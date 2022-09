Oscar Parrilli no descartó un encuentro entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Oscar Parrilli posa en su despacho en el Senado (Foto: Gaston Taylor)

Un día después de que Cristina Kirchner hablara por primera del atentado en su contra -“Estoy viva por Dios y por la Virgen”-, uno de los integrantes de su “mesa chica” pidió avanzar en un gran acuerdo nacional con la oposición y dejó abierta la posibilidad que de la vicepresidenta incluso acceda a tener un encuentro cara a cara con Mauricio Macri.

“Ella nunca ha puesto límites para nada. No quiero hacer elucubraciones, el tiempo lo dirá, pero ella no ha puesto límites”, respondió Oscar Parrilli esta mañana al ser consultado sobre esa opción para muchos imposible e impensada. “¿No es descartable?”, le repreguntaron el El Destape Radio. “No, para nada”, respondió uno de los dirigentes más cercanos a la líder oficialista.

Para refrendar su afirmación de que no hay vetos para nadie, el senador nacional recordó que hay ejemplos contundentes que demuestran que las puertas están abiertas incluso para los que muchos ven en las antípodas del kirchnerismo: “Alberto Fernández es presidente después de la situación de separación que tuvo... Sergio Massa es ministro de Economía y forma parte de nuestro espacio. Hay pruebas más que elocuentes de que ella siempre ha estado dispuesta al diálogo y a pensar en el futuro”.

Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado en su contra

Al ser consultado sobre si existe la misma predisposición acuerdista en la oposición, Parrilli analizó: “Varios de ellos lo dicen, en las conversaciones que tenemos lo manifiestan, así que espero que podamos seguir avanzando, que se calmen las aguas”.

“Básicamente creo que cuando algún sector de la oposición se olvide de los medios de comunicación que fomentan la división entre los sectores políticos, cuando dejen de ser sensibles a eso, va a estar dada la posibilidad de sentarnos a la mesa”, apuntó.

El rumor de una posible cumbre entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri surgió a principios de esta semana, pero desde el entorno del referente del PRO le pusieron hielo a la expectativa y tomaron distancia de la mirada del kirchnerismo.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner, el día que Alberto Fernández asumió como presidente; fue la última vez que estuvieron cara a cara y se vivió un momento de gran tensión (Reuters)

Los ecos del atentado

En la misma entrevista radial, Parrilli habló de cómo está la vicepresidenta tras el intento de magnicidio que conmocionó al país: “¿Si se asustó? Quedó impactada, digamos... En el momento no lo vio, observó las imágenes después e impactaron muy fuertemente”.

De todos modos, el legislador destacó la entereza de la líder política del oficialismo: “Ella tiene un espíritu y una fortaleza que la hace diferente a toda la dirigencia argentina. Es una mujer que lo demostró al superar muchas adversidades muy fuertes. Esta seguramente es una de las más impactantes en lo personal. Igual, a nosotros no nos sorprende esta actitud que tiene de no caer nunca, de estar siempre firme y dispuesta a mirar hacia el futuro”.

En cuanto a la investigación, el senador nacional reclamó que la Justicia avance para establecer las responsabilidades que corresponden: “Ya tenemos identificados a los autores materiales. Lo que tenemos derecho a saber todos los argentinos es quiénes son los autores intelectuales, si los hubo”.

Fernando Sabag Montiel, el hombre de origen brasileño que intentó dispararle a Cristina Kirchner

“Yo creo que un grupo de personas de estas características no se mueve solo, no son lúmpenes o loquitos sueltos”, agregó.

Además, Parrilli quiso dejar en claro que este tipo de acciones inaceptables no generarán ningún tipo de intimidación que paralice a Cristina Kirchner: “Los que piensen que la pueden amedrentar se equivocan; son lamentables. Acá no se atentó solamente contra la vida de la vicepresidenta, sino contra el pacto democrático que logramos en el año 1983. Esperamos que todos los sectores políticos repudien enérgicamente estas acciones violentas”.

“Hay que erradicar la violencia física y también la mediática, la verbal. No se puede solucionar si solo se escuchan gritos de odio y denostación del adversario”, finalizó.

