El padre “Paco” Olveira contó detalles del encuentro con Cristina Kirchner: “La vi muy conmovida”

Cristina Kirchner reapareció ayer en el Senado junto a curas, religiosos y hermanas que intervienen en los barrios populares

El cura de Opción por los Pobres (OPP), Francisco “Paco” Olveira, contó hoy detalles sobre el encuentro a puertas cerradas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de su primera reaparición pública ayer tras el intento de magnicidio en su contra, y aseguró que la vio con “ánimo y fuerza”, pero “absolutamente conmovida por el atentado” que sufrió el 1 de septiembre pasado.

El sacerdote reveló que la convocatoria fue idea de la titular del Senado, en la que participaron Curas Villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas. Durante un discurso de poco más de media hora, Cristina Kirchner expresó que su deseo, en su “primera actividad pública fuera de un despacho”, se hiciera “con ustedes”, en relación a sus invitados, para “agradecerle a Dios y a la Virgen”.

“Es un gesto religioso, político e institucional pero, sobre todo, religioso”, consideró Olveira sobre el intercambio que tuvieron con la ex presidenta. “A Cristina la vi como siempre, con ánimo, con fuerza, pero conmovida cuando habla del atentado”, contó, y reveló que allegados del entorno de la dirigente peronista le hicieron llegar mensajes afirmando que “hace rato no se sentía tan acompañada y contenida”.

“Hay que ponerse en la piel del otro y en ella, que la presentan como la monstrua más grande de este país”, agregó en declaraciones al programa “Ahora Dicen”, por FM Futurock.

Durante la ceremonia en la Cámara Alta, hablaron distintos referentes de la Iglesia que tienen trabajo territorial en los barrios populares. Quienes tomaron la palabra fueron Ignacio Blanco, de curas OPP; Lorenzo “Toto” de Vedia, por curas Villeros y Ana María Donato, por las religiosas.

"No odien", la bandera con la que posó ayer Cristina Kirchner en la reunión en el Senado

Sobre las características de esta convocatoria, Paco Olveira dijo: “Muchos no habrán venido porque no podían y otros porque quizás no querían estar en la foto con Cristina”. El sacerdote también expresó su malestar por los dichos del arzobispo de Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, porque “pidió perdón por celebrar una misa”. “En mi vida escuché eso”, lamentó el referente de Opción por los Pobres, y consideró que “no tiene por qué ser la Iglesia” la institución que canalice el diálogo político entre el oficialismo y la oposición. “En su jerarquía, la Iglesia es conservadora”, cuestionó el sacerdo.

En las imágenes durante la actividad en el Senado, Olveira apareció visiblemente conmovido con los acontecimientos. Se lo vio cerca de una gorra que postula a Cristina Kirchner como candidata presidencial en 2023. El cura es uno de los hombres de la Iglesia que abiertamente expresan su afinidad política con el kirchnerismo.

“Si me preguntan quién creo que sería la mejor persona que pudiera conducir en el 2023 una Argentina mejor, claramente creo que es Cristina”, afirmó en declaraciones radiales. “Como proyecto político de país, creo que Cristina es la que mejor puede conducir a una Patria justa, libre y soberana”, ratificó.

El padre Paco Olveira, junto a una gorra de "CFK 2023"

En su reaparición en el Senado en el Salón de las Provincias, Cristina Kirchner ratificó su voluntad de convocar a la oposición para lograr un “acuerdo mínimo” con quienes “piensan distinto” para avanzar en la reconstrucción de la economía” de la Argentina. Volvió a citar como ejemplo su encuentro con el economista Carlos Melconian, quien fuera funcionario del gobierno de Cambiemos como presidente del Banco Nación.

“Todos los que estamos acá queremos que la gente pueda volver a comer, a tener un trabajo, pero no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Hay que ponerse medianamente de acuerdo para volver a reconstruir”, exhortó.

Acerca del atentado, la vicepresidenta lamentó que con el intento de Fernando Sabag Montiel, quien le gatilló a la cabeza en los alrededores de su casa de Recoleta, se rompió un pacto democrático que la Argentina tenía desde 1983 cuando finalizó la dictadura militar. En ese marco, confesó: “Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente”. Y cerró, parafraseando al Papa Francisco: “Por favor recen por mí porque lo necesito”.

SEGUIR LEYENDO: