Tras la polémica por las elecciones, Eduardo de Pedro descarta una reforma constitucional en el corto plazo

Eduardo “Wado” de Pedro buscó instalar este lunes un nuevo tema en la agenda política. Desde Brasil, adonde viajó para celebrar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que está trabajando en un proyecto para eliminar las elecciones legislativas de medio término.

“Cada gobierno, cada fuerza política, cada coalición que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año (de haber asumido)”, sostuvo. La propuesta, que surge en el medio del debate sobre la continuidad o no de las PASO, sorprendió a la oposición.

En Juntos por el Cambio enseguida salieron a marcarle la cancha. El encargado de hacerlo fue el presidente del interbloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien expresó: “Ministro: la Constitución establece que Diputados se renueva por mitad cada bienio (art 50) y el Senado a razón de una tercera parte cada dos años (art 56). Este vamos por todo nace muerto”.

¿Qué dicen los dos artículos claves que deberían reformarse para avanzar con una iniciativa de este estilo? El artículo 50 de la Constitución sostiene que “los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período”.

En tanto, el artículo 56 señala que “los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años”. Ambos deberían modificarse si o si para poder dejar en el camino las elecciones de medio término.

En la oposición creen que “no es viable políticamente” pensar en una reforma de ese estilo y que “no se trata de pensar en números”, en referencia a una posible votación en las dos cámaras del Congreso. Juntos por el Cambio ha manifestado su rechazo inmediato a la iniciativa, lo que corta cualquier posibilidad de debatir el tema con mayor profundidad.

En el ministerio del Interior relativizaron la discusión con la oposición y le bajaron el tono a la interpretación que se hizo sobre lo que expresó De Pedro. “Wado sabe que para llevar adelante una reforma de este estilo se necesita de un importante consenso político y de una reforma constitucional. Lo plantea como un debate de fondo”, indicaron.

Según indicaron a Infobae, no existe un proyecto de ley para presentar en los próximos días en el Congreso, ni la intención del ministro es avanzar con una reforma de este estilo de cara a los comicios del año que viene. Lo que hay es un punteo sobre el tema y un equipo de gente que está bajo la órbita de De Pedro y que ha estado trabajando en distintas proyecciones sobre cómo generar un cambio en el sistema político.

De Pedro, afirman sus allegados, no está trabajando en una reforma constitucional en este momento, pero es un tema que tiene en su agenda. Cree que una modificación de ese estilo le daría más estabilidad y previsibilidad a la gestión de un gobierno. Además, entiende que el sistema político argentino, tal como está hoy, complota contra la posibilidad de generar acuerdos y consensos.

“No tenes margen de acción. Arrancas el gobierno y en un año y medio tenes una elección encima. Es un proceso electoral permanente. Lo que está planteando es un debate legal, político y constitucional. Es una discusión de fondo, no es un debate que se tiene que hacer contrarreloj para resolver el problema el año que viene”, indicó a este medio un importante funcionario de Interior.

Alberto Fernández y Eduardo "Wado" de Pedro mantienen una relación fría

De Pedro quedó en un lugar incómodo porque en este momento, tal como él mismo lo refleja cuando habla en público, tiene bajo su órbita la competencia electoral. Por eso en Interior, cuando se debaten temas electorales, suelen advertir que no pueden ser “juez y parte” en este tipo de discusiones. Por eso no se ha manifestado, en términos personales, sobre la continuidad o no de las PASO.

En el ministerio que conduce aseguran que su única voluntad es darle vida a un debate político de fondo a mediano plazo, porque entiende que existe la necesidad de generar estabilidad en las gestiones y que no haya una elección cada dos años. “Hay que discutir sobre el tema y buscar acuerdos para ver cuál es el mejor camino”, explicó un funcionario de confianza de De Pedro.

Lo cierto es que en Interior descartan cualquier posibilidad de que se avance en breve con un proyecto para reformar la Constitución Nacional y para modificar el sistema electoral. Es un tema que De Pedro ha comentado en reuniones privadas con dirigentes políticos del peronismo y que ya ha manifestado en público en otras oportunidades, en las que sus definiciones sobre este tema pasaron desapercibidas.

Ni en el ministerio del Interior ni en la Casa Rosada confirmaron si De Pedro le presentó esta idea al Presidente y si tiene el aval de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Por su parte, Alberto Fernández dejó un mensaje sobre las reglas de juego en materia electoral cuando contó cómo había sido la reunión que protagonizó esta tarde con Lula Da Silva en San Pablo. “Hablamos más del futuro que del pasado. De la necesidad de integración, de que la democracia se consolide, de que se respeten los procesos electorales”, indicó.

