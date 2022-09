Miguel Robles, ex custodio de Cristina Kirchner: “No se la cuidó y se salvó por dos cuestiones fortuitas”

Cristina Kirchner saluda a sus simpatizantes, custodiada por su personal de seguridad

Miguel Robles, ex Subsecretario de Delitos Complejos y ex custodio Cristina Kirchner cuando fue reelecta en 2011 calificó de “vergonzoso” el accionar del personal que debía cuidarla de una agresión como la que ocurrió la semana pasada y señaló que no se tomaron los recaudos necesarios para preservar su integridad física .

“No se la cuidó y se salvó por dos cuestiones fortuitas: se le cayó el libro y se agachó a agarrarlo y que la bala no salió del arma del tirador” , recordó Robles al referirse al intento de asesinato que sufrió la Vicepresidente el jueves pasado, al arribar a su domicilio en Recoleta.

“La Vicepresidenta quedó entre 5 y 7 minutos en el escenario donde se produjo el atentado contra su vida saludando sin que la custodia advirtiera la situación” , enfatizó el ex funcionario, que hizo hincapié en la inoperancia de la custodia tras lo sucedido.

“La aprehensión del atacante la hicieron los simpatizantes y militantes y no el personal de la custodia. Es una situación vergonzosa” , señaló al referirse a la detención de Fernando Sabag Montiel, el ciudadano brasileño de 35 años que se negó a declarar tras el hecho.

Para Robles, hoy Cristina Kirchner “es la que tiene mayor posibilidades de sufrir un atentado porque tiene una centralidad importante en la política y termina siendo la persona que corre más peligro en nuestro país”.

Puso como ejemplo que si se hiciera una monitoreo de todas las veces que se menciona su nombre, daría como resultado que “la Vicepresidenta es por lejos la persona más nombrada y la que concita mayores amores y odios”. Y comparó todo el fervor que despierta Cristina en la sociedad, con un partido entre River y Boca.

Por eso, pidió que el gobierno tome los recaudos necesarios “para profesionalizar” no solo la custodia de Cristina Kirchner sino también la del presidente Alberto Fernández “con un despliegue superior”.

“La vida de un Presidente o un Vice tiene un valor inconmensurable. Si el atentado se hubiese perpetrado no estaríamos hablando en este momento. Estaríamos en estado de sitio y en el inicio de una guerra civil, la economía hubiera caído catastróficamente. Sería un desastre” , advirtió Robles.

El ex funcionario, que durante muchos años se desempeñó como policía y también fue custodios del entonces vicegobernador de Córdoba, Mario Negri, contó que cuando asumió en la Subsecretaría de Delitos Complejos, en 2011, Cristina Kirchner le pidió hacer una auditoría de su custodia y que fue él quien le aconsejó no utilizar un auto descapotable cuando asumió sus funciones presidenciales por segunda vez.

“Cuando asumió su segundo mandato, Cristina estaba en el máximo de su nivel de voto, que era alrededor del 54%. Salvo Perón, nadie había sacado tantos votos”, recordó Robles antes de relatar un pedido que le hizo la entonces Jefa de Estado y que él rechazó de manera tajante.

“Ella tenía que trasladarse desde el Congreso hasta la Casa Rosada, había muchas amenazas y no se la dejó trasladarse como ella pretendía. Fue en un auto con vidrios blindados y lo máximo que hizo fue sacar su mano y un poco el cuerpo para saludar a la gente”, relató

Por último, remarcó que es normal que se generen rispideces entre las necesidades del custodiado y las tareas de la custodia. Frente a esta situación, fue tajante: “No es para chupamedias manejar la custodia presidencial”

