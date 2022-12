Incidentes frente a la Legislatura bonaerense: destruyeron el despacho de un diputado del PRO

Destrozos en el despacho de un diputado tras los disturbios en la Legislatura bonaerense

El debate por la sanción de la Ley de Presupuesto 2023 en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que finalmente fue aprobada este viernes por la madrugada, generó caos y descontrol en las afueras del edificio; donde trabajadores municipales se enfrentaron con efectivos policiales y provocaron serios destrozos.

Como saldo, 8 personas resultaron heridas y la oficina del diputado provincial del PRO Alex Campbell quedó destrozada por las piedras que los manifestantes arrojaron a los ventanales de la Legislatura.

En un video que Campbell difundió en su cuenta de Twitter muestra cómo quedó su despacho y cómo era el tamaño de los cascotes que impactaron contras los vidrios.

“Estamos acá, en mi oficina de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y un grupo de inadaptados de la interna kirchnerista que estamos escuchando acá afuera rompieron los vidrios. Por suerte yo estaba en la oficina de abajo, en una reunión, y no estaba sentado acá en mi escritorio”, relató el diputado.

Y agregó: “Lamentablemente estas son las cosas que tenemos que terminar en la Argentina. Las barras, las patotas que tiene que dejar de apretar y dejar de arruinar el patrimonio ya que esta Legislatura es de todos los bonaerenses”.

De la protesta participaron sindicatos y dirigentes de izquierda. Los incidentes ocurrieron con la intervención de representantes de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, que al calor del sol y de la fogata que habían encendido intentaron forzar la reja de ingreso utilizando un contenedor como ariete. Además, arrojaron trozos de baldosas contra el frente de la Legislatura.

“Mientras adentro rosquean entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para repartirse el presupuesto de ajuste, afuera el Frente de Izquierda plantó bandera junto a todas las luchas de los trabajadores de la Provincia”, dijo Néstor Pitrola en las redes.

Por su parte, En la puerta de la Legislatura acompañando a los municipales. Cobran salarios de hambre y el FdT y Juntos están acordando robarle los salarios familiares, con un cláusula que introducirían al presupuesto. Todo nuestro apoyo a los trabajadores y repudio a los ajustadores”, se sumó Guillermo Kane, diputado bonaerense del Frente de Izquierda Unidad.

En diálogo con Infobae, Campbell relató que se salvó de los piedrazos “por 10 minutos” ya que justo había bajado para mantener una reunión con otros diputados antes de dirigirse al recinto. Sin embargo, en el interior de la oficina se encontraba su secretaria; quien quedó al resguardo gracias a una puerta que separa su despacho de la recepción donde se encontraba ella. “Estamos cansando de esta manera que se maneja el kirchnerismo, de tanta agresión”, señaló.

Campbell explicó que los incidentes se produjeron tras una exigencia de los municipales que no fue atendida por el gobernador Axel Kicillof: “Ellos pretendían un ajuste en las asignaciones municipales. Querían que los valores se igualaran a los que cobran los municipales nacionales”.

Como ese reclamo ni siquiera fue debatido en Legislatura fue ahí con su desató la furia de los trabajadores. “Querían ingresar al edificio por la fuerza, prendieron fuego, tiraron piedras e hirieron a dos chicos de seguridad de la Legislatura”, contó.

Al hacer este descargado, Campbell recibió inmediatamente el apoyo y solidaridad de otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Una locura total que tenemos que transformar. Un abrazo enorme amigo”, escribió Martín Yeza, intendente de Pinamar. Mientras que Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria bonaerense, tuiteó: “Otra vergüenza más, abrazo grande Alex querido, siguen sin entender que con la violencia no va más; gobernador @Kicillofok va a hacer algo?”.

Otro de los que opinaron al respecto fue Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de la Nación. “Los argentinos ya no quieren más patotas. Abrazo”, señaló el ex funcionario en sintonía al tuit de Campbell que decía: “La Argentina que no queremos”.

Más allá de lo ocurrido, el Frente de Todos -con el respaldo de la oposición- logró aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2023 que contempla gastos por $6,9 billones; y la Ley Impositiva, que prevé una menor carga impositiva para más del 90% de los contribuyentes.

El antecedente más reciente de un hecho tan violento como éste se remonta a lo sucedido en marzo de este año contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras en la Cámara de Diputados se debatía el acuerdo con el FMI.

En aquella oportunidad, Cristina también compartió un video en sus redes sociales donde mostraba cómo había quedado su oficina luego del ataque a pedradas que hubo durante la sesión.

El registro, de 2 minutos y 29 segundos, incluye un relato realizado por la propia ex Presidenta en off que termina con fuertes críticas al FMI: “Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía “siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”.

Parte de las imágenes, posteadas junto al mensaje “Otra vez... inmensa pena”, fueron grabadas durante el ataque y muestran cómo ingresaban las piedras al despacho a través de una ventana dañada. También se pueden ver daños en la oficina de reuniones de Cristina Kirchner, donde en el momento de la violenta protesta se encontraba reunida con los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien finalmente votó en contra del acuerdo.

