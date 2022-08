Bullrich insistió en una alianza con Milei a nivel provincial y municipal en las próximas elecciones

Bullrich insistió en una posible unificación de JxC con Milei y Espert a nivel provincial y municipal en las próximas elecciones

Meses después de que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidiera distanciarse con fuerza de la figura de Javier Milei —ante versiones de una posible alianza— y señalara que el referente libertario buscaba quebrar la unidad del espacio político, Patricia Bullrich retomó la idea de una posible asociación con el diputado nacional libertario a nivel provincial y municipal en las próximas elecciones pautadas para el 2023.

La presidenta del PRO, entonces, indicó hoy durante un recorrido por Bahía Blanca que resulta “interesante” explorar vínculos con Milei (La Libertad Avanza) y José Luis Espert (Avanza Libertad) a nivel “subnacional”.

Bullrich se manifestó en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad bonaerense tras una actividad que compartió con el intendente Héctor Gay, su par de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el diputado nacional Gerardo Milman.

Allí, al ser consultada sobre conversaciones que Juntos por el Cambio podría mantener con los denominados espacios libertarios, Bullrich indicó que, a “nivel nacional”, la principal coalición opositora “tendrá sus propios candidatos” en las elecciones de 2023, pero no descartó la conformación de alianzas “a nivel local”, precisó la agencia Télam.

En este sentido y de cara a los próximos sufragios, la exministra aseguró que en la coalición opositora a nivel nacional están “priorizando la construcción de la concepción, de las ideas y del programa de los distritos”. “Queremos poner primero las ideas, la concepción y más adelante las candidaturas” de cara a las elecciones del año próximo, enfatizó la titular del PRO.

Vale destacar que Bullrich, en los últimos meses, enfatizó su postura de ser candidata a Presidenta de la Nación en los comicios de 2023. “Me quiero hacer cargo ya”, supo señalar de hecho semanas atrás durante una entrevista en televisión.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio había cuestionado con dureza a Milei a fines de mayo y de alguna forma cerró las puertas de su ingreso a la coalición. Bullrich, entonces, expuso un contrapunto tras esa reunión: “No me parece que el ‘no’ sea una buena estrategia para JxC”.

“Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”, aclaró la presidenta del PRO en declaraciones a radio Continental por aquellos días.

“En la reunión hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema —sobre Milei, dijo por entonces— no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio. Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara”, señaló Bullrich en aquel momento durante una suerte de defensa del diputado nacional libertario.

Bullrich y Milei se saludan tiempo atrás (@JMilei/Archivo)

Este martes, al referirse a la política de alianzas de Juntos por el Cambio de cara al 2023, Bullrich indicó que, en los últimos comicios en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio “ganó por un punto y medio, entonces la división no nos conviene”.

“En definitiva son decisiones que tomarán los distritos y en muchos lugares están trabajando juntos y en otros no, pero cuando uno lo piensa en términos subnacionales podría ser un encuentro interesante”, puntualizó la ex ministra.

En el marco de su visita a la Sexta Sección Electoral, la dirigente visitó la ciudad de Tres Arroyos, donde recorrió el parque industrial y las calle céntricas, para luego reunirse con dirigentes locales. Luego viajó a Bahía Blanca donde mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Héctor Gay, recorrió el centro de la ciudad, se contactó con vecinos y vecinas para luego encabezar un encuentro con intendentes y legisladores de Juntos de la Sexta Sección Electoral.

