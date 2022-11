El Senado está paralizado, a la espera de los temas relevantes que lleguen de Diputados

Sesión Pública Especial en el Senado de la Nación donde se tratará el Presupuesto Nacional 2023, la designación de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, prórroga de los plazos establecidos para diversos impuestos y acuerdos; el 16 de noviembre de 2021 en Buenos Aires, Argentina. ( Fotos: Charly Díaz Azcue /Comunicación Senado ).

El Senado de la Nación se mantiene con la seguridad habitual. La Presidenta de la Cámara Alta y Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, asiste cotidianamente a su despacho en el primer piso del Palacio y varios de los senadores del oficialismo y de la oposición suelen utilizar los suyos para tener reuniones.

Sin embargo, ese ritmo de actividades personales no se traslada a la actividad parlamentaria, cuyo calendario está totalmente libre hasta fin de mes. Desde hace una semana, cuando se sesionó sin la presencia de Juntos por el Cambio y se aprobó el Presupuesto 2023 y los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura, entre otros temas, casi no hay comisiones y no está previsto ningún encuentro hasta que termine noviembre.

“No hay actividad”, respondió lacónicamente un senador de la oposición cuando fue consultado por Infobae. “La única agenda que hay tiene que ver con actividades culturales, está todo paralizado porque el oficialismo no llama a ninguna comisión”, agregó.

Ese parate está dejando stand by la agenda del kirchnerismo, que tenía pensado avanzar con un temario propio, como por ejemplo la modificación de la ley de consultas populares que viene impulsando el interbloque del Frente de Todos.

Otro proyecto que parece haber quedado a la espera es el de “Refuerzo de Ingresos”, que busca reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”. La autora es la senadora Juliana Di Tullio y era la opción del oficialismo a fin de frenar la presión de las organizaciones sociales para obtener un salario universal.

Parte de esta inactividad que vive el Senado de la Nación es consecuencia de que al Frente de Todos hoy se le complica conseguir el número para tener quórum y lograr una posterior sanción. A la ausencia del senador José Mayans, quien sigue recuperándose de una dolencia que lo tendrá fuera de la actividad por lo menos hasta que se inicien las sesiones ordinarias en marzo del 2023, se le sumó el pedido de licencia que se le aprobó al senador Sergio Leavy, entre el 5 y el 16 de diciembre. Por ende, hasta mediados de último mes del año el bloque queda conformado por solo 33 senadores, cuando se necesitan 37 en el recinto para que se pueda tratar una iniciativa.

En este contexto, en los pasillos de la Cámara Alta se especula que la actividad se reanudará después del fin de semana largo de diciembre, teniendo en cuenta el temario que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados.

Un tema que podría avanzar, teniendo en cuenta que reúne el apoyo de la Casa Rosada, el massismo y el kirchnerismo, es el impuesto a la renta extraordinaria. “En este punto hay interés de todos, pero como entra por Diputados porque es un tributo, y los números en el Congreso son muy finitos, primero hay que conseguirlos en la Cámara Baja. Una vez que eso esté, que pase por las comisiones y por el recinto, va a tener que venir a las comisiones acá y eso nos da un margen de tiempo para accionar porque Leavy no forma parte de la comisión de Hacienda y Presupuesto por lo que no se necesita su voto ahí. Si esto sucede, el senador va a estar de vuelta y se va a poder sesionar las últimas dos semanas del año con el número necesario”, explicó una voz del interbloque del Frente de Todos.

