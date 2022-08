Causa Vialidad: la Asociación de Magistrados repudió los dichos de Soria y Mena sobre los alegatos de los fiscales

El alegato del fiscal federal Diego Luciani

Este lunes, el fiscal federal Diego Luciani afirmó que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández instalaron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país” . Lo hizo en el inicio de sus alegatos en el juicio oral de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investiga el direccionamiento de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz.

La exposición del fiscal, que pedirá la condena de la actual Vicepresidenta, despertó el reconocimiento de la oposición y las críticas del oficialismo. Entre estas últimas, se destacaron las de Martín Soria y Juan Martín Mena, ministro y secretario de Justicia respectivamente, quienes aseguraron que Cristina Kirchner es víctima de una “persecución política”. Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió sus dichos y remarcó que se trato de expresiones “impropias” e “inadmisibles” para otro poder del Estado.

“La AMFJN quiere reafirmar, una vez más, que las expresiones del ministro de Justicia, Martín Soria, y del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, respecto del alegato que se encuentran formulando los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral de la causa conocida como ‘Vialidad’ no contribuye al afianzamiento de la división de poderes ”, sostuvieron en un comunicado difundido este miércoles.

“Antes bien, se trata de una intromisión impropia e inadmisible de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro Poder del Estado . Debe aspirarse a que a quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto de la división republicana de poderes”, concluyó el escrito firmado por el presidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle.

Soria no solo había considerado que la Vicepresidenta sufre una “persecución”, sino que calificó a la causa Vialidad como “payasesca”. “Es un juicio totalmente viciado, payasesco como vimos en el primer día de los alegatos. Es una causa que, como tantas otras, el único objetivo que tiene es la persecución judicial contra Cristina Kirchner”, dijo en diálogo con AM 750. Según el Ministro, “la causa va a terminar como tantas otras, cayéndose a pedazos como pasó con ‘Dólar Futuro’, ‘el Memorándum con Irán’, ‘El hotel Los Sauces’ y ‘la carta de San Martín’”.

El ministro de Justicia, Martín Soria

Por su parte, Mena había desacreditado el accionar de la Justicia, al afirmar que se trata de una “serie trucha de Netflix” y que “lo único que quieren es a Cristina en el banquillo de los acusados”. “Estamos asistiendo desde ayer a unos alegatos que no tienen nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público. No es normal el contenido del alegato que está llevando a cabo el fiscal Luciani. Es un alegato casi cinematográfico, demasiado cocheado y se nota muchísimo, que está siguiendo a raja tabla un guion que no tiene nada que ver con el funcionamiento del juicio oral y público en la causa Vialidad ”, expresó en declaraciones a C5N.

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena

En el comienzo de los alegatos, Luciani, con Cristina Kirchner conectada por videoconferencia, señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”. “Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, agregó.

Asimismo, acompañado por el fiscal Mola, adelantó que a lo largo de nueve audiencias va a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

SEGUIR LEYENDO