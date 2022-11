José Luis Gioja:“Hay que generar las condiciones para que Cristina Kirchner sea la candidata a Presidenta”

El diputado nacional José Luis Gioja

El diputado sanjuanino, que vicepresidente primero de la Cámara baja, José Luis Gioja, aseguró este domingo que desde el peronismo deben “generar las condiciones” para que Cristina Kirchner sea candidata a Presidenta de cara a las elecciones del 2023.

“Tenemos que racionalizar nuestra tarea. Volver a (Juan Domingo) Perón en sus ideas básicas. ¿Sabe qué? Tiene que ser por la celeste y blanca, con la bandera de la unidad. Todas estas cosas tenemos que hacerlas. En el 2019 era peor, vamos a salir de esta. La épica va a volver entorno a que generemos las condiciones para que Cristina sea la candidata a presidenta”, explicó.

Durante una entrevista en radio Millenium, el histórico dirigente del PJ, aseguró que “el discurso de Cristina llena de esperanza” y que está “convencido de que hay 2023″. Fiel a su estilo, buscó inyectar un mensaje esperanzador en el espacio político al que pertenece y que hace tiempo que atraviesa una desgastante crisis interna.

“El país está pasando por dos pandemias: la primera es la que dejó al país endeudado”, sostuvo el sanjuanino en el programa A confesión de parte, conducido por la periodista Romina Manguel, en un mensaje contra la gestión de Mauricio Macri que se repite cada vez con más fuerza en el oficialismo. En ese sentido, y de cara al 2023, sostuvo que es momento de “construir una propuesta” y advirtió: “Hay que poner en marcha el Frente de Todos y el peronismo”.

El gobernador de San Juan con la Vicepresidenta (Juan Carlos Cárdenas / COMUNICACIÓN SENADO.)

Consultado sobre la posibilidades de reelección del Presidente y su voluntad de competir el año que viene en unas PASO, Gioja indicó que la idea de repetir el mandato por parte de Alberto Fernández “es una estrategia” a la que los norteamericanos le llaman el “Pato Rengo”.

“Él tiene todo el derecho a insistir en ser candidato, pero será parte de una gran discusión”, explicó el gobernador de San Juan, al tiempo que advirtió: “Nadie está demás, nadie sobra: en el Frente de Todos necesitamos de todos”. Además, afirmó que tanto el peronismo como la coalición oficialista tienen “vocación de poder”.

Para no cerrar su mirada sobre el proyecto electoral peronista, Gioja insistió que “para el 2023 pueden estar los dos: Alberto y Cristina”. En ese sentido, dijo que lo que tienen en común el Presidente y la Vicepresidenta “es Massa”, que según consideró “está haciendo una tarea titánica”.

“Al peronismo hay que darle la ética que necesita para poder ganar la calle”, sostuvo el sanjuanino, porque aseguró que en el Frente de Todos “quieren evitar que el liberalismo y la derecha vuelva al gobierno en Argentina”.

Respecto a los cuestionamientos de Máximo Kirchner al Jefe de Estado, que generaron una respuesta por parte de Fernández y que, nuevamente, se desate la interna en el oficialismo, Gioja dijo que el líder de La Cámpora “no hace golpismo” y que solo estás “describiendo una realidad en que coincido con él”.

El diputado sanjuanino consideró que la idea de reelección de Alberto Fernández "es parte de una estrategia" (Franco Fafasuli)

El primer mandatario protagonizó este fin de semana un cruce con el diputado e hijo de la Vicepresidenta, quien en el cierre del Congreso del PJ Bonaerense, que tuvo lugar el sábado en Mar del Plata, criticó “las ambiciones personales” del Presidente, aunque lanzó esos cuestionamientos sin nombrarlo. “Quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal”, sostuvo el diputado camporista.

La respuesta llegó en la mañana de este domingo. Alberto Fernández fue contundente al sostener que “Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de un compañero deja de ser peronista”, en un claro mensaje a Kirchner.

“Respeto todas las opiniones, pero nadie hizo más por la unidad que yo, por eso me comprometo a garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina. El Frente de Todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes, es de todos los argentinos”, afirmó el Jefe de Estado.

Por último, y respecto al momento de la gestión y el impacto de la crisis económica, sostuvo que “la plata no alcanza, cuesta llegar a fin de mes y hay un cuadro social complicado”. Así repitió la mirada más crítica del kirchnerismo y de un sector sindical que suele cuestionar los pasos que da en la gestión Alberto Fernández.

