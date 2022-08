La oposición resaltó el duro alegato del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner: “La perseverancia es invencible”

Elisa Carrió presentó la denuncia en 2008

Este lunes, el fiscal federal Diego Luciani comenzó con sus alegatos en el marco del juicio oral por la obra pública que habría sido direccionada a favor de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país” , afirmó el fiscal, dando a entender que pedirá la condena de la Vicepresidenta.

En ese contexto, dirigentes políticos de la oposición resaltaron la exposición de Luciani y la calificaron como “contundente”. Entre ellos, se destacaron los mensajes de referentes de la Coalición Cívica, que denunció algunas de las maniobras que se investigan en el caso. “Gracias a todo el equipo de @ccari_ok, en especial a su jefa de investigación @pau_oliveto porque investigaron desde el año 2004 y concretamos la denuncia en el año 2008. La perseverancia es invencible” , publicó en sus redes sociales Elisa Carrió.

“Y catorce años después, hoy estamos ante la posibilidad de que al fin se haga justicia. Gracias Elisa Carrió por tu valentía y tu lucha. Orgullosa de la CC y de mis colegas Paula Oliveto; Elisa Carca; Fernando Sánchez; Toty Flores; Fernanda Reyes y Mariana Zuvic”, su sumó la diputada nacional Mariana Stilman.

Por su parte el presidente nacional del partido, Maximiliano Ferraro, calificó el alegato como “contundente” y destacó que el mismo “corrobora la asociación ilícita y latrocinio kirchnerista que denunció Elisa Carrió en 2008 con nombre y apellido” . “La verdad y las pruebas a la vista, ahora necesitamos condena”, agregó.

Hernán Reyes, diputado porteño de la Coalición Cívica, manifestó: “Esperamos muchos años este juicio oral y público. Los argentinos queremos saber la verdad y recuperar lo robado”. Además, reconoció el trabajo de la fundadora de ese espacio, Elisa “Lilita” Carrió, al rememorar que “puso el cuerpo cuando todos callaban”, y pidió “todo el respaldo al fiscal para que pueda acusar sin presiones ni temores”.

En tanto, el ex diputado nacional radical Luis Petri expresó: “El alegato del Fiscal Luciani es inapelable y desenmascara la corrupción endémica que sufrimos los argentinos durante 12 años a manos del kirchnerismo” . Es ese mismo sentido, opinó que “fue la década saqueada” y luego, en otro posteo, añadió que el discurso del fiscal fue “pornográfico”.

Segundo posteo del ex diputado nacional mendocino Luis Petri

De la misma forma, el ex secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, escribió en Twitter: “Finalmente se corre el telón y se confirma lo que sabíamos: no hay lawfare, sino hechos probados, y no hubo persecución mediática ni política”. “Nace un nuevo tiempo en Argentina”, agregó.

Tuit de Avruj

“En Comodoro Py está llegando a su fin la causa más importante de corrupción de la historia de nuestro país. 14 años después esperamos que los jueces condenen a Cristina Kirchner, De Vido, Báez y todos los encausados, para que definitivamente haya justicia”, mencionó el jefe del de bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Martín López.

Tampoco faltó la palabra del diputado nacional del PRO Waldo Wolff, quien citó una parte del alegato del fiscal, que dijo que “los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan” y aseveró que luego de que la justicia revisara “cada hoja de las 51 licitaciones” entregadas a Báez, se supo que “era una maquinaria puesta al servicio del robo”, por lo que consideró que “es hora de ‘gritar’ justicia”.

Por su parte, el diputado nacional y creador de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, escribió: ”Mis respetos al coraje del Fiscal Luciani que ha decidido enfrentarse a la mafia kirchnerista, por la justicia y por la Patria”.

Posteo de Ricardo López Murphy en Twitter

La ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, Laura Alonso, festejó: “al fin todos pueden escuchar lo que vimos y probamos de la corrupción de los Kirchner y Báez por doce años. Al fin. Todo llega. Todo”.

“El fiscal Luciani confirma en sus alegatos, lo que vengo denunciando desde hace años, la monumental corrupción de ayer produce la miseria de hoy”, posteó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid, quien además llamó al dirigente social Juan Grabois a tomar nota, ya que “protesta contra su gobierno porque aumentó el hambre y la pobreza”.

También resaltó que “lo sinestro de este pacto de corrupción que prueba el fiscal Luciani, con CFK como cabeza de esa asociación ilícita y organización delictiva, es que con el dinero robado se hubieran construidos dos gasoductos que nos convertirían hoy en paisa potencia y exportador de energía”.

Mariana Zuvic, diputada nacional de la Coalición Cívica, celebró que llegó el día: “Tantos años de lucha, persecución y hostigamiento., Demandas por denunciar esta asociación ilícita”, escuchar al fiscal le resulta “conmovedor” y “reparador”. “Es la causa que atravesó nuestras vidas”, aseveró.

Posteo de Mariana Zuvic en su cuenta oficial de la red social Twitter

“El 19 de enero de 2015 el Fiscal Nisman apareció muerto a horas de declarar en el Congreso contra Cristina Kirchner. Hoy el Fiscal Luciani pone el cuerpo contra la corrupción y merece todo nuestro apoyo, respeto y admiración”, fue el mensaje que dejó el legislador porteño por Republicanos Unidos Roberto García Moritán.

La recientemente renunciada vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, consideró que el hecho de que Cristina Kirchner esté sentada en el Senado “degrada” las instituciones y dijo que es “una vergüenza si se trata de sentarse a escuchar un alegato en un caso de gravísima corrupción”.

Por su lado, el dirigente del espacio Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, tildó a Luciani de “verdadero defensor de la libertad y del estado de derecho” por el hecho de ir de “frente contra lo que fue ‘un auténtico y eficaz sistema de corrupción’”.

Tuit de Yamil Santoro

“La corrupción causó este devastador presente y nos sigue robando el futuro. ¡La corrupción mata! Hoy tenemos la firme esperanza de que haya condena para quienes se creyeron impunes por siempre. Mi admiración al fiscal Luciani por su labor y coraje. Otra Argentina es posible”, fue el mensaje que dejó la diputada nacional por Avanza Libertad Carolina Píparo.

El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, le envió todo el “apoyo” a Luciani y aseguró que la forma en la que se expresó el fiscal es la manera de luchar “contra la impunidad”.

El ex diputado nacional del PRO Jorge Enríquez se limitó a citar una parte de los dichos del fiscal: “‘En 39 casos, Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal’, Fiscal Diego Luciani”.

Posteo del presidente de la Asociación Justa Causa Jorge Enríquez

“Hoy, el Fiscal Diego Luciani -en el caso Vialidad- empezara a hacer historia. Dios lo ilumine”, expresó por su parte el ex embajador argentino en China entre 2015 y 2019 Diego Ramiro Guelar.

”Los Kirchner le otorgaban negocios millonarios a Báez y él pagaba millones a la familia disfrazados de acuerdos comerciales. Como si eso no fuera también reprochable”, escribió por su parte la diputada nacional y fundadora del Partido GEN, Margarita Stolbizer.

SEGUIR LEYENDO: