Horacio Rodríguez Larreta está decidido a enfrentar a Macri en una interna para consolidar su candidatura presidencial

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

La frase de Diego Santilli fue en respuesta a la consulta sobre si podría haber una interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para definir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

“Nunca hay que descartar la competencia -respondió el ex ministro de Seguridad y ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad, hoy diputado nacional, entrevistado por Fernando González para CNN Radio-. Si uno quiere liderar tiene que competir. A mí me tocó competir en la provincia y el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba. Y eso es muy sano”. Y agregó que luego hicieron buen equipo con Facundo Manes, que salió segundo en las PASO de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

En el entorno de Rodríguez Larreta comparten esta visión de que quien quiere liderar debe competir. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad está decidido a enfrentar a Mauricio Macri en una interna y el hecho de que su ex número dos, Diego Santilli, haya salido a decirlo en medios nacionales, así lo confirma.

Horacio Rodríguez Larreta está convencido de que ese es el mejor camino y en su entorno también están dispuestos a acompañarlo en ese desafío y creen que los números pueden ser muy positivos.

Sin una interna, el actual jefe de Gobierno correría el riesgo de aparecer como un presidente delegado; en un punto, una situación análoga a la de Alberto Fernández respecto de su vicepresidente, Cristina Kirchner.

Pero Rodríguez Larreta no está dispuesto a jugar ese rol. Sabe que su candidatura debe pasar por la legitimación de una interna y está decidido a dar esa batalla.

En otro orden, Santilli se mostró convencido de que habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias: “Creo que no se van a suspender las PASO. Hacerlo a 9 meses de los cierres es cambiar la regla a mitad de camino. En todo caso debatamos por qué no se discute la boleta única de papel, pero cambiar las reglas no me parece lo adecuado. Es un mecanismo para que la sociedad elija los candidatos”.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Diego Valenzuela de recorrida por el conurbano (foto de archivo)

Aunque los gobernadores redoblan la presión para eliminar las PASO, con el argumento de que son un despilfarro de recursos y que no cumplen su función original, una parte del oficialismo dejó en claro que no avalará una reforma en el régimen electoral. Es el caso de los diputados que responden a las organizaciones sociales, que dejaron en claro que no votarán ningún proyecto que elimine las primarias. Esos votos son absolutamente necesarios si el Frente de Todos quiere darle media sanción al proyecto que el rionegrino Luis Di Giacomo - aliado del oficialismo- presentará durante las próximas semanas.

En Juntos por el Cambio hay unanimidad: públicamente, todos los referentes que se manifestaron sobre la cuestión, se pronunciaron por el mantenimiento de las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Mauricio Macri, entre tanto, luego de un período de relativo retiro tras la derrota de 2019, ha dado señales de querer volver al ruedo. Alentado por los malos resultados de la gestión que lo sucedió, sin confirmar ni desmentir explícitamente nada, deja crecer sin embargo la expectativa de una candidatura, e incluso la alimenta con libros de título sugestivo: Primer tiempo -por lo que habría un segundo- y ahora Para qué, que algunos califican como una suerte de programa, al estilo del Qué hacer de Lenin…

