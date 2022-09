Cerruti volvió a criticar a Patricia Bullrich por no repudiar el ataque a Cristina Kirchner: “Es grave”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a criticar hoy a la oposición, de manera puntual a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Ricardo López Murphy, por sus últimas manifestaciones públicas. Por un lado, calificó de “grave” que la ex ministra de Seguridad “todavía no se haya pronunciado y todavía no haya repudiado” el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Con relación a López Murphy, hizo una referencia durante la conferencia de prensa semanal que encabeza en Casa Rosada: “Nosotros no vamos a hacer una cuestión de ‘ellos o nosotros’, como lo hizo un dirigente de la oposición”, sostuvo, en relación a la frase eligió el legislador de Juntos por el Cambio para describir la actualidad política en el país.

“Son ellos o nosotros. Es orden o es caos. Se avecinan tiempos difíciles, porque nos enfrentamos a una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes. Tenemos el deber de enfrentarlos sin vacilaciones, por la libertad. El único camino es la ley”. Por este texto, que publicó en sus redes el pasado 29 de agosto, López Murphy fue señalado por el oficialismo como uno de los instigadores de “los discursos de odio”.

Protesta del 18 de agosto en Casa Rosada. La justicia investiga si participó Brenda Uliarte

Cerruti, por otro lado, evitó vincular a Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló sobre la cabeza de la vicepresidenta, y su pareja, Brenda Uliarte, con organizaciones políticas. Ante una consulta de Infobae, la funcionaria indicó: “La investigación la lleva la Justicia, el gobierno está atento; hubo una imputación y estamos siguiendo lo que la Justicia está avanzando”.

En relación a esto último, los investigadores sospechan que Uliarte participó de una protesta violenta frente a la Casa Rosada el pasado 18 de agosto, en donde manifestantes con antorchas tiraron piedras y bombas molotov. El principal indicio de que estuvo allí fue un posteo de la propia joven en Instagram, que luego fue borrado de las redes sociales. No obstante, expertos informáticos lograron recuperar la información y la pusieron a disposición de los investigadores.

“#18 a presente. Fui a la marcha, faltan más personas, tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen”, es una parte del mensaje escrito por Brenda en una de sus cuentas, _ambareliza.

Jonathan Morel, vocero del Grupo Revolución Federal, aseguró que no conocía a Brenda. “Somos siempre los mismos 30 y jamás vi a ninguno de los dos”, aseguró en diálogo con Radio Con Vos. “Revolución Federal es un grupo de gente que no tiene bajada de línea de nadie y cada uno es libre de pensar lo que quiera. A mí, Jonathan Morel, me parece una locura lo que pasó, pero hay gente en el grupo que opina distinto”, reconoció en Radio Con Vos.

Otro importante dirigente del oficialismo, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, consideró hoy que Sabag Montiel

Andrés "Cuervo" Larroque (Nicolás Stulberg)

“no es un loquito suelto”. “Era parte de algo más profundo y desarrollado. El intento de asesinato nos debe llamar a la reflexión. Hubo apresuramiento por tratar de relativizar un hecho tan grave”, señaló en diálogo con Radio 10.

En ese marco, el funcionario bonaerense pidió “indagar sobre la autoría intelectual, los objetivos, qué se hubiera desatado si se concretara el hecho”. “Es muy duro pensarlo, porque uno tiene amor por Cristina, pero hay que hacer el análisis político de qué hubiera pasado si ese disparo salía. Se buscó generar una situación de caos. Hay que analizar a quién beneficiaría eso”, observó Larroque.

Por otro lado, se refirió a la “Misa por la paz” que se realizará el próximo sábado en la Basílica de Luján y que fue convocada por el intendente de esa localidad bonaerense, Leonardo Boto, al afirmar que desde el oficialismo se “saluda esa convocatoria”.

“No se trata de un acto, si no de una ceremonia que tiene el objetivo de llamar a la reflexión a todos los sectores políticos y sociales con influencia en los mecanismos de decisión. Tenemos que reflexionar y repensar la vida política argentina”, indicó. Sobre esta convocatoria, Cerruti adelantó que el presidente Alberto Fernández decidirá en las próximas horas si participará, aunque “invitó” a que todo el gabinete lo haga.

