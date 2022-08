El bloque de Grabois en Diputados presiona con el Salario Básico Universal y amenaza con romper el Frente de Todos

Juan Grabois junto a Itaí Hagman

El Frente Patria Grande está decidido a empujar el proyecto de ley de Salario Básico Universal. Y si no alcanza con los argumentos que presentaron hasta ahora, a fin de mes podrían definir armar un bloque propio dentro de lo que sería el interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

Así lo señalaron fuentes del grupo de legisladores que conforman Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, todos diputados del Frente Patria que comanda Juan Grabois, que son la voz cantante del proyecto que en el Ejecutivo no quieren llevar adelante por el costo fiscal.

“Nosotros lo venimos avisando y estamos decididos en esta línea. No es una decisión que van a tomar solo los diputados sino que es algo que lo hará el Patria Grande”, señaló una alta fuente del sector a Infobae. “Vamos a esperar hasta fin de mes cuando realizaremos un congreso de nuestro espacio. Si para esa fecha no tenemos una respuesta, vamos a tomar una definición”, agregó.

El reclamo de los diputados por el Salario Básico Universal

El propio diputado Hagman ya lo advirtió en declaraciones radiales: “Si no se incluyen a los sectores vulnerables en anuncios de políticas económicas, vamos a armar un bloque propio dentro del FdT. Lo planteamos luego de los anuncios de Sergio Massa, estuvimos hasta último momento esperando que se incorpore una política para los sectores más vulnerables, planteamos que no podemos apoyar un programa de estabilización que no apoye esos sectores”.

“Si no se acepta o incorpora una política que incluya a los sectores más vulnerables, nosotros vamos a evaluar a cambiar nuestra forma de pertenecer, armando un bloque propio en la Cámara de Diputados dentro del FdT”, ratificó Hagman.

La intención del grupo de los tres diputados es no irse del bloque del Frente de Todos pero sí el de armar uno propio interno. De esta manera, el oficialismo pasaría a tener 115 diputados más otros 3 del Patria Grande. Eso es si no se escapa alguno más, ya que los diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli; de la CCC, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva; y de Barrios de Pie, Natalia Souto, son los que, junto a los tres del Frente Patria Grande, vienen empujando la iniciativa.

El pedido por la ley se trasladó a las calles

La tranquilidad en el oficialismo frente a una posible ruptura tiene que ver con dos escenarios. El primero es que desde el Frente Patria Grande ya adelantaron que pueden romper, pero no irse del interbloque. La excusa es el crecimiento de la derecha y de los espacios dentro del Congreso.

El segundo escenario tiene que ver con la posibilidad de que avance más rápido y con menos contratiempos el proyecto de ley que presentó el oficialismo en el Senado que, aunque va en la misma línea, es más acotado desde el punto de vista fiscal.

La norma es impulsada por los presidentes de los dos bloques que conforman el Frente de Todos, Juliana Di Tullio y José Mayans. Bajo el nombre de Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia, el texto establece que, de aprobarse, se estaría “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.

Además, establece una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022.

De izq a derecha, de arriba a abajo: Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itai Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagioli

En el Frente Patria Grande siguen con atención el proyecto y algunos entienden que puede ser el puente para evitar una ruptura en el bloque. “Es una opción, habría que ver bien cuál es el universo que abarca para poder ser tenido en cuenta. Si avanza podríamos encontrar una solución para el corto plazo”, explicaron desde el Frente Patria Grande a Infobae.

La iniciativa del Senado aún no comenzó a ser discutida en comisión y no fue rechazada -pero tampoco aprobada- por el Ministerio de Economía. Teniendo en cuenta que el ministro Sergio Massa anunció un recorte en todas las carteras, es poco probable que pase el filtro de los números.

“Necesitamos y queremos alguna medida que apunte a la recuperación de los ingresos, eso es lo que le prometimos a nuestro electorado y es lo que hoy necesita la gente. A fin de mes vamos a definir, si vemos que avanza el proyecto de Di Tullio podemos cambiar de opinión, pero no sobra el tiempo”, sentenciaron desde el entorno de Juan Grabois.

