La reacción de Patricia Bullrich cuando Mirtha Legrand le marcó que no había repudiado el atentado contra Cristina Kirchner

Patricia Bullrich en el programa de Mirtha Legrand (Captura)

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a la custodia presidencial en torno al atentado de Cristina Kirchner y cómo tendría que haber actuado a la policía. Si bien remarcó su rechazo a los hechos de violencia, aclaró por qué decidió no usar la palabra “repudiar” para referirse al atentado que sufrió la vicepresidenta.

Patricia Bullrich estuvo invitada al programa conducido por Mirtha Legrand, quién con sagacidad introdujo la conversación a cerca la postura de la dirigente en relación al intento de homicidio que sufrió Cristina Kirchner. “No todos repudiaron el hecho”, comentó la conductora observando a Bullrich, quien rápidamente recogió el guante. “A mi lo que no me gusta es que me quieran obligar como si fuera una policía de la palabra a decir una determinada palabra”, criticó. No obstante, reconoció que frente a un “hecho de terrible gravedad siempre estoy en contra de la violencia y por el imperio de la ley”.

Intento de asesinato a Cristina Kirchner (Captura)

Aún así, sostuvo: “no me gusta que venga una policía de la palabra y que si no dijiste esta palabra no repudiaste”, expresó la presidenta del PRO. En ese sentido, explicó que al escuchar la cadena nacional del presidente Alberto Fernández anunciando un feriado “en un país que necesita trabajar, una plaza de ellos, y dijo que los responsables de este atentado son la prensa, la oposición y la justicia. Frente a eso me pareció una enorme bajeza”, se lamentó.

Y recordó el día en que Alfonsín convocó a una concentración por el riesgo de la democracia. “Yo era una joven militante que estaba abajo. Y estaban todos los dirigentes arriba, no era una plaza sectaria”, planteó en referencia al acto partidario que se hizo un día después del atentado a Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.

En cuanto a la seguridad para los mandatarios, Bullrich remarcó que al dejar el gobierno nacional, ellos dejaron a la Presidencia de la Nación “la mejor custodia del mundo porque había venido el G20. Compramos lo mejor, hay unas mantas anti balísticas y 6 camionetas blindadas”, destacó.

En relación a las mantas anti balísticas explicó que hubieran sido de gran utilidad frente a una amenaza de homicidio dado que “te las tiran encima que son como un chaleco, te envuelven y te sacan”. Fue en ese momento cuando cuestiona el accionar de la seguridad presidencia a remarcar que “hay una parte de la custodia que te saca, otra que rodea a la persona y la policía de la calle es la que se tiene que ocupar porque puede haber uno o tres” agresores.

Al analizar la situación, consideró que desde el gobierno nacional “confiaron mucho en la idea de que su militancia los cuidaban, se dejaban rodear por la militancia y desprecian lo profesional. Pero es poco profesional, en la militancia se te cuela cualquiera más si no tenés una valla o distancia”, detalló.

Finalmente, Mirtha Legrand recordó la alusión que Cristina Kirchner hizo sobre Patricia Bullrich, de modo que la ex ministra de Seguridad consideró que se trató de “una estupidez pacata de que si te tomas un vino una vez estas fuera de lugar”. Pese a la repercusión de los dichos, aseguró que no se sintió ofendida y “yo contesté a la altura y dije: yo mañana puedo no tomar vino, usted mañana va a seguir siendo corrupta. Conmigo que no se meta”.

