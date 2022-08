Juan Manzur: “Creo en la inocencia de Cristina Kirchner y esto va a quedar demostrado”

Manzur sobre los alegatos a Cristina Kirchner

“Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”. La frase del fiscal Diego Luciani tuvo ayer un enorme impacto y fue el resumen más contundente del inicio de sus alegatos en el juicio oral por la obra pública que Lázaro Báez recibió para Santa Cruz. Así, el funcionario judicial dejó en claro que pedirá que la vicepresidenta de la Nación sea condenada en su primer juicio oral.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue consultado al llegar hoy a la Casa Rosada y, aunque intentó evitar el tema, la insistencia de la prensa lo obligó a manifestarse públicamente: “ Creo en la inocencia de Cristina Kirchner y esto va a quedar demostrado ”, respondió luego de eludir dos consultas previas sobre la situación judicial que afronta la líder del Frente de Todos.

Previamente, el coordinador de ministros había tratado de bajarle el tono a la contundente exposición de Luciani, quien denunció la existencia de una asociación ilícita e incluso habló del “plan limpiar todo” para no dejar pruebas, con mensajes de whatsapp de José López que no se conocían. “No es así, esperemos, el alegato es una instancia de la cuestión judicial”, dijo Manzur antes de cerrar la breve rueda de prensa que dio hoy en la puerta del palacio gubernamental.

La vicepresidenta Cristina Kirchner siguió por zoom la exposición del fiscal Diego Luciani (Foto: Reuters)

Antes, Manzur habló de la nueva etapa del gobierno nacional con Sergio Massa como ministro de Economía y destacó el equipo que está conformando: “Son hombres y mujeres de primerísimo nivel, muy sólidos y experimentados, con larguísima trayectoria. Vemos esto con mucha expectativa y esperanza”.

El jefe de Gabinete repasó también la agenda de trabajo que lo espera hoy: “A las 11 nos juntamos con la Unión Industrial Argentina (UIA), vienen Funes de Rioja y otros representantes para hablar de la potencialidad de la Argentina y de sumar esfuerzos para incrementar las inversiones”.

Por la tarde recibirá a los referentes de la CGT: “Vamos a conversar fundamentalmente sobre asegurar el trabajo actual e incrementar la generación (del empleo) a partir de aumentar la producción y generar valor a lo que produce la Argentina. ¿La marcha? También va a ser un tema de diálogo, de trabajo como las que habitualmente tenemos”.

Además, Manzur adelantó que mañana no se realizará la reunión de Gabinete porque estarán asumiendo las nuevas autoridades del Ministerio de Economía: “Va a pasar para el miércoles de la semana que viene”.

Reacción en bloque del kirchnerismo

La acusación del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner generó que muchos dirigentes del Frente de Todos salieran a manifestarse -en los medios y a través de las redes sociales- en defensa de la vicepresidenta., agrupados en el hashtag #TodosConCristina.

“Contra el lawfare y la persecución a Cristina Kirchner”, posteó Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. “Mi total apoyo a @CFKArgentina. Esta escandalosa persecución a la principal líder política de nuestro país es inadmisible. En democracia debe prevalecer la verdad y la justicia”, se sumó Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir . Democracia o corporaciones”, escribió Andrés “Cuervo” Larroque. Y en la misma sintonía se expresó Mayra Mendoza: “El Partido Judicial que garantiza impunidad a (Mauricio) Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos”.

Entre las muestras de respaldo, una sorpresa fue la manifestación pública de Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita que desde hace tiempo mantiene una relación tensa con varios dirigentes del kirchnerismo, pero de todos modos salió a defender a CFK en declaraciones a la radio Nacional Rock: “Estoy absolutamente convencido de la honestidad de Néstor y Cristina. El alegato del fiscal es dirigido a los medios, con muchos adjetivos y pocas pruebas”.

