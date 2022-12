Fernando Burlando será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires

El abogado mediático adelanta que competirá en las elecciones del 2023 como candidato a gobernador.

Fernando Burlando es uno de los abogados más conocidos de la Argentina. Tuvo un paso breve por la Justicia (su padre fue juez), pero desde hace décadas ejerce la profesión desde su histórico estudio en La Plata y sus oficinas en Puerto Madero. Su nombre se vincula a los casos más resonantes y le gusta defender a “los malos”, desde la banda de Los Horneros condenada por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas hasta el empresario Alfredo Pesquera, imputado y absuelto por la muerte del ídolo cuartetero Rodrigo Bueno.

Mientras espera que comience el juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020 (representa a los padres del joven), Burlando, que acaba de ser papá junto a la conductora Barby Franco, anuncia que se está preparando para ser candidato a Gobernador bonaerense por el Movimiento de Integración Federal (MIF).

-Fernando Burlando, ¿quién sos?

-Bueno, fundamentalmente una persona que en la Argentina ha cumplido casi todos sus sueños.

-Hiciste una pequeña carrera judicial y enseguida te fuiste a la profesión.

-Hasta los 21 años trabajé en el Poder Judicial.

-¿Trabajaste de pinche, entraste de pinche?

-Sí, de pinche. Cosía, era uno de los mejores costureros.

-¿Eras uno de los mejores costureros de expedientes?

(risas) Sí, siempre en lo que hice traté de ser el mejor.

-¿Y la política? ¿Te interesa? Siempre te interesó.

-La política siempre me interesó, como a todos. La baja calidad de la política tiene que ver con la situación de mucha gente de no participar, para mí. En un país como este que yo realmente quiero, quiero porque me dio absolutamente todo, fundamentalmente me dio educación gratuita…

Barby Franco y Fernando Burlando

-¿Vos fuiste a la escuela pública? ¿Universidad pública?

-Siempre fui a universidad pública, escuela pública y creo que es en el mundo una ventaja que los argentinos no entendemos lo que es.

-¿Vos te sentís en deuda con el país, con lo que te dio?

-Sí. Mirá, mucha gente habla de este país. Obviamente yo tengo infinidad de críticas. Más que a mi país, a la gente que administró mi país.

-¿Entonces vas a dedicarte a la política?

-Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO.

-Los dos polos de la grieta. ¿Cómo se llama el partido? ¿Tenés un partido?

-Sí, MIF. El MIF, así lo vamos a definir.

-¿Qué significa?

-Movimiento de Integración Federal.

-¿Y vas a ser qué? ¿Vas a ser candidato a Gobernador?

-El objetivo es que me presente como candidato a Gobernador.

-¿Y cómo te ubicas ahí ideológicamente o en términos más tradicionales, de derechas y de izquierdas? ¿Dónde estás vos?

-Lo que me preguntás me parece una antigüedad. Una antigüedad. O sea, en un país como Argentina, hablar de izquierda o derecha es una antigüedad. Es un discurso reduccionista, barato. Hay que tomar una provincia y, fundamentalmente, para conducirla y administrarla hay que quererla, hay que amar a la provincia.

-¿Y vos pensás que el Gobernador Kicillof no la quiere a la provincia?

-Yo creo que hay infinidad de funcionarios a los que les importa un huevo la provincia. Hay muchos funcionarios que están en la función por estar en la función. No les provoca emoción, sensibilidad. No se tatuarían en el pecho a la provincia de Buenos Aires o a la Argentina.

La pregunta inconstitucional

-¿No hay cierta contradicción entre que seas el defensor, por un lado, de Juan Darthés y que, por otro lado, tomes no uno, sino varios casos en los cuales representás a mujeres víctimas de violencia de género como la pareja de Sebastián Villa, Flor Peña o Julieta Prandi? ¿No hay algo raro ahí?

-Soy un técnico. Yo hago mi trabajo desde lo técnico. Trato de ser lo más noble, obviamente, a mi postura y muy respetuoso con la postura contraria.

-Y has tenido otros casos también complejos en cuanto a defender a “los malos”. Uno de los primeros casos, tal vez (que yo recuerde, por lo menos) es el caso de “Los Horneros”, la banda condenada a perpetua por el homicidio de Cabezas. Había que sentarse a tomar esa defensa…

-Sí, era joven. No fueron condenados a perpetua.

-¿No fueron condenados a perpetua?

-No, no. Les bajaron la pena.

Burlando defendió a la banda de Los Horneros durante el juicio por el asesinato de José Luis Cabezas

-Pero la primera condena fue a perpetua, ¿no?

-La primer condena. Luego Casación les hizo una reducción importante.

-Pero había que sentarse a defender a esos tipos.

-Sí, imaginate. Yo era un tipo joven. Políticamente era fantástico porque estaba Duhalde, Menem, Yabrán. Bueno, José Luis, que era una figura que había trascendido los límites fronterizos de la Argentina.

El temazo

-¿Qué pensás del caso de la condena de Vialidad a Cristina Fernández de Kirchner?

-Hay que esperar que defina la Justicia. Una vez que la Justicia decida, palabra santa. No me gusta ver a la política criticando a otros poderes. No me gusta. A mí no me gusta, pero obviamente todos tenemos derecho a opinar. Por otro lado, soy un amante de la libertad de expresión y que todos podamos decir lo que nos guste. Todo aquello que nosotros decimos de alguna manera ensucia, tal vez, el normal camino de la Justicia con la opinión pública. Y los jueces, hoy… Hay tanta debilidad moral que la opinión pública les afecta.

-¿Vos sos un poco un experto en eso, en manejar los discursos o el impacto de los medios en los juicios?

-He tratado.

-¿Es un poco tu expertise ese también?

-Sí, he tratado.

-¿Te vienen a buscar por eso también?

-Sí, sí, he tratado. No te olvides: yo soy abogado, yo no soy la Justicia. Yo trato de exponer lo que más me conviene para que la Justicia tome una decisión.

El VAR

-Bueno, sos futbolero, así que ¿vamos al VAR?

-Vamos.

-¿Le volverías a pedir 30 millones de dólares o bajarías un poquito el precio para tomar el caso?

-No, obviamente que haría lo imposible por tomar el caso, pero subiría un poquito.

-Ahora vale más.

(risas) Lo subiría, lo subiría.

-Ahora con la condena vale más.

-Lo subiría un poco.

-¿Fue real la negociación? O sea, ¿hubo una negociación para que fueras el abogado de Báez en ese momento, cuando él estaba preso en Ezeiza?

-Hubo alguna reunión.

-¿Lo visitaste ahí en Ezeiza?

-Hubo alguna reunión.

-¿Y, efectivamente, fue una discusión de dinero? ¿No se cerró por eso?

-Hubo una reunión. Nada más.

La reforma

-¿Qué harías con la inseguridad en la provincia de Buenos?

-Política criminal.

-¿Qué quiere decir? Explicale a la gente qué es la política criminal.

-Política criminal es, de alguna manera, ponernos todos los poderes que tienen que ver con la lucha en contra de la inseguridad de acuerdo. Vos no podés tener solamente el Poder Judicial o los fiscales en una posición cuando la policía va, por ejemplo, para otro lado. ¿Qué haría también? Urbanizar. Urbanizar toda la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué mirada tenés de la policía? Vos, por tu trabajo en la provincia Buenos Aires, siempre se te ha vinculado como un tipo que conoce a la policía, que sabe lo que es la policía. Y hay miradas históricas, digamos, muy críticas de eso, los tiempos de la maldita policía…

-Yo quiero a la policía. La policía es el tipo que cobra dos mangos y está ofreciendo la vida para vos y para mí. Después, lo que pase con eso… Obviamente hay policías buenos, policías malos. El policía malo para mí no es policía. Pero me parece que tenemos que darles las herramientas para que la gran mayoría de los policías sean los policías buenos.

-¿Cómo ves la gestión de Berni?

-Mirá, creo que Berni es un tipo que hace las cosas con pasión.

-¿Y el tema de esta mirada de Berni como vinculado a la mano dura?

-No es una cuestión de mano dura o mano blanda. Es una cuestión de aplicar la ley.

-Pero en el caso de Chocobar, por ejemplo. ¿Vos te hubieras sacado la foto con Chocobar como hizo el presidente Macri?

-Mirá, yo no me voy a sacar fotos con nadie. No necesito fotos con alguien. No necesito fotos con nadie. Sí lo que necesito es que la Justicia se expida. Y si la Justicia dice o se expresa de determinada manera, lo que tengo que hacer es respetar lo que decide la Justicia. Lo que ha reinado en nuestro país durante mucho, mucho tiempo es la teoría de la conspiración. Y la teoría de la conspiración se muere o termina cuando la Justicia decide.

Entonces la Justicia, que no es un solo juez la Justicia, quiero que se entienda esto. La Justicia no es lo que decide Juancito que está en un tribunal oral. No. La Justicia es un tribunal oral, Casación, un tribunal superior, una Corte o lo que sea. Cuando se recorren todos esos escalones y la Justicia decide, es suprema.

