Chaco suspendió las PASO para cargos provinciales

En la antesala de lo que será un 2023 marcado por las elecciones en todos los distritos, la Legislatura de Chaco suspendió por un año la realización de las PASO para cargos provinciales. De esta manera, a través de la ley N°3745, la provincia dejó sin efecto para el próximo calendario electoral las elecciones primarias, sin erradicar su existencia en forma definitiva.

“Como parte de la labor legislativa, por medio de la Ley N° 3745 Q, quedó suspendida por el término de un año, la vigencia de la Ley 2073-Q y sus modificatorias, que instituye el Sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias”, indicaron en un comunicado de la Legislatura provincial.

Con 17 votos afirmativos, los legisladores provinciales tomaron la decisión de modificar el proceso electoral para puestos legislativos y ejecutivos de Chaco. “Con la normativa sancionada, las y los ciudadanos chaqueños verán reducida su obligación de concurrir a las urnas el próximo año electoral”, destacaron a través del documento al intentar argumentar la decisión.

En dicha sesión, los legisladores modificaron la Ley Electoral, lo cual permitió la posibilidad de que haya candidaturas múltiples para cargos ejecutivos. Esta decisión establecerá que se admitan las sumatorias de candidaturas solo a cargos ejecutivos de una misma persona”.

En esa misma sintonía, los legisladores aprobaron el Presupuesto General de la provincia para el ejercicio del año 2023. El mismo contempla unos $ 705.775.157.073, en total de erogaciones proyectadas en la Administración Pública Provincial no Financiera, para lo cual calculan unos $ 709.936.212.450 en ingresos. La norma N°3744 A, fue sancionada por 18 votos afirmativos del oficialismo.

La estrategia del PRO donde no hay PASO

Por su parte, la oposición definió sostener las PASO como método electoral, una herramienta que asoma clave para dirimir las diferencias de cara a 2023 y que ayudará a atravesar la feroz interna. Es en ese marco donde el PRO aprobó el mecanismo establecido en septiembre pasado por Juntos por el Cambio para dirimir las internas en las provincias donde el año que viene no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias.

“El mismo será como dice el documento: el método que elija el conjunto y de no ser así, internas abiertas con afiliados e independientes”, subrayaron desde el espacio presidido por Patricia Bullrich.

De acuerdo a la regla implementada por la fuerza opositora, se estableció que en aquellas provincias donde no se establezcan las PASO, los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatos a cargos provinciales. Para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza.

Alberto Fernández mantiene las PASO

En Casa Rosada, el presidente y su círculo manifestaron la intención de sostener o no las PASO. Por esa razón, no se incluyó en las sesiones extraordinarias la suspensión de las elecciones primarias. “Las PASO no se van a bajar”, había asegurado a Infobae un funcionario con acceso directo al despacho presidencial después de una conferencia de prensa que brindó la portavoz Gabriela Cerruti. Fue una respuesta directa a los reclamos que en ese sentido el “albertismo” venía recibiendo desde otros sectores del Frente de Todos.

