Victoria Tolosa Paz y Juan Grabois se volvieron a cruzar por las irregularidades detectadas en los planes Potenciar Trabajo

Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz volvieron a enfrentarse por irregularidades en el Potenciar Trabajo

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz solicitara a la Justicia que se levante el secreto fiscal de los planes Potenciar Trabajo para definir la posible baja de beneficiarios que presenten irregularidades, el dirigente del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois volvió reprochar la revisión que impulsa el gobierno y mantuvo un tenso diálogo con la funcionaria.

Tras el pedido del Gobierno, el juez Julián Ercolini accedió y los datos brindados por AFIP se están entrecruzando. Las presuntas inconsistencias a las que apunta el gobierno en el programa Potenciar Trabajo estarían vinculadas a la compra de dólares, consumos superiores a dos salarios vitales y mínimo, y la declaración de vehículos con menos de 10 años de antigüedad, por parte de decenas de miles de beneficiarios.

Ante la posibilidad de retirarles el plan a los apuntados, Grabois cuestionó que se decida hacer un “ajuste” sobre sectores pobres. Sin embargo, la ministra defendió la medida que se tomará y remarcó que el plan está destinado a los más vulnerables.

Movimientos sociales oficialistas cuestionaron la quita del programa Potenciar Trabajo (Maximiliano Luna)

Tolosa Paz recordó que el plan Potenciar Trabajo implica el otorgamiento de 27 mil pesos, monto que “es cierto que es muy poco pero como es dinero público, pesa sobre mí la responsabilidad de administrarlo bajo las normas”. Por tal motivo, “si AFIP me dice que hay 3 mil personas que tienen autos de menos de 10 años, no los puedo liquidar porque estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público”, explicó.

“Hemos suspendido a personas que consumieron de 15 a 100 dólares en los últimos meses y en esos casos, que son más de 900, empezamos todo un trabajo para ver si esas personas son vulnerables o no”, indicó la ministra, quien remarcó que el programa Potenciar Trabajo es compatible con el monotributo categoría A.

Frente a esa postura, Grabois salió al cruce al sostener que en las normas que regulan el programa social no se establece la prohibición para la compra de dólares y aseguró que tiene un listado de personas a las que se le retiró el plan. Sin embargo, Tolosa Paz aclaró que “no puede tener nómina de personas porque todavía hoy el padrón está siendo entrecruzado” y lo acusó de estar “manejando información que no es correcta”.

Por tal motivo, aseguró en A24 que este viernes se podrá saber “cuales son las incompatibilidades” y a partir de ahí buscará ordenar el programa de 512 mil millones de pesos “atendiendo las necesidades de los más vulnerables. Eso quiere decir que si hay personas que tienen capacidad de compra con tarjeta de crédito por arriba de los 120 mil pesos y si a esa personal le transfiero el Potenciar Trabajo, seguramente voy a estar dejando al descubierto a una persona”.

Te puede interesar: Causa Potenciar Trabajo: Manzur declaró por escrito ante el fiscal Marijuán y deslindó responsabilidades en la ministra Tolosa Paz

Si bien la ministra sostuvo que aún no están los datos de las personas con ingresos o consumos incompatibles a las normas del programa, Grabois aseguró que “el ministerio pasó la nomina a todas las organizaciones con las personas suspendidas o dadas de baja”.

El dirigente le remarcó a Tolosa Paz que no tiene inconveniente con el levantamiento del secreto fiscal, pero cuestionó que el “ajuste” sea para quienes reciben 27 mil pesos del plan. “¿Por qué no se bajan los sueldos los funcionarios? si se bajan el sueldo Victoria y todos sus secretarios, llegamos a un montón de indigentes. Ajustar de abajo para arriba es muy fácil”.

A su vez, defendió a quienes compraron dólares y reciben un plan al considerar que “suspender a alguien que compró 30 dólares es muy cruel”, de hecho, sostuvo que la medida va contra las normas dado que “el que compró Spotify no incumplió ninguna norma y no sabía que los pobres no podían escuchar música”. Frente a dicha acusación, la ministra aclaró que “nadie que haya comprado Spotify o Netflix está ni siquiera suspendido” y remarcó que desde el ministerio se estableció el plan para quienes tienen vulnerabilidad social o realizan trabajos de la economía popular “con un tope del monotributo A o social. Ahí se puso un límite”.

De esa manera, reafirmó la decisión de reordenar a los beneficiarios dado que “cuando tengamos incompatibilidades suspenderemos o liquidaremos con saldo cero en caso de que corresponda”. Pese a las acusaciones recibidas, Tolosa Paz aseguró que no se trata de un ajuste sino de “cuidar el dinero público y a los más vulnerables” sin embargo, Grabois la enfrentó al decir que “sacarle la mitad del sueldo a los pobres es una canallada”.

Seguir leyendo: