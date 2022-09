Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado en su contra: “Estoy viva por Dios y por la Virgen”

Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado en su contra

Cristina Kirchner habló por primera vez luego del intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su departamento en Recoleta. La Vicepresidenta compartió una reunión con Curas Villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas y allí brindó un discurso en el cual habló del ataque en su contra y de la convivencia política con otros espacios.

“Estoy viva por Dios y por la Virgen”, comenzó la ex presidenta. Y agregó: “Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983″.

Además, contó que tenía intenciones de ir a la misa en Luján pero que desistió por el operativo de seguridad que hubiese significado: “No quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”.

“Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solo volver a votar, yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir política, erradicando la violencia y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente”, advirtió CFK.

La Vicepresidenta reapareció luego de que intentaran asesinarla en la puerta de su casa en Recoleta

Asimismo, la titular del Senado hizo referencia a la importancia de que haya diálogo político con la oposición, algo que en los últimos días se insinuó desde el kirchnerismo: “Esa pasión que tenemos para que la gente vuelva a comer o tener trabajo no lo vamos a lograr únicamente los que pensamos de una manera. Cuando yo me junté con Melconian, esta es la gracia, la gracia no está en juntarse con los que piensan igual, sino con los que piensan distinto y ver si en economía, al menos, podemos tener un acuerdo mínimo. Porque todos hablan de la inflación, el problema de la inflación es porque no tenemos moneda, algo de lo que yo vengo hablando de la economía bimonetaria. Hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir”.

La Vicepresidenta leyó el discurso de un senador radical en una sesión de enero de 1930, luego de que Hipólito Yrigoyen sufriera un atentado en la puerta de su casa, donde apuntó contra los medios de comunicación de ese entonces.”La prensa era el diario Crítica de Natalio Botana, que vendía un millón de diarios. El peronismo todavía no existía”, aclaró Fernández de Kirchner.

“Siempre hubo grupos, no mayoritarios, pequeños pero de gran poder que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente”, agregó.

Al recordar el día del atentado, Fernández de Kirchner resaltó: “Fueron los militantes los que aprehendieron a quien me había intentado matar, no fue la Policía. No solo lo detuvieron, impidieron que -fracasado el primer disparo- intentó montar otra vez el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entragon a la Policía, a la ley. Y de verdad que yo no creo que haya que sancionar ninguna ley especial, las que ya estan vigentes alcanzan y sobran. Hay poner mucha institucionalidad para reconstuir”.

En varias partes de su exposición, la Vicepresidenta insistió en la necesidad de recuperar el diálogo para reconstuir la economía “como hacía Cristo”, ejemplificó y bromeó: “Me volví un poco mística, un poco de razones me asisten”. Al cierre, parafraseó al papa Francisco y dijo: “Por favor recen por mí porque lo necesito”.

SEGUIR LEYENDO