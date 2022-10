Con bajas por enfermedad, el oficialismo en el Senado se debate entre los plazos y la necesidad

José Mayans y Cristina Kirchner (NA)

El Congreso de la Nación está entrando en la etapa final de este 2022. Con la llegada del Presupuesto a la Cámara de Diputados, los plazos en el recinto empiezan a acelerarse. El 30 de noviembre culmina el período de sesiones ordinarias y en el Senado al oficialismo se le multiplican los problemas.

La internación del senador José Mayans preocupa al bloque del Frente de Todos. No solo por la salud del formoseño, algo que parece haberse estabilizado por lo que señalan desde su entorno, sino porque se suma a las dolencias que viene padeciendo el misionero Maurice Closs; lo que deja al oficialismo sin el número para el quorum, ni siquiera con la ayuda de senadoras de otros bloques que suelen acompañar.

“No se sabe qué va a pasar ni cuándo vamos a sesionar, estamos a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, explica un senador de Juntos por el Cambio que no se muestra muy ansioso por ir al recinto. “Está todo paralizado”, agrega.

La intención del oficialismo era sesionar el jueves pasado, sin embargo, la internación de Mayans modificó los planes. El Frente de Todos tiene 35 senadores. Para alcanzar el quorum y lograr aprobar una norma se necesitan 37 hombres y mujeres sentados en sus bancas. Para ello suele contar con el apoyo de tres senadores de otros bloques.

Con solo Mayans fuera del recinto, el oficialismo podría llegar a obtener el quorum con la ayuda de Magdalena Solari Quintana (bloque Frente de la Concordia), Alberto Weretilneck (bloque Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (bloque Hay Futuro Argentina). Sin embargo, hay otro senador del Frente de Todos que transita una enfermedad y que no está asistiendo a la Cámara alta.

Maurice Closs

El misionero Maurice Closs también está cursando una enfermedad que no le permite asistir con la frecuencia necesaria al Senado. Tanto es así que en la última sesión Closs no asistió y el quorum fue aportado por los tres senadores de otros bloques.

Pero ahora, con la baja de Mayans, el interbloque del Frente de Todos queda en 33 senadores, por lo que aunque cuente con la ayuda de Solari Quintana, Weretilneck y Vega; no cuenta con el número necesario para poder dar inicio a una sesión.

“No tienen el número y no se van a arriesgar. Suponiendo que Closs pueda estar, no se puede enfermar, perder el avión o descomponerse nadie. Es muy fino teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio no va a dar quorum bajo ningún punto de vista”, explica un diputado del Frente de Todos que suele hablar con sus colegas del Senado.

En la oposición están a la espera. “No hablan con nadie, no nos adelantan qué es lo que piensan hacer. Nos enteramos por los medios que se cayó la sesión de la semana pasada”, explicó un senador de Juntos por el Cambio. “No se van a arriesgar, pero hay que estar atentos a los tiempos porque no quedan muchas semanas de ordinarias”, agregó.

Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, por lo que aún restan siete semanas. El Presupuesto 2023 será debatido en el recinto en Diputados la última semana de octubre por lo que, suponiendo una aprobación, si hay voluntad de parte de los legisladores en general y de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, se girará rápidamente a las comisiones y el jueves 17 de noviembre podría ser tratado en el recinto.

Adolfo Rodríguez Saá (Adrián Escandar)

“Los tiempos son exiguos y hay otros temas que tienen que ser tratados de manera urgente y no va a poder hacer en la misma sesión de Presupuesto, eso nos complica”, señala un senador del Frente de Todos.

La referencia es a la prórroga de los impuestos. El oficialismo tenía programado darle una pronta sanción definitiva a la prórroga por cinco años a un paquete de tributos, y la idea era hacerlo la semana pasada, previo a conocerse la internación de Mayans. Específicamente, la prórroga incluye Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Estos impuestos son fundamentales teniendo en cuenta que representan más del 30% de la recaudación, números que están reflejados en el proyecto de ley que envió el ministerio de Economía.

El Senado desde hace tiempo que viene sufriendo las enfermedades de varios de sus miembros. El primero fue Adolfo Rodríguez Saá, que sufrió una pulmonía y tuvo que ser internado. Aunque el puntano ya fue dado de alto, ahora los senadores Closs y Mayans son las bajas en el bloque oficialista.

