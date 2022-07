El cruce al límite entre Eduardo Belliboni y Fabio Cuggini: “Te voy a meter una denuncia penal”

El cruce al límite entre Eduardo Belliboni y Fabio Cuggini

Un debate televisivo expuso un antagonismo que suele ser recurrente en la sociedad argentina. De un lado, las organizaciones sociales que se movilizan, reclaman y paralizan la ciudad en busca de modificar un contexto de precariedad. Del otro, los trabajadores que logran insertarse en el sistema formal, en medio de un panorama económico muy complicado. Estas dos posturas chocaron en el duro cruce que protagonizaron Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y Fabio Cuggini, comerciante y reconocido peluquero en la antesala de un nuevo día plagado de cortes y movilizaciones.

Momentos antes del choque con Cuggini, Belliboni adelantaba cómo será la marcha de los piqueteros que paralizará la actividad en todo el país, principalmente, en el centro de Buenos Aires: “ Mañana ratificamos la marcha en todo el país, 24 provincias y Capital. Vamos a ir a la Plaza de Mayo desde el ministerio de Trabajo, desde Desarrollo Social, distintas columnas y desde el Palacio de Tribunales . Porque cambian los ministros pero el ajuste sigue. Se cambiará el collar pero el perro sigue siendo el mismo, el ajuste lo pagan los trabajadores y los jubilados. Este es un gobierno que agotó sus posibilidades de resolver los problemas del país que heredó de Macri pero que agravó”, afirmó en la señal TN.

Pero lejos de consensuar, rápidamente Cuggini salió al cruce, criticó la medida y apuntó contra el dirigente social: “Han bautizado la avenida 9 de julio como la ‘villa 9 de julio’. Me parece que al señor y los dirigentes sociales hay que meterlos presos, hay que respetar la constitución, estoy así porque me están tocando la mía, no tengo más ganas de colaborar porque son todas promesas, se acomodan entre ellos, buscan su lugarcito, la sociedad está cansada con toda la dirigencia política de este país”.

Belliboni adelantó cómo será la marcha de los piqueteros que paralizará la actividad en todo el país, principalmente, en el centro de Buenos Aires (NA)

Ante la respuesta, el líder piquetero no se quedó callado y devolvió el comentario subiendo la temperatura de la discusión: “ Nunca me enriquecí, nunca acepté un cargo político, no tengo riqueza, no sé de qué vive el señor ”.

De esta manera comenzaba una dura pelea que representa lo que sucede cada día que se producen movilizaciones y cortes de calles.

C: - Estos señores lucran. Va a venir el apocalipsis contra toda la política argentina. delincuentes como estos señores, Grabois, el chino, son todos dirigentes. Tengo 56 años, de qué vivo, del curro, de la peluquería, vivo cortando el pelo. Vos vivís del 2% que sacas de la gente que labura. Estoy podrido, vos tenés que ir preso, vos Pitrola, el Chino, quiénes son. Acá cada uno cuida su billetera y vos cuidás la tuya.

Fabio Cuggini apuntó contra el líder del Polo Obrero y lo tildó de delincuente (@cuggini_fabio)

B: - No voy a permitir que me ofenda. Es mentira, no soy ningún delincuente, trabajé toda mi vida, ferroviario, metalúrgico, colectivo, así que no me vas decir que no laburé .

C: - Yo te ofendo lo que quiera, a ver qué querés hacer. Te voy a meter una denuncia penal, a vos y a todos. Ustedes lucran, crean vagos, yo me crié en la villa Carlos Gardel, vi llorar a mis padres porque no tenían para darme de morfar. Aprendí el oficio de peluquería. Mi tío me enseñó un oficio que a mi no me gusta y la meritocracia me hizo salir adelante.

B: - Tiene que ir a la Justicia si soy un delincuente. Haga todas las denuncias que quiera, va a terminar pagando porque es falso todo lo que dice.

Piqueteros de izquierda y movimientos oficialistas volverán a marchar contra el Gobierno por más planes sociales y salario básico universal (Franco Fafasuli)

C: - Ya la estamos armando entre todos los comerciantes. Administrás toda una troupe. Vas a extorsionar al ministro de desarrollo social.

B: - No es ninguna troupe, son compañeros muy decentes Ahora defendés al ministro de desarrollo social.

C: - No los defiendo , yo escuché cuando dijo no hay más planes y se lo dijo a Moroni, que me está diciendo, lo escuché, sabés por qué, porque le fui a pedir auxilio por los comerciantes y sabes quien le dio el bono a tus compañeros oficialistas, el payaso de Alberto Fernández. Es una vergüenza estas instituciones que tenemos en este país. Y vos estás buscando el manguito. Vergonzoso la clase política de este país, desde que soy chico que se meten con el campo, se meten con todo, déjense de joder.

