figura en el Registro

El 1ro de julio pasado, el Presidente se reunió con el productor cinematográfico Fernando Sulichin, que participó en diversas realizaciones de Hollywood de la mano de directores consagrados como Oliver Stone, Martin Scorsese o Spike Lee. Este productor cercano al Gobierno actuó como una suerte de intermediario en las sombras en las negociaciones del gobierno argentino con el Fondo Ruso de Inversión Directa Rusia para acceder a la vacuna rusa contra el Covid-19. En ese rol, estuvo el 18 de marzo de 2021 en la residencia de Olivos, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Pero en julio de este año, el motivo de la reunión con Fernández en la Rosada tuvo que ver con una “agenda cultural”, según lo consignado en el Registro.

El 19 de ese mes, pero con “una agenda productiva”, Fernández recibió al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Weiss Gustavo, de buena relación con el mandatario. El encuentro fue plasmado también por el primer mandatario en su cuenta de Twitter. En su posteo, el Presidente informó que conversaron “sobre los récords que marca el sector de la construcción”.

Alberto Fernandez y Gustavo Weiss, en el despacho presidencial

Un mes y medio más tarde, el primer mandatario habló en la convención anual de la entidad en La Rural. Fue el escenario elegido por el Presidente para su reaparición pública después del atentado que sufrió Cristina Fernández en la puerta de su casa. Poco después, el Gobierno promulgó la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción, una iniciativa cuya prórroga había aprobado el Senado de la Nación, e impulsada por Massa.

El 19 de septiembre, Fernández recibió al presidente del Grupo EMES y de Pampa Energía SA, Marcelo Mindlin. Fue dos días antes de que el Gobierno presentara la prórroga y puesta en marcha del Plan Gas 4 y 5, cuyo objetivo es incrementar la producción de gas natural. La iniciativa - que buscaba garantizar los requerimientos del gasoducto Néstor Kirchner- fue elogiada públicamente por el ex dueño de Edenor.

El 29 de ese mes, Alberto recibió en la Residencia de Olivos al director general y socio fundador de la firma Alsea, el mexicano Armando Torrado, y otros directivos de esta operadora de restaurantes y casas de comida rápidas, líder en América Latina y España, dueña de marcas como Starbucks, Vips o Domino’s. Entre ellos estuvo el argentino Santiago Farinati, director general para el Cono Sur. También participó el canciller Cafiero. Si bien no se especifica el motivo de la reunión, en una gacetilla de la Casa Rosada se informó que los directivos de Alsea anunciaron inversiones por USD 30 millones de dólares en el país para el período 2022-2023.

Alberto Fernandez y Armando Torrado, director general y socio fundador de la firma Alsea

A principios de noviembre, el Presidente recibió al director de la siderúrgica Sidersa, Hernán Spoto. La reunión la solicitó Gonzalo Roberto Ruanova, quien también participó de la misma como “asesor” de esa empresa, según figura en el registro de Audiencias. Si bien actualmente Ruanova es asesor de Gabinete del director de la PSA, y anteriormente fue subsecretario Técnico de la Secretaría Legal y Técnica de esta gestión, según le explicó a Infobae, le hizo el contacto a Sidersa con el Presidente, “para darle una mano con el proyecto de una metalúrgica que está desarrollando, con una inversión prevista de USD 300 millones”. El funcionario agregó: “Los conozco hace muchos años, pero no tengo ningún cargo en la empresa, colaboro con ellos ad honorem”.

Sindicalistas afines

En 2022, el Presidente se reunió con docena de sindicalistas en la Casa Rosada o la Residencia de Olivos, todos alineados con el Frente de Todos, aunque enrolados en sus distintas facciones.

El 16 de marzo recibió a una veintena de ellos, en la única reunión del Consejo del Salario que tuvo lugar en Gobierno, pedida por el ex ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Participaron también empresarios, Manzur y el entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Allí estuvo, entre ellos, Héctor Daer, integrante de la conducción de la CGT y uno de los llamados “Gordos” en que se apoyó Fernández en su gestión, quien sin embargo no aparece en el Registro de Audiencias con ninguna reunión a solas con el primer mandatario en la Casa Rosada.

