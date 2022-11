Causa Potenciar Trabajo: tras el pedido de Tolosa Paz, la Justicia levantó el secreto fiscal para depurar el padrón (Archivo Franco Fafasuli)

Poco más de 24 horas después de que Victoria Tolosa Paz hiciera público que había solicitado a la Justicia levantar el secreto fiscal para depurar el padrón tras las irregularidades detectadas entre los beneficiarios, el juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido según confirmó la propia ministra de Desarrollo Social a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Me notificaron que el Juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la necesidad de contar con la información de la AFIP que nos permita liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”, precisó esta tarde la funcionaria por medio de su cuenta en redes sociales.

Ayer, Tolosa Paz había hecho público su pedido a la Justicia para “que levante el secreto fiscal”, con el fin de que la AFIP le aporte de manera “nominal” el nombre, apellido y bienes que cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo tienen registrado. La lupa está centrada en los 253.184 beneficiarios que habrían cobrado esa asistencia social de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”.

Esta tarde, pasadas las 18, la funcionaria también agregó tras la respuesta de la Justicia: “De esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre”.

La ministra decidió presentarse esta semana ante la Justicia para que se levante el secreto fiscal después de la declaración testimonial que había realizado ante el fiscal federal Marijuán el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos: Carlos Castagneto ratificó en la Justicia los informes con las irregularidades detectadas por el ente recaudador.

Castagneto, a su vez, había aclarado: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes —del ministerio de Desarrollo Social— pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”. Además, precisó: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Esa tarea, y eso lo tiene en claro la fiscalía, recae en Tolosa Paz.

Marijuán realiza una investigación preliminar para determinar si Tolosa Paz incumplió en sus funciones al no haber dado de baja a los titulares del plan con incompatibilidades detectadas por la AFIP, que no hizo más que responder las preguntas que el 30 de junio pasado había elevado Juan Zabaleta, el antecesor de la actual funcionaria de Alberto Fernández.

En caso de tener indicios de que Tolosa Paz incumplió con las normas, Marijuán presentará una denuncia penal para que un juez y otro fiscal determinen si las pruebas que reunió son suficientes para imputar a la ministra o a otro funcionario. De hecho, el que administra el Potenciar Trabajo es Emilio Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. El dirigente, además, es uno de los líderes del Movimiento Evita.

Marijuán entiende que la funcionaria “se apartó” de su responsabilidad al no haber actuado en cuanto recibió el primer informe de la AFIP y por eso busca pruebas y toma declaraciones testimoniales, como la de Castagneto.

“Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina”. Con esa frase —en una pieza audiovisual— es que el Gobierno impulsa desde hace una seman la campaña a través de la cual busca chequear la identidad de quienes reciben el programa social que se vio enmarcado en una importante polémica, cuando Infobae reveló un informe que detalló la existencia de casi 2.800 muertos que cobraban el plan y otros beneficiarios que tenían más de dos propiedades, entre otras anomalías.

“Aprovecho para comunicar que ya son 306.827 titulares que en los primeros 9 días han cumplimentado el proceso de validación y de información requerida en la app Mi Argentina”, precisó en ese sentido Tolosa Paz.

