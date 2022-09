Horacio Rodríguez Larreta se manifestó en contra de la suspensión de las PASO: “No se pueden cambiar las reglas de juego”

Horacio Rodríguez Larreta se opone a la suspensión de las PASO

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a quienes intentan cancelar las elecciones Primarias y aseguró que en CABA habrá PASO. “No se pueden cambiar las reglas de juego electorales para la próxima elección”, enfatizó este miércoles al encabezar un acto donde anunció que se adelanta el inicio del ciclo lectivo 2023.

“No se pueden cambiar las reglas de juego electorales a conveniencia del gobernante de turno, esto es válido para lo Nacional, la Ciudad y para cualquier provincia Argentina”, afirmó el jefe de gobierno porteño y cuestionó la reforma del Código Electoral impulsada por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac.

Aunque desde el oficialismo niega categóricamente que busque eliminar las PASO, desde la oposición siguen con preocupación esta posibilidad. “Cuestionamos y criticando también que lo hubiera en Chubut”, añadió Larreta.

"No se pueden cambiar las reglas de juego a conveniencia del gobernante de turno", aseguró Larreta

El jefe de Gobierno porteño cuestionó además “mil días sin un plan y sin un rumbo” del Gobierno nacional desde su asunción hasta hoy.

“Cien por ciento de inflación, arriba de 40% de pobreza, un país que no aumenta su inversión, no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo. Un país con una política internacional muy errática: amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un país que ha perdido muchísimos días de clases, sobre todo el año pasado, empezando por la Provincia de Buenos Aires. Un país con núcleos de inseguridad extremos como Rosario, el Conurbano, lo que está pasando en el Sur. Mil días sin un plan, sin un rumbo y sin saber a dónde vamos”, señaló.

Llamado al diálogo

Consultado acerca de si tiene intenciones de reunirse con la vicepresidenta Cristina Kirchner luego del atentado como para acercar las partes entre el oficialismo y la oposición, Larreta consideró que “no se trata de relaciones personales”.

Y sostuvo: “El ámbito constitucional de diálogo es el Congreso. Ahora tenemos la discusión del Presupuesto. Ahí es el ámbito de diálogo y ahí el Gobierno tendrán que demostrar si tienen predisposición al diálogo. Hasta ahora no la han tenido”.

En CABA dudan del llamado al diálogo del kirchnerismo

Junto a Larreta estaban el jefe de gabinete, Felipe Miguel, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de gobierno, Jorge Macri. Este último añadió que desde Juntos por el Cambio “no estamos para fotos que solo generan confusión en la gente y que no tienen la honestidad profunda de un diálogo sincero”.

Finalmente, consultado sobre las fisuras dentro del partido, el jefe de Gobierno sostuvo que “hoy la unidad de Juntos por el Cambio está fuera de toda discusión” más allá de las diferencias que mantuvieron en el último tiempo, principalmente Mauricio Macri y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

