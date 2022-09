Desde el Frente de Todos advirtieron que Jorge Macri “no tiene las condiciones constitucionales” para ser candidato a jefe de Gobierno

La candidatura de Jorge Macri en la Ciudad fue apoyada por el ex presidente Mauricio Macri

A poco más de un año de las elecciones en las que se elegirá al próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos porteño salió a cuestionar a Jorge Macri, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que asoma como posible candidato a reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que el intendente de Vicente López en uso de licencia “no tiene las condiciones constitucionales” para competir por ese cargo.

En diálogo con Infobae, el legislador kirchnerista Juan Manuel Valdés remarcó que el actual ministro de Gobierno de la Ciudad no cumple con los requisitos que exige la ley para que una persona pueda presentarse como candidato en este distrito.

“Yo creo que es poco serio que alguien que hace menos de un año estaba gobernando un distrito de la provincia, que además los porteños lo tenemos muy cerquita, lo conocemos, ahora quiera presentarse acá. Es tomarle el pelo a la gente. La Ciudad no puede ser rehén de la interna de Juntos por el Cambio, hay que tener vocación, los puestos de gobierno no pueden ser vidrieras donde proyectarse individualmente y generar carrerismo”, sostuvo.

En este sentido, Valdés advirtió que sería “dudosa una participación de Jorge Macri” en los comicios locales “porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es bastante clara al respecto y plantea que hay que tener cinco años de residencia permanente, que él no tiene, o haber nacido acá”.

“Es decir, las dos condiciones necesarias para que alguien sea candidateable, él no las tiene. Eso lo marca el artículo 97 de nuestra Constitución. De modo tal que me parece que no es discutible. Él creerá que a través de la Justicia podrá tener algún tipo de luz verde, pero va a tener complicaciones porque ya existen antecedentes”, agregó.

Juan Manuel Valdés integra el bloque del Frente de Todos

Al respecto, el legislador recordó el caso del dirigente de la Coalición Cívica Adrián Pérez, quien en el 2011 también quiso ser candidato a jefe de Gobierno y “el Supremo Tribunal de Justicia le dijo que no podía” porque tampoco cumplía con los requisitos legales, y “varios de los jueces que estuvieron en esa oportunidad y que firmaron ese fallo, continúan en sus cargos, por lo que habrá que ver la interpretación que harán acá”.

“O mintió antes o va a tener que mentir ahora: o a los vecinos de Vicente López les dijo que vivía ahí y no era cierto, o a nosotros nos va a decir que vivió acá y entonces le mintió a la gente de Vicente López. De una forma u otra se está violando la legalidad. Por otra parte, me resulta muy curioso que Mauricio Macri diga que hay que poner la Constitución sobre la mesa para hablar con Cristina, pero no le importe a la hora de postular a su primo en la Ciudad”, completó.

Efectivamente, en una reciente entrevista televisiva, el ex presidente destacó el rol del ex intendente de Vicente López y aseguró que está “cada vez más convencido” de que “puede ser quien le dé una continuidad con cambio a la gestión” de Rodríguez Larreta.

“Para mí, sería injusto que el partido que ha tenido mayoría parlamentaria durante 15 años en el distrito, ahora se crea en la omnipotencia de violar la Constitución por prepotencia de apellido, porque acá no hay ningún derecho hereditario ni divino. Te llames Pérez o Macri, la Constitución es la misma y hay que respetarla”, opinó Valdés.

El legislador kirchnerista cuestionó la legalidad de una eventual candidatura de Jorge Macri

Por otra parte, consultado sobre la figura de Leandro Santoro, quien aparece como una de los principales aspirantes del Frente de Todos a la jefatura de Gobierno porteña, el legislador destacó que el diputado “es un gran dirigente” con quien mantiene “una amistad“.

“Me parece que hizo una gran tarea como candidato el año pasado y estoy muy orgulloso de haber compartido lista con él. Además, es alguien que no esquiva los temas, convenga o no convenga hablar de algo, él lo hace, porque cree en el diálogo. Está trabajando para tener una oportunidad de gobernar la Ciudad”, señaló.

No obstante, aclaró que también hay “otros compañeros” que podrían competir por ese cargo, como el actual ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien también consideró que podría hacer “una elección muy interesante” o el senador Mariano Recalde, a quien calificó como alguien “muy importante del espacio”.

Sobre una eventual suspensión de las PASO a nivel porteño, algo que ya ocurrió en algunas provincias y que se empezó a discutir para las elecciones nacionales, aunque fue rechazado por algunas de las máximas autoridades de la Casa Rosada, Valdés reconoció que es un tema que “eventualmente se podría discutir”.

El ex presidente se mostró en varias oportunidades con su primo

“Sabemos que el calendario local este año coincide con las elecciones nacionales, por lo que se podría armonizar la legislación local con la nacional. Es cierto que el sistema tiene defectos y tendría que ser revisado, seguramente, pero por ahora la delantera la tiene el Congreso”, subrayó.

Por último, respecto de un acercamiento institucional entre el oficialismo y la oposición, una iniciativa que comenzó a ser impulsada desde el Gobierno tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, opinó: “Nosotros llamamos al diálogo constantemente, pero lamentamos las frases de Horacio Rodríguez Larreta, que en su afán de mostrarse como alguien duro frente a Macri, dijo que se puede hablar con todos, menos con el kirchnerismo. Lo que plantea es reunirse con el 70% de los legisladores, dejando afuera al 30%, que somos nosotros. Lo lamento porque te aseguro que es mucha más la gente que se siente representada por nuestras ideas, por los 12 años de Néstor y Cristina, y porque es una concepción nociva para la democracia. Nosotros nunca hemos negado la existencia del otro”.

