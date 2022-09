María Eugenia Vidal: “El candidato a presidente puedo ser yo o puede ser Mauricio”

La ex mandataria provincial fue contundente al plantear una posible fórmula junto al ex presidente

En medio de tensiones internas, vaivenes y justo a una semana de reunirse con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal disparó un claro mensaje de cara a las elecciones de 2023. La oposición atraviesa horas de definición y los actores de peso comienzan a moverse en el tablero, por esa razón la ex gobernadora de Buenos Aires fue contundente: “El candidato a presidente puedo ser yo o puede ser Mauricio”.

Aún faltan meses de definición, pero poco a poco se disipan las dudas. Por esa razón, la ex mandataria provincial fue contundente al plantear una posible fórmula junto al ex presidente y expresó por qué el armado sería de esta forma: “No tiene que ver con que Mauricio decida o no ser presidente, Juntos por el Cambio tiene que tomar la mejor decisión para el año que viene”.

Al respecto, Vidal dejó entrever su predisposición y ganas para ocupar el cargo, aunque siempre poniendo por delante el bien del partido: “Me encantaría poner todo ese aprendizaje y esa vocación de servicio como presidenta. El proyecto individual no puede estar antes que el proyecto colectivo”.

En ese sentido, las PASO cobrarán un rol importante en la definición de las fórmulas. La situación cobra más preponderancia tras la ‘batalla’ política entre oficialismo y oposición por derogarlas o mantenerlas. “Creo que cambiar las reglas a un año de la elección es hacer trampa”, afirmó Vidal sobre el tema.

Con ese foco en mente, la ex gobernadora disipó todas las dudas sobre si mantiene una relación o canal de charla con el Frente de Todos para tratar las diferencias: “Hoy no tengo diálogo con el oficialismo. El diálogo no es ni una foto ni una misa”.

La exgobernadora opinó, durante una entrevista con Romina Manguel en No Dejes Para Mañana, sobre las instancias de contacto con el oficialismo y reveló por qué considera que no es algo factible. “Es difícil creer que alguien quiere diálogo cuando, al mismo tiempo, te está haciendo responsable de un atentado”, dijo en alusión a cómo el kirchnerismo trató la situación del ataque a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larret) y María Eugenia Vidal, algunos de los actores políticos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2023

En consiguiente develó su opinión al respecto y contó por qué cree que se dio tal circunstancia: “Yo no creo que esto haya pasado por responsabilidad de los partidos de la oposición, ni de la justicia, ni de los medios periodísticos”.

Pero además de los aspectos políticos del país, la ex gobernadora también detalló su visión sobre la realidad económica que atraviesa la Argentina, poniendo el foco en el principal problema. “Hoy la inflación está descontrolada. La inflación es el peor ajuste de todos porque no sabes cuando termina”, expresó.

Por otro lado, también deslizó cuál es la mirada económica que sostiene la oposición y por qué cree que no hay lugar para diferentes interpretaciones: “No puede haber matices en lo económico entre los precandidatos de Juntos por el Cambio. No podemos gobernar la Argentina pensando en el fantasma del 2001. No podemos vivir en la Argentina bajo la permanente extorsión de que si no llevas adelante una medida de un sector de la población conforme, es una consecuencia de que va a haber muertos”.

Los demás candidatos

Así, con la vista puesta en volver a convertirse en Gobierno y triunfar electoralmente sobre el kirchnerismo la oposición comienza a mover sus fichas y a diagramar opciones. En ese sentido, la interna aún no está definida, ya que otros actores como también anhelan el puesto y se preparan para presentarse. Es que el ex mandatario, en diálogo con LN+ destacó otras posibilidades. “Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el orden que quieras para no marcar ningún tipo de diferencias, están muy preparados. Los estoy ayudando a los tres todo lo que puedo. Horacio está mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente, más allá de que pregone que cree en algo muy dialoguista”, expresó.