Alberto Fernández con Héctor Daer en la Casa Rosada

Con Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y enrolado en el kirchnerismo, Fernández tuvo dos encuentros en el año. En uno de ellos, en el despacho presidencial, estuvo también Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. En el otro, realizado en el Salón de los Pueblos Originarios, participaron otros sindicalistas como Hugo Yasky, y dirigentes extranjeros de la Federación Sindical Internacional de la Educación, junto al ministro del área, Jaime Perczyk.

El Presidente también recibió a Hugo y Pablo Moyano en 2022. El 21 de marzo, al jefe del clan familiar, actual secretario adjunto de Camioneros, y el más cercano al primer mandatario. El 6 de abril, se reunió con su hijo Pablo, secretario general de gremio, el más combativo de la familia, y alineado con La Cámpora, en este caso, en la residencia de Olivos. En septiembre, lo volvió a recibir a Pablo Moyano en su carácter de integrante del triunviro que conduce la CGT, junto a Omar Plaini (Canillitas) y Mario Manrique (SMATA), integrantes del Consejo Directivo Nacional de la entidad obrera.

Otro de los que pasó por el despacho presidencial - siempre con una “agenda sindical” sin especificaciones en el Registro de Audiencias - fue Antonio Caló, ex secretario general de la CGT y ex líder de la UOM. Fue poco antes de perder la conducción del sindicato en manos de Abel Furlán, el nuevo secretario de los metalúrgicos, cercano al kirchnerismo. A Furlán también lo recibió poco después de que asumió en ese gremio.

También se reunieron con el primer mandatario Daniel Catalano, secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, quien propuso parar el Estado si la condenaban a Cristina Kirchner, y Raul Durdos, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), otro gremio que se declaró en estado de alerta por el fallo contra la Vicepresidenta.

Otros dos sindicalistas recibidos por Presidente este año en su despacho fueron Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, clave en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y Sergio Palazzo, del gremio de bancarios, uno de los que consiguió uno de los mejores aumentos a través de la paritaria del sector.

Personalidades extranjeras

Entre las audiencias con personalidades extranjeras que Fernández mantuvo en 2022, a principios de marzo, mantuvo una audiencia con el nuevo embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, y con la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller. Ese mismo mes, pero en la Residencia presidencial, recibió a la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, junto a otros funcionarios de ese organismo.

En abril, recibió al primer mandatario de Bolivia, Luis Arce, en la Casa Rosada, y a la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach. En junio, a la política y periodista de Brasil Manuela D´Avila, y al mes siguiente, al filósofo y politólogo brasileño Emir Sader, y a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez Mina.

Alberto Fernandez con la vicepresidenta electa Francia Marquez en julio de este año (Esteban Collazo/Presidencia Argentina/Handout via REUTERS)

En septiembre tuvo su única audiencia informada con una personalidad fuera de la región: el ex director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Dan Restrepo.

En octubre, el Presidente recibió en Olivos al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa. También en el Registro figura una audiencia oficial con el presidente y al director ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkady Dvorkovich y Victor Bologan respectivamente, ambos de origen ruso, junto al presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Mario Petrucci.

Ese mismo mes, Fernández recibió en Olivos a un argentino de prestigio internacional residente en la ciudad de Viena: el diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en esa ciudad austríaca. Grossi realizó una visita oficial al país para analizar los proyectos nucleares para uso pacífico de la Argentina. Fue poco después de su recorrida por la central atómica de Zaporizhzhia en el frente de batalla en Ucrania y de haber mantenido reuniones privadas con Volodimir Zelensky y Vladimir Putin. Del encuentro participó la directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de nuestro país, María Lorena Capra, junto al canciller Cafiero.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae procesó la información de las audiencias 2022 del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses que publica el Ministerio del Interior. La información se descargó en formato csv y luego se consolidó en una planilla de Google para poder totalizar los valores por reuniones de funcionarios, lugares donde se realizaron y por los datos de los solicitantes.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener





